Прогноз и ставки Аякс — ПАОК (13.08.19)

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Прогноз и ставки Аякс — ПАОК (13.08.19)

Прогноз редакции на матч Аякс — ПАОК

Греческий ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов едва не повторил трюк годичной давности. Тогда московский “Спартак” вел 2:0, но уступил 2:3, сейчас же греки в драматичном матче сыграли 2:2 с “Аяксом”, полуфиналистом Лиги чемпионов и победителем первенства Голландии. Ответная встреча состоится в Амстердаме 13 августа в 21:30.

Ориентировочные составы на матч “Аякс” – ПАОК:

“Аякс” (4-3-3): Онана — Велтман, Блинд, Шуурс, Дест — Марин, Мартинес, Ван де Бек — Промес, Дольберг, Тадич.

Не сыграют:

ПАОК (4-4-2): Пасхалакис — Ганнолус, Креспо, Варела, Лео Матос — Эсити, Эль-Каддури — Жаба, Бисесвар — Акпом, Пелкас

Не сыграют:

Прогноз на матч “Аякс” – ПАОК:

“Аякс” обретает баланс после ухода лидеров команды — Френки Де Йонга и Матейса Де Лигта. Амстердамцы на старте сезона завоевали Суперкубок Голландии, обыграв ПСВ,

а в чемпионате они сыграли вничью с “Витессом” российского тренера Леонида Слуцкого. Причем большую часть встречи полуфиналисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов уступали, позиционным атакам “Аякса” были противопоставлены контратаки команды Лео Слуцкого. Быстрые наступления — стихия чемпиона Голландии. ПАОКу необходимо раскрываться, чтобы выиграть и пройти в следующий этап, ну или сыграть сверхрезультативную ничью. Несмотря на то, что греческий чемпионат стартует только в конце августа, ПАОК находится в отличных физических кондициях. В этом противостоянии мы поставим на “обе забьют” с коэффициентом 2,02.

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«Аякс» — «ПАОК». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

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Предлагаем прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором 13 августа «Аякс» принимает греческий ПАОК. Смогут ли гости остановить «аяксидов»? – читайте в нашем материале.
Аякс

Полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов уступил в полуфинале «Тоттенхэму», а в новом сезоне стартовал с ничьи с ПАОК (2:2), на которую мы дали правильный прогноз.

В чемпионате Голландии «Аякс» занял первое место и записал в актив Кубок страны и Суперкубок Нидерландов. В последнем матче чемпионата Голландии, «евреи» разгромили «Эммен» (5:0).

Аякс — ПАОК: прогноз на Лигу Чемпионов
13 августа, Лига Чемпионов УЕФА

Первая игра Аякса и ПАОКа в квалификации Лиги Чемпионов закончилась со счетом 2:2. После такого результата, букмекеры не сомневаются, что теперь голландцы пройдут в следующий раунд. На своем поле «красно-белые» точно дожмут противника.

Аякс

Аякс стартовал в Лиге Чемпионов в не самом лучшем настроении. Да, команда успела выиграть Суперкубок Голландии, обыграв в финале принципиального соперника — ПСВ. Но старт в чемпионате страны явно не задался. «Евреи» не выезде не сумели обыграть Витесс Леонида Слуцкого — 2:2. В этой игре очень сильно ощущалась нехватка Де Лигта в центре обороны, и Де Йонга в центре поля.

В матче с ПАОК подопечные Эрика тен Хага наверняка были полны решимости реабилитироваться за ничью с «желто-черными». И началось для «красно-белых» все действительно очень хорошо. Уже на 10-й минуте они повели в счете. Автором гола стал Хаким Зиеш. Но дальше греки переломили ход матча. Под занавес первого тайма счет был 2:1 в пользу ПАОКа. Благо, у Аякса есть опытный и мастеровитый Хунтелаар, который на 58-й минуте зажег окончательные цифры на табло — 2:2. Не самый плохой результат, при не самой хорошей игре. Отчетливо видно, что команде не достает надежности в обороне. Плюс, не всегда мяч из центра поля в нужный момент доставляется нападающим. Это следствие ухода двух футболистов, о которых я уже упоминал ранее.

ПАОК

Для ПАОКа встреча с Аяксом стала первой официальной в сезоне. Надо признать, что как для команды, у которой отсутствует игровой тонус, «черно-белые» смотрелись очень хорошо. Голы Лео Матоса и Чуба Акпома являются тому подтверждением. Конечно, прибавить надежности в обороне не помешало, но это вопрос времени.

Греческий коллектив считается верховым. В подтверждение этих слов, приведу Вам результаты летних товарищеских матчей: против Норшелланна (победа 0:3), против Зволле (2:2), против Алб-Негру (0:5), против Сент-Трюйдена (0:4), с Андерлехтом (1:3) и 1:5 с Фортуна Сити. Собственно, стоило и стоит в поединке с Аяксом ждать от «черно-белых» голов.

Коуч «орлов» В ближайшем матче все еще не может рассчитывать на Виейринью и Маурисио Жуниора. Под вопросом все еще остается Понтус Вернблум.

Статистика личных встреч

Предстоящий матч станет уже 6-м в истории противостояний этих клубов. Отмечу, что все поединки были сыграны в Лиге Чемпионов! В каждом из поединков пробивался тотал больше 1,5. Кроме того, фиксировался проход ставки на «обе забью — да».

В предыдущих 5-и очных встречах, в первом тайме забивался минимум 1 гол.

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Прогноз: ТБ (2.5)

Результат первой игры говорит о том, что ПАОКу для прохода в следующую стадию необходима исключительно виктория. Если же удастся выиграть, то нужно расписывать максимально результативную ничью 3:3, 4:4, 5:5 и так далее.

Все мы прекрасно понимаем, что на своем поле Аякс покажет более сильный футбол, чем в гостях. Наверняка Эрик тен Хаг поработает над игрой оборонительной линии.

Аякс — команда ориентированная на атаку. Это же касается и гостей. Очная встреча таких оппонентов не может быть скучной. Ждем прохода ТБ 2,5.

Создаст ли ПАОК проблемы «Аяксу» в Амстердаме?


Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов нидерландский «Аякс» на своем поле примет греческий ПАОК. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Аякс» — ПАОК.

«Аякс»



«Аякс» стал чемпионом нидерландской Эредивизии в прошлом сезоне. Этого амстердамцам и их фанатам пришлось ждать пять лет.


Подробности того, как подопечные Эрика тен Хага провели розыгрыш Лиги чемпионов минувшей кампании, еще свежи в памяти.



Едва не опередив в группе «Баварию», они сенсационно прошли «Реал», «Ювентус» и только на последних секундах матча уступили «Тоттенхэму» путевку в финал.


В первом матче новой Лиги чемпионов против нынешнего соперника амстердамцы сыграли вничью 2:2 на выезде.



В стартовавшем сезоне Эредивизии коллектив сыграл в первом туре с аналогичным счетом против «Витесса» в гостях, но во втором разгромил дома «Эммен» (5:0).


ПАОК



В минувшем сезоне ПАОК завоевал чемпионский титул в греческой Суперлиге. Тем самым клуб завоевал свои первые за 34 года золотые медали.



Тем не менее, в прошлом сезоне команда участвовала в Лиге чемпионов как вице-чемпион страны. Пройти в групповой этап, однако не удалось, ведь после прохода «Базеля» и московского «Спартака» ее путь перешла «Бенфика».


Все прогнозы на футбол


Первый матч против голландского чемпиона был первым в новом сезоне для подопечных Абела Феррейры. В семи товарищеских поединках межсезонья они потерпели только одно поражение (в первом из них) и выиграли четыре предыдущие встречи.


Прогноз



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,8.



Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а матч в итоге выиграет «Аякс» за 4,33.

Аякс — ПАОК 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба этим матчем открывают для себя еврокубковый сезон. «Аякс» и ПАОК идут по Пути чемпионов. Победитель этой пары попадает в плей-офф Лиги чемпионов на победителя противостояния АПОЭЛ – «Карабах». Проигравший отправится в плей-офф Лиги Европы.

 

О матче

«Аякс» является действующим чемпионом Голландии. За последние 4 сезона амстердамский клуб дважды вылетал из турнира на этой стадии. ПАОК попал в этот раунд благодаря золоту в чемпионате Греции. Греческий клуб ни разу в своей истории не играл в групповом этапе Лиги Чемпионов. Букмекеры считают хозяев фаворитами этой встречи, оценивая их победу коэффициентом порядка 1,3, в то время как на победу гостей он составляет примерно 9,2. Котировки на проход греческого клуба в следующий раунд располагаются в районе 7,4. Первую встречу команды завершили вничью 2:2. Независимо от счёта, дальше пройдёт победитель этого матча. В случае ничьи 0:0 или 1:1 – дальше отправится «Аякс». При результате 2:2 – будет назначено дополнительное время. В случае ничьей с более крупным счётом, дальше пройдут греки.

 

Статистика для ставок

В очных противостояниях команды зачастую не могут выявить сильнейшего. Так, к примеру 4 из 5 последних личных встреч в ЛЧ завершались вничью. Поставить на то, что и в этом матче команды не смогут выявить сильнейшего можно с кэфом около 5,4.

 

В тех же 5 матчах греки всегда забивали. В этой ситуации интересно смотрится ставка на гол гостей за коэффициент порядка 1,8.

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