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Первая игра, прошедшая в Черногории неделю тому назад, принесла волевую победу «Линфилду» со счетом 2:1.
После еврокубкового поединка «синие» провели игру национального чемпионата, где без особых проблем расправилась с «Инститьютом» — 3:1.
На евроарене клуб из Белфаста успел провести до этого еще четыре матча. Сперва на стадии первого отборочного раунда он дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» с общим счетом 0:6.
Перебравшись в Лигу Европу «Линфилд» выбил из турнира фарерский клуб «ХБ Торсхавн». На островах оппоненты расписали мировую 2:2, а дома белфастцы победили 1:0.
«Сутьеска» в хоть и прошла один этап в этом евророзыгрыше, но так и не смогла добыть ни одной победы.
На стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов «бело-синие» выбили словацкий «Слован». Оба матча завершились со счетом 1:1, и только после серии пенальти черногорцы прошли дальше.
На следующем этапе отбора самого престижного еврокубка, клуб из города Никшич дважды проиграл кипрскому АПОЭЛю со общим счетом 0:4.
«Линфилд», который имеет задел в один мяч перед ответкой, должен удержать свое преимущество. Можно поставить на 1Х + ТБ 1,5, т.к. думаем, что без забитых мячей не обойдется.
Один из ответных матчей Третьего отборочного этапа Лиги Европы будет сыгран в Северной Ирландии. Линфилд против Сутьески. Британцы сенсационно победили 1:2 на выезде. Теперь у них есть все шансы совершить историческое для себя достижение!
После неожиданной выездной победой над черногорцами, Линфилд оказался в очень выгодном положении. Теперь команде допускается даже проиграть со счетом 0:1, но она все равно пройдет в следующий этап турнира, что возможно благодаря двум мячам, забитым в гостях. Сейчас важно, чтобы подопечные Дэвид Хили справились с оказываемым на них давлением. Напомню, они могут не только впервые пробиться в плей-офф ЛЕ. Команда и вовсе дебютирует в Третьем квалификационном раунде турнира.
В нынешних еврокубках чемпион Северной Ирландии стартовал с Первого раунда Лиги Чемпионов, но там было зафиксировано суммарное поражение от Русенборга (6:0). Дальше, уже в ЛЕ, британцы прошли Торсхавн (итоговый счет 3:2).
Несколько слов о поединке против Сутьески. Балканцы на правах хозяев больше владели инициативой, и чаще угрожали воротам Линфилда. Именно черногорцы открыли счет уже на 11-й минуте. Но в концовке первой половины встречи гости неожиданно счет сравняли. Гол на в активе Кирка Миллара. Этот же футболист во втором тайме принесет своему клубу победу, когда балканцы побегут вперед, и забудут про защиту ворот.
У североирландцев в лазарете продолжает находиться основной голкипер Гарет Дин.
Сутьеска точно не заслуживала поражения в первой игре. Возможно, справедливым исходом стала бы ничья, но удача была не на стороне подопечных Николы Ракоевича. Единственный гол в их составе забил Дамир Кояшевич, который отлично исполнил штрафной удар. «Сине-белые» могли до конца первого тайма увеличить разрыв в счете, но вместо этого пропустили совершенно ненужный мяч. О том, что происходило во второй половине поединка Вы уже знаете.
Чемпион Черногории в нынешних еврокубках пока абсолютно не радует. Да, команда прошла в Первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов Слован, добыв викторию только в серии пенальти. Во Втором раунде уже не получилось справиться с кипрским АПОЭЛем (4:0 суммарное поражение). И вот сейчас есть риск вылететь из Лиги Европы, остановившись буквально за шаг до плей-офф.
Сутьеска готовится к ответной игре без двух исполнителей — Божо Марковича и Стефана Чичимля.
Результаты Сутьески в нынешних еврокубках очень сильно разочаровывают: 2 ничьи и 3 поражения. Забитых голов — 3, а пропущенных — 7.
Линфилд и Сутьеска уже достигли исторического успеха, пробившись в Третий раунд Лиги Европы.
За всю историю выступлений на европейской арене, черногорский коллектив еще никогда не побеждал в гостях.
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Гостям необходимо решать архисложную задачу — забить 2 мяча на выезде. Тренерский штаб Линфилда на предстоящий поединок выберет однозначную тактику — максимально насыщенная оборонительная линия, и до боли простой футбол. Британцам нет смысла что-либо придумывать. Их главная задача — отстоять выездную победу. Даже если они будут уступать 0:1, то ничего страшного не случится.
Я ожидаю увидеть самый настоящий «автобус» в исполнении хозяев поля. Не уверен, что балканцы смогут с ним справиться. Мой прогноз — ТМ 3.
Линфилд выиграл 3: 1 в первом туре чемпионата Северной Ирландии. Он встречался с Торсхавном в предыдущих отборочных матчах Лиги Европы. По итогам двух матчей он провел раунд (2: 2, 1: 0).
В первом матче Сутеска проиграл дома (1: 2). У Линфейлда есть хороший шанс прыгнуть, и если он не проиграет, он уйдет. Думаю, Линфейлд не проиграет и забьет максимум 2-3 гола.
Линфилд — Сутьеска. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Линфилд — Сутьеска состоится во вторник 13 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Виндзор Парк.
Первый матч этих команд завершился победой Линфилда со счетом 2:1 — дублем отметился Кирк Миллар. В ответном поединке клуб из Северной Ирландии будет фаворитом, хотя даже поражение со счетом 0:1 не помешает ему пройти в отборочный плей-офф Лиги Европы. К ответной встрече с Сутьеской он подходит после победы над Инститьютом в чемпионате Северной Ирландии со счетом 3:1. Его беспроигрышная серия составляет теперь четыре официальных матча, три из которых были выиграны. В Лиге Европы Линфилд выиграл два последних поединка, хотя перед этим не побеждал в шести встречах кряду — две ничьи и четыре поражения. На своем поле он провел в этом турнире в общей сложности девять матчей, выиграв четыре из них и проиграв три раза. Кстати, в шести из девяти этих поединков минимум одна команда не забивала.
Сутьеска в прошлую пятницу сыграла вничью 0:0 с Зетой в чемпионате Черногории. За семь официальных матчей сезона она одержала лишь одну победу в основное время и по три раза проигрывала и играла вничью. При этом Сутьеска забила лишь четыре гола и ни разу больше одного за матч. В Лиге Европы она не побеждает в пяти последних встречах — две ничьи и три поражения, и трижды за это время оставалась без забитых голов. В Лиге Европы Сутьеска провела в общей сложности девять матчей и выиграла всего один из них при четырех поражениях и таком же количестве ничейных результатов. В гостях она не выиграла ни одного из четырех матчей турнира — две ничьи и пара поражений. Специалисты сайта считают, что Линфилд обыграет Сутьеску и в ответной встрече и на этот раз он не пропустит ни одного мяча.
Победа Линфилда — 2.25, ничья — 3.35, победа Сутьески — 2.94.
Победа Линфилда; Линфилд не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Линфилда со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что Линфилд не пропустит, принимаются с котировкой 3.20.
Линфилд — Сутьеска 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О турнире
Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.
О матче
Первая встреча, проходившая в Черногории, завершилась победой «Линфилда» со счётом 2:1. Теперь шансы «Сутьески» на проход в следующий этап стали ещё меньше. Черногорцам нужна победа с разницей в 2 или более голов, а также их устроит счёт 3:2 или более крупная победа, но тогда уже хватит разницы в 1 мяч. Повторение результата первой встречи, но уже в пользу «Сутьески», переведёт игру в дополнительное время. «Линфилду» нужно не проиграть в предстоящем поединке, хотя даже поражение со счётом 0:1 обеспечит североирландцам проход в следующий этап. Фаворитом ответной игры букмекеры считают «Линфилд» и предлагают поставить на его победу с примерным коэффициентом 2,4. Котировки на успех «Сутьески» в данной игре расположились в районе 2,9. Попадание североирландцев в 4-й квалификационный раунд можно взять приблизительно за 1,2. На проход черногорцев коэффициент в районе 4,1.
Статистика для ставок
«Линфилд» не проигрывает в 4 последних матчах в ЛЕ. «Сутьеска» не выиграла в 8 из 9 последних матчей на этом турнире. Закономерно поставить на непроигрыш хозяев в предстоящей игре за примерный коэффициент 1,4.
В 8 из 9 последних домашних матчей «Линфилда» в ЛЕ было забито не более 3 голов. Быть может в предстоящей встрече североирландцев на своём поле ставка «Тотал меньше 3,5» сыграет снова. Котировки на это событие около 1,4.
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