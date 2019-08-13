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«Линфилд» — «Сутьеска». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Линфилд» приблизится к групповому раунду ЛЕ?

«Линфилд»

Во вторник, 13 августа, в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы североирландский «Линфилд» на своей арене примет черногорскую «Сутьеску». Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на



Первая игра, прошедшая в Черногории неделю тому назад, принесла волевую победу «Линфилду» со счетом 2:1.





После еврокубкового поединка «синие» провели игру национального чемпионата, где без особых проблем расправилась с «Инститьютом» — 3:1.









На евроарене клуб из Белфаста успел провести до этого еще четыре матча. Сперва на стадии первого отборочного раунда он дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» с общим счетом 0:6.









Перебравшись в Лигу Европу «Линфилд» выбил из турнира фарерский клуб «ХБ Торсхавн». На островах оппоненты расписали мировую 2:2, а дома белфастцы победили 1:0.







«Сутьеска»



«Сутьеска» в хоть и прошла один этап в этом евророзыгрыше, но так и не смогла добыть ни одной победы.









На стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов «бело-синие» выбили словацкий «Слован». Оба матча завершились со счетом 1:1, и только после серии пенальти черногорцы прошли дальше.









На следующем этапе отбора самого престижного еврокубка, клуб из города Никшич дважды проиграл кипрскому АПОЭЛю со общим счетом 0:4.







Прогноз на «Линфилд» — «Сутьеска»



«Линфилд», который имеет задел в один мяч перед ответкой, должен удержать свое преимущество. Можно поставить на 1Х + ТБ 1,5, т.к. думаем, что без забитых мячей не обойдется.





Прогноз и ставка на матч «Линфилд — Сутьеска»

13 августа, Лига Европы УЕФА

Один из ответных матчей Третьего отборочного этапа Лиги Европы будет сыгран в Северной Ирландии. Линфилд против Сутьески. Британцы сенсационно победили 1:2 на выезде. Теперь у них есть все шансы совершить историческое для себя достижение!

Линфилд

После неожиданной выездной победой над черногорцами, Линфилд оказался в очень выгодном положении. Теперь команде допускается даже проиграть со счетом 0:1, но она все равно пройдет в следующий этап турнира, что возможно благодаря двум мячам, забитым в гостях. Сейчас важно, чтобы подопечные Дэвид Хили справились с оказываемым на них давлением. Напомню, они могут не только впервые пробиться в плей-офф ЛЕ. Команда и вовсе дебютирует в Третьем квалификационном раунде турнира.

В нынешних еврокубках чемпион Северной Ирландии стартовал с Первого раунда Лиги Чемпионов, но там было зафиксировано суммарное поражение от Русенборга (6:0). Дальше, уже в ЛЕ, британцы прошли Торсхавн (итоговый счет 3:2).

Несколько слов о поединке против Сутьески. Балканцы на правах хозяев больше владели инициативой, и чаще угрожали воротам Линфилда. Именно черногорцы открыли счет уже на 11-й минуте. Но в концовке первой половины встречи гости неожиданно счет сравняли. Гол на в активе Кирка Миллара. Этот же футболист во втором тайме принесет своему клубу победу, когда балканцы побегут вперед, и забудут про защиту ворот.

У североирландцев в лазарете продолжает находиться основной голкипер Гарет Дин.

Сутьеска

Сутьеска точно не заслуживала поражения в первой игре. Возможно, справедливым исходом стала бы ничья, но удача была не на стороне подопечных Николы Ракоевича. Единственный гол в их составе забил Дамир Кояшевич, который отлично исполнил штрафной удар. «Сине-белые» могли до конца первого тайма увеличить разрыв в счете, но вместо этого пропустили совершенно ненужный мяч. О том, что происходило во второй половине поединка Вы уже знаете.

Чемпион Черногории в нынешних еврокубках пока абсолютно не радует. Да, команда прошла в Первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов Слован, добыв викторию только в серии пенальти. Во Втором раунде уже не получилось справиться с кипрским АПОЭЛем (4:0 суммарное поражение). И вот сейчас есть риск вылететь из Лиги Европы, остановившись буквально за шаг до плей-офф.

Сутьеска готовится к ответной игре без двух исполнителей — Божо Марковича и Стефана Чичимля.

Статистика личных встреч

Результаты Сутьески в нынешних еврокубках очень сильно разочаровывают: 2 ничьи и 3 поражения. Забитых голов — 3, а пропущенных — 7.

Линфилд и Сутьеска уже достигли исторического успеха, пробившись в Третий раунд Лиги Европы.

За всю историю выступлений на европейской арене, черногорский коллектив еще никогда не побеждал в гостях.

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Прогноз: ТМ (3)

Гостям необходимо решать архисложную задачу — забить 2 мяча на выезде. Тренерский штаб Линфилда на предстоящий поединок выберет однозначную тактику — максимально насыщенная оборонительная линия, и до боли простой футбол. Британцам нет смысла что-либо придумывать. Их главная задача — отстоять выездную победу. Даже если они будут уступать 0:1, то ничего страшного не случится.

Я ожидаю увидеть самый настоящий «автобус» в исполнении хозяев поля. Не уверен, что балканцы смогут с ним справиться. Мой прогноз — ТМ 3.

Линфилд

Линфилд выиграл 3: 1 в первом туре чемпионата Северной Ирландии. Он встречался с Торсхавном в предыдущих отборочных матчах Лиги Европы. По итогам двух матчей он провел раунд (2: 2, 1: 0).

Прогноз

В первом матче Сутеска проиграл дома (1: 2). У Линфейлда есть хороший шанс прыгнуть, и если он не проиграет, он уйдет. Думаю, Линфейлд не проиграет и забьет максимум 2-3 гола.

Линфилд — Сутьеска. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (13.08.2019)

Линфилд — Сутьеска. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (13.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Линфилд — Сутьеска состоится во вторник 13 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Виндзор Парк.

Первый матч этих команд завершился победой Линфилда со счетом 2:1 — дублем отметился Кирк Миллар. В ответном поединке клуб из Северной Ирландии будет фаворитом, хотя даже поражение со счетом 0:1 не помешает ему пройти в отборочный плей-офф Лиги Европы. К ответной встрече с Сутьеской он подходит после победы над Инститьютом в чемпионате Северной Ирландии со счетом 3:1. Его беспроигрышная серия составляет теперь четыре официальных матча, три из которых были выиграны. В Лиге Европы Линфилд выиграл два последних поединка, хотя перед этим не побеждал в шести встречах кряду — две ничьи и четыре поражения. На своем поле он провел в этом турнире в общей сложности девять матчей, выиграв четыре из них и проиграв три раза. Кстати, в шести из девяти этих поединков минимум одна команда не забивала.

Сутьеска в прошлую пятницу сыграла вничью 0:0 с Зетой в чемпионате Черногории. За семь официальных матчей сезона она одержала лишь одну победу в основное время и по три раза проигрывала и играла вничью. При этом Сутьеска забила лишь четыре гола и ни разу больше одного за матч. В Лиге Европы она не побеждает в пяти последних встречах — две ничьи и три поражения, и трижды за это время оставалась без забитых голов. В Лиге Европы Сутьеска провела в общей сложности девять матчей и выиграла всего один из них при четырех поражениях и таком же количестве ничейных результатов. В гостях она не выиграла ни одного из четырех матчей турнира — две ничьи и пара поражений. Специалисты сайта считают, что Линфилд обыграет Сутьеску и в ответной встрече и на этот раз он не пропустит ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Линфилд — Сутьеска:

Победа Линфилда — 2.25, ничья — 3.35, победа Сутьески — 2.94.

Линфилд — Сутьеска. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Победа Линфилда; Линфилд не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Линфилда со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что Линфилд не пропустит, принимаются с котировкой 3.20.

Линфилд — Сутьеска 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Первая встреча, проходившая в Черногории, завершилась победой «Линфилда» со счётом 2:1. Теперь шансы «Сутьески» на проход в следующий этап стали ещё меньше. Черногорцам нужна победа с разницей в 2 или более голов, а также их устроит счёт 3:2 или более крупная победа, но тогда уже хватит разницы в 1 мяч. Повторение результата первой встречи, но уже в пользу «Сутьески», переведёт игру в дополнительное время. «Линфилду» нужно не проиграть в предстоящем поединке, хотя даже поражение со счётом 0:1 обеспечит североирландцам проход в следующий этап. Фаворитом ответной игры букмекеры считают «Линфилд» и предлагают поставить на его победу с примерным коэффициентом 2,4. Котировки на успех «Сутьески» в данной игре расположились в районе 2,9. Попадание североирландцев в 4-й квалификационный раунд можно взять приблизительно за 1,2. На проход черногорцев коэффициент в районе 4,1.

Статистика для ставок

«Линфилд» не проигрывает в 4 последних матчах в ЛЕ. «Сутьеска» не выиграла в 8 из 9 последних матчей на этом турнире. Закономерно поставить на непроигрыш хозяев в предстоящей игре за примерный коэффициент 1,4.

В 8 из 9 последних домашних матчей «Линфилда» в ЛЕ было забито не более 3 голов. Быть может в предстоящей встрече североирландцев на своём поле ставка «Тотал меньше 3,5» сыграет снова. Котировки на это событие около 1,4.

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