«Селтик» — «ЧФР Клуж». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Селтик» — «ЧФР Клуж». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Селтик — ЧФР Клуж 13.08.2019

Селтик — ЧФР Клуж 13.08.2019

12.08.2019 123 1 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Шотландский Селтик и Румынский ЧФР Клуж. Эта встреча пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (1.61) Х (3.84) П2 (6.05) Селтик ЧФР Клуж Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Селтик Парк». Глазго 13.08.2019 21:45



Ориентировочные составы на матч Селтик — ЧФР Клуж

Селтик : Бэйн; Мбомбо, Шимунович, Биттон, Айер; Браун, Форрест, Морган, Кристи, Макгрегор; Эдуард. ЧФР Клуж : Арлаускис; Камора, Бурка, Винисиус, Сушич; Кулио, Джокович, Бордеяну; Омрани, Рондон, Деас.



История личных встреч

История личных встреч между ЧФР Клуж и Селтиком насчитывает два поединка. В 2013 году эти клубы сыграли в товарищеской встрече, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу Румынских футболистов. А уже на прошлой неделе команды разошлись миром со счетом 1:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЧФР Клуж смог в первой встрече навязать обоюдно острую игру мощному Шотландскому Селтику. Несмотря на все превосходство в классе, подопечные Леннона часто совершенно не знали, как остановить мощные атаки Румынских футболистов. Однако, Селтику удалось забить гол на выезде, что может стать весьма неплохим подспорьем перед ответной встречей в Глазго.

В гостях ЧФР Клуж очень часто испытывает проблемы. Если взять нынешнюю еврокубковую кампанию, то в ней Румыны проиграли на выезде Астане 0:1 и сыграли вничью с Маккаби Тель-Авив 2:2. Последний счет точно устроит ЧФР Клуж и в предстоящей игре, но здесь и соперник абсолютно другого калибра. Мы не верим в то, что у гостей хватит класса и сил обыграть Шотландский Селтик.

Прогноз: Эта пара не принесёт сюрпризом. Селтик спокойно обыграет своего соперника в ответной игре.

Интересные факты перед матчем

Последний раз Селтик проигрывал на своем поле еще в феврале этого года. Селтик пропустил только 3 мяча за 9 последних домашних поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Селтик — ЧФР Клуж, по мнению online-bookmakers.com, будут:

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«Селтик» — «ЧФР Клуж». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, ответный матч.

«Селтик» (Шотландия) — «ЧФР Клуж» (Румыния)

Стадион: «Селтик Парк». Глазго, Шотландия

13.08.2019. 21:45 МСК

В рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Селтик» перед родными фанатами встретится с «ЧФР Клуж». В Румынии команды не смогли выявить победителя. На своей арене «кельты» являются грозной силой. Смогут ли игроки румынской команды сдержать натиск соперника?

«Селтик»: команда сильна перед родными болельщиками

В Румынии подопечные Нила Леннона выглядели, мягко говоря, не лучшим образом. В середине первой половины матча «кельты» оказались в роли догоняющих. Шотландский клуб смог оформить гол на выезде и выполнил задачу-минимум в гостевом противостоянии. В рамках шотландской Премьер-Лиги «Селтик» продолжает развлекаться в матчах с соперниками более низкого уровня.

В первом туре команда Леннона просто уничтожила в родных стенах «Сент-Джонстон», забив семь голов. Доминирование «кельтов» было просто устрашающим: владение мячом – 76% против 24%, удары по воротам – 24 против 2, угловые – 8 против 0. Гости были бессильны на фоне «Селтика». После выезда в Румынию «кельты» отправились в гости к «Мазеруэллу» и добились второй разгромной победы подряд – 5:2. «Селтик» традиционно очень мощно выступает на своём стадионе, фанаты будут гнать команду на проход в следующий раунд турнира.

«ЧФР Клуж»: румынский клуб ждёт тяжёлый выезд

Команда Тони Консейсау на домашней арене удивила многих, так как действовала на равных с фаворитом. Конечно, нельзя говорить о том, что у румынского клуба совершенно нет шансов в Шотландии. Как говорится, шанс есть всегда. Не исключается, что «железнодорожники» смогут поймать соперника на контратаке или же использовать стандартное положение.

«Железнодорожники» отлично начали очередной чемпионат Румынии. После пяти матчей команда имеет в активе 13 очков и находится на вершине турнирной таблицы. В предыдущей встрече подопечные Тони Консейсау уверенно обыграли «Германштадт» со счётом 3:0. Команда отправляется в Шотландию на позитиве, но её там ждёт очень жёсткий приём как от футболистов «Селтика», так и от фанатов.

«Селтик» — «ЧФР Клуж»: результаты очных встреч

Команды никогда не встречались до первого матча в Румынии. Их единственный матч прошёл в равной борьбе и завершился – 1:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Селтик» — «ЧФР Клуж»

«Селтик» очень силён перед родными фанатами и попытается как можно быстрее решить исход встречи. Стоит ожидать, что хозяева с первых минут постараются надавить на соперника и воспользоваться его осечками. Гости будут играть от обороны и ждать своего шанса. На предстоящую встречу предлагаем рассмотреть следующие варианты.

Угловые ТБ 9,5 с коэффициентом 1,75 в

Селтик — ЧФР Клуж 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба стартовали в турнире с первого квалификационного раунда. «ЧФР Клуж» выступает с переменным успехом (2 победы, 2 ничьи, 1 поражение), а вот «Селтик» выиграл 4 отборочных матча из 5. Победитель этой пары пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с чешской «Славией». Проигравший отправится в ту же стадию Лиги Европы.

О матче

«Селтик» является победителем своего национального чемпионата. «ЧФР Клуж» также действующий победитель своей лиги. «Селтик» играет в Лиге чемпионов 8-й сезон подряд. В прошлом розыгрыше шотландцы покинули турнир именно в этом раунде. «Клуж» 4 раза участвовал в ЛЧ и лишь раз не добирался до групповой стадии. В этой игре фаворитами считаются хозяева, заиграть их победу можно с кэфом порядка 1,8. На победу гостей котировки находятся в районе 4,9. Матч в Румынии команды завершили вничью 1:1. При таком результате дальше пройдёт победитель этой встречи. При результате 0:0 – дальше пройдут хозяева. В случае ничьей 1:1 – будет назначено дополнительное время. При ничьей с более крупным счётом дальше отправится «ЧФР Клуж».

Статистика для ставок

В 7 последних играх «Селтика» в стартовые 45 минут забивалось не меньше 1 гола. В 4 последних матчах ЧФР в ЛЧ в 1-м тайме всегда забивался минимум 1 мяч. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что в 1-м тайме будет забит хотя бы 1 мяч за коэффициент около 1,5.

Продолжая тему ставок на 1-й тайм, можно отметить, что в 3 из 4 последних игр шотландцев в ЛЧ в первой половине матча не было ничейного результата. Румыны также не заканчивали первую сорокапятиминтку вничью в 3 из 4 последних встреч. При такой статистике обращает на себя внимание ставка на то, что в 1-м тайме не будет ничьей. Коэффициент на такой исход составляет примерно 1,6.

Селтик – ЧФР Клуж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Селтик – ЧФР Клуж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Селтик – ЧФР Клуж состоится во вторник 13 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Селтик Парк.

В этой игре букмекеры считают фаворитом Селтик, оценивая вероятность его победы значительно выше 50%. В прошлую среду он сыграл с ЧФР вничью 1:1. Такой результат существенно повышает шансы Селтика на выход в следующий раунд – дома он может сыграть даже вничью 0:0. В субботу «Кельты» проводили очередной поединок в чемпионате страны и разгромили со счетом 5:2 Мотеруэлл. С начала сезона они провели в общей сложности семь официальных матчей и пока не проигрывали, одержав шесть побед и один раз сыграв вничью. В Лиге чемпионов Селтик проиграл лишь раз за 11 последних матчей при семи победах и трех ничейных результатах. А у себя дома он выиграл четыре из пяти предыдущих поединков, не уступив ни разу, и в трех встречах забивал не менее, чем по три гола.

ЧФР готовится к ответному матчу против Селтика после победы над Германштадтом в чемпионате Румынии со счетом 3:0. Его беспроигрышная серия насчитывает уже девять матчей, шесть из которых ЧФР выиграл. В Лиге чемпионов ЧФР уступил всего в двух из девяти последних поединков при четырех победах и трех ничейных результатах. А в гостях он выиграл половину из восьми предыдущих поединков, уступив лишь раз. При этом только в одном из восьми этих матчей ЧФР не забил ни одного гола.

Аналитики сайта считают, что в ответной игре Селтик оправдает статус фаворита и обыграет ЧФР. При этом забивать в этом матче будут обе команды, а общая результативность может превысить три мяча. В следующий раунд пройдет шотландский клуб, который поборется за выход в групповой турнир с пражской Славией.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Селтик – ЧФР Клуж:

Победа Селтика – 1.70, ничья – 3.66, победа ЧФР – 5.42.

Прогноз на матч Селтик – ЧФР Клуж (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Победа Селтика; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Селтика со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа Селтика 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 2.21.

Прогноз редакции на матч Селтик — ЧФР Клуж

Чемпионы Шотландии и Румынии спорят за путевку в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. “ЧФР Клуж”, возглавляемый Даном Петреску отправляется на “Селтик Парк”. Первая встреча в Румынии завершилась ничьей 1:1. “Клуж” уже провел четыре матча в национальном первенстве — три победы и одна ничья, шотландцы же стартовали в своей лиге с убойной победы со счетом 7:0 над “Сент-Джонтстоном”.

Стартовый свисток прозвучит 13 августа в 21:45.

Ориентировочные составы на матч Селтик – ЧФР:

"Селтик" (4-2-3-1): Гордон — Рэлстон, Болинголи, Шимунович, Жюльен — Морган, Браун — Швед, Оливер Нтчам, Джонстон — Гриффитс

Не сыграют: —

"Клуж" (5-3-2): Арлаускис — Винисиус, Сушич, Камора, Буркэ, Бордеяну — Кулио, Джокович, Дяк — Рондон, Омрани Тренер: Дан Петреску

Не сыграют: —

Прогноз на матч Селтик – ЧФР:

“ЧФР Клуж” начал сезон так, что казалось третий раунд Лиги чемпионов невозможен. Румыны проиграли в матче за Суперкубок, а затем уступили “Астане” в матче первого раунда квалифая. Но после этого Петреску и его команду поперло — пять побед и три ничейных результата. Во всех этих встречах румынские “железнодорожники” неизменно забивали. В первом матче против “Селтика” футболисты проявили запредельную самоотдачу и заслужили ничью. Но в Шотландии только желания может не хватить. “Кельты” могут задавить поддержкой болельщиков и огромным опытом. Наш прогноз на исход противостояния — победа хозяев с коэффициентом 1,74.

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