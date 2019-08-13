«Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Олимпиакос» — «Башакшехир». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Олимпиакос Пирей

Олимпиакос добился очень хорошего для себя результата в первом выяснении отношений с турками на выезде, победив в Стамбуле с замечательным для фундамента общего успеха счётом 1:0. Что сделало греков ещё бОльшими фаворитами по сумме двух встреч, которые и заранее выглядели предпочтительнее своего малоопытного в еврокубках оппонента.

Как бы там ни было, а я сильно сомневаюсь, что Оли выступит в пределах собственного стадиона хуже, чем неделю назад в Турции. На постоянно кипящей фанатскими страстями арене, где играть очень тяжело даже заслуженным европейским грандам…И где, в частности, была недавно полностью растерзана обычно довольно-таки крепкая чешская Виктория Пльзень с результатом 4:0, так ничего и не сумевшая поставить в противовес пирейцам в ответке на предыдущей стадии квалификации Лиги Чемпионов!

Истанбул Башакшехир

Что касается Башакшехира, то он пока что не так удачлив на международной сцене, как у себя на родине. Добившись за всё время личного существования лишь звания участника группового раунда Лиги Европы УЕФА (в 2017 г). Где Истанбул не снискал особых лавр, уступив дальнейшие места в плей-офф своим более матёрым и удачливым противникам в лице португальской Браги (проигрыш на выезде 1:2) и немецкого Хоффенхайма (луз в гостях 1:3)…А в прошлом году стамбульцы вылетели из селекции ЛЕ усилиями английского Бернли (0:0 + 0:1 на чужом поле).

Прогноз

Считаю, что будет несколько странновато, если чисто домашний Олимпиакос не сможет хотя бы единожды пробить здесь оборону Башакшехира, который рано или поздно бросится вперёд большими силами в попытке отыграться.

«Олимпиакос Пирей» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Олимпиакос» принимает «Башакшехир» 13 августа, мы подготовили прогноз на эту встречу. Греки практически не проигрывают, удержат ли они победный счет?

Олимпиакос

«Олимпиакос» провел много товарищеских встреч, практически не проигрывая в них. В прошлой стадии греки прошли чешскую «Викторию» (0:0 и 4:0), уничтожив дома соперника с крупным счетом после невзрачных нулей на выезде. На выезде пирейский коллектив воспользовался ошибками оппонента и выиграл.

Единственный мяч забил новичок Масурас.

Олимпиакос — Истанбул Башакшехир 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Олимпиакос» уже прошёл одну стадию турнира победив чешскую «Викторию» (4:0 по сумме двух встреч). «Истанбул» начал свой еврокубковый путь с текущего раунда. Победитель этой пары пройдёт в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с победителем противостояния «Порту» — «Краснодар». Проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.

О матче

«Олимпиакос» занял 2-е место в минувшем Чемпионате Греции. С учётом текущего сезона, за последние 5 лет команда лишь раз не выступала в ЛЧ. В сезоне 2016/17 клуб из Пирей прекратил своё выступление в турнире как раз на этой стадии, во всех остальных розыгрышах последней пятилетки греки играли в групповом этапе. Турецкий клуб является серебряным призёром национального чемпионата. В ЛЧ гости этой встречи выступают 2-й раз, первый турнир закончился для «Истанбула» вылетом в квалификационном раунде плей-офф. Поставить на победу подопечных Педру Мартинша можно с коэффициентом в районе 1,9. Победу гостей можно заиграть примерно за 4,3. Для дальнейшего участия в турнире туркам нужно побеждать крупнее чем в 1 гол. Также «Истанбул» может преодолеть эту стадию турнира если выиграет в 1 гол, но не меньше, чем со счётом 2:1.

Статистика для ставок

«Олимпиакос» в ЛЧ поражал ворота соперника в 9 из 13 последних встреч. В 4 из 5 матчей в ЛЧ турецкий клуб пропускал минимум 1 гол. Пари на то, что и в этой игре хозяева забьют хотя бы 1 мяч, можно взять за кэф порядка 1,2.

В 5 из 6 последних домашних игр «Олимпиакоса» в ЛЧ, на поле греков забивалось минимум 2 гола. «Истанбул» провёл 2 выездных матча в ЛЧ и в обоих забивалось не менее 4 мячей. В этой ситуации можно обратить внимание на ставку «Тотал больше 1,5». Котировки на эту ставку составляют примерно 1,4.

Выиграет ли снова «Олимпиакос»?

«Олимпиакос»

Во вторник, 13 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» в Пирее на стадионе «Караискакис» примет турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Игра начнется в 21:30 по мск. Прогноз на



Греческий вице-чемпион в первой встрече добыл минимальную победу над «Истанбул Башакшехиром» в Турции, забив единственный мяч в начале второго тайма.





Этим удачным результатом «Олимпиакос» продлил свою беспроигрышную серию до 19-ти матчей кряду с учетом всех турниров. Последний раз «легенды» проигрывали в последний день зимы.









В этом розыгрыше Лиги чемпионов помимо игры в Турции, «красно-белые» успели сыграть две встрече на предыдущей стадии квалификации, где одолели чешскую «Викторию Плзень».









В Чехии греческий коллектив завершил матч 0:0, а на своей территории «Олимпиакос» разгромил своего противника со счетом 4:0. Отметим, что только эти три поединка остаются официальными в этом сезоне для пирейцев.







«Истанбул Башакшехир»



На данный момент у «Истанбул Башакшехира» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где только один матч был официальный (как раз против греков).









Кроме этой встречи турецкая команда провела до этого четыре контрольных матча, в которых «оранжевые» дважды проиграли и два раза играли вничью.





Еще в середине прошлого месяца стамбульцы поочередно проиграли «Аяксу» (1:2) и «Боруссии» М (1:5), затем расписали мировые с немецкой «Фортуной» (1:1) и греческим АЕКом (0:0).





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Основной защитник команды Ирфан Кахведжи пропустит ответный поединок, т.к. получил красную карточку в первом матче этих команд.







Прогноз на «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Олимпиакоса» в основное время предлагают — 1.74.









На викторию «Истанбул Башакшехир» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.65.





Проход: «Олимпиакоса» — 1.12, «Истанбул Башакшехир» — 6.30.





Греческая команда набрала в начале сезона хорошую форму, что не скажешь о их предстоящем противнике. Думаем, что «Олимпиакос» победит и в ответке.



«Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги Чемпионов, 3-й раунд, ответный матч.

«Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир».

Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 13.08.2019. 21:30 МСК.

«Олимпиакос» в ближайший вторник сразится с турецкой командой «Истанбул» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок между этими командами прошёл неделю назад в Стамбуле, принёс победу гостям 1:0. После такого результата шансы греков на итоговый выход в следующий раз неимоверно высоки, «красно-белым» для этого хватит даже домашней ничьей.

«Олимпиакос»: набрали форму через матчи Лиги Чемпионов

Чемпионат Греции начнётся лишь 24 августа, «красно-белые» готовились к играм квалификации ЛЧ, играя контрольные матчи. В отличие от «Истанбула», который подключился к играм еврокубка лишь с третьего раунда, «Олимпиакос» мы наблюдали во втором раунде. Грекам противостояла команда из Чехии, «Виктория» Пльзень, в прошлом сезоне игравшая в групповом турнире ЛЧ. Перед стартом противостояния «Олимпиакос» выглядел фаворитом, но не очень большим. В итоге матч в Чехии завершился вничью, а в Греции «Оли» разгромил соперника 4:0, с голами Гильерме, Герреро, Рубена Семедо и автоголом Резника.

Для греков любой турецкий клуб является принципиальным противником, даже, если до этого команды между собой не встречались на футбольном поле. «Олимпиакос» ещё в ответном матче против «Виктории» продемонстрировал, на что способен, «красно-белые» приехали в Стамбул за победой и добились её со счётом 1:0. Единственный гол за гостей забил Масурас, а мы отметим, что «Олимпиакос» в трёх официальных матчах в сезоне ещё ни разу не пропускал.

«Истанбул»: туркам придётся рисковать

Турецкое первенство, так же, как греческое, ещё не началось, первый матч национального чемпионата «Истанбул» проведёт 18 августа против «Малатии». Поединок против «Олимпиакоса» был первым официальным в сезоне, и стамбульцы провели его не так, как хотели. Забить не получилось, гол пропустили, хотя на протяжении всей игры владели преимуществом и территорией, 19 раз пробили в направлении ворот, 7 раз попали в створ против 10/4 у соперника. Только вот грекам хватило четырёх попаданий в каркас, чтобы забить, а туркам и семи ударов оказалось мало.

Отдельно отметим, что «Истанбулу» заметно не хватает опыта, это молодой клуб, основанный лишь в 1990 году, и только несколько лет, как борющийся за высокие места в Турции. Кстати, своё название «Башакшехир» получил лишь в 2014 году, первоначально клуб назывался «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В турецком чемпионате эта команда способна на многое, а вот для международной арены стамбульцы ещё «сыроваты». «Олимпиакос» в этом плане на мегаопытный коллектив.

Травмированные и дисквалифицированные

«Олимпиакос»

Не сыграют: Куйперс, Маркович, Вукович, Пападопулос, Фортунис, Эль-Судани.

Под вопросом: Христодулопулос.

«Истанбул»

Под вопросом: Чакыр.

История личных встреч

«Олимпиакос» и «Истанбул» до текущего противостояния между собой не пересекались. Напомним, что в первом матче текущей дуэли греки в Турции победили хозяев поля со счётом 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Туркам в Пирее придётся идти в атаку, рисковать, футболисты «Олимпиакоса» могут тактически начать матч так, как им удобно. Это большое преимущество, которым более опытные греки наверняка воспользуются. Кроме того, не стоит забывать, что «красно-белые» на своём поле, тем более, при аншлаге, который неизбежен, всегда играют с особенным настроением. Ждём результативного и событийного матча, а также победы хозяев поля. Предлагаем ставки на «Олимпиакос».

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