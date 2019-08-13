Прогноз ЛАСК — Базель (13.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз ЛАСК — Базель (13.08.19), ставки и коэффициенты

ЛАСК

Вот будет смешно, если клуб ЛАСК буквально с первой попытки сумеет пробиться в групповой этап престижной Лиги Чемпионов УЕФА. Турнира, которым из года в год безуспешно грезил главный флагман австрийского футбола Ред Булл Зальцбург, попавший наконец-то туда напрямую из-за увеличившегося рейтинга своей страны в нынешнем евросезоне (выиграл золотые медали).

Но я бы на месте ЛАСКа пока что не расслаблялась бы, как это уже произошло, к примеру, в прошлом году с «чёрно-белыми» на завершающей стадии квалификации Лиги Европы УЕФА в вроде бы удачно складывающемся противостоянии с турецким Бешикташом. Где «ласковые» вели до последней минуты в домашней игре со счётом 2:0 после выездного поражения 0:1, ну а затем пропустили роковой гол и очень обидно вылетели из еврокубков.

Не смогли удержать свои ворота на замкЕ игроки ЛАСКа и в первой дуэли в Швейцарии, растерявшись после того, как поздно опомнившийся Базель пошёл на всех парусах в атаку, стремясь совсем уж не опозориться перед собственными болельщиками. В следствии чего подопечные Вальерена Исмаэля легко отделались, пропустив только один гол (вин 2:1)!

Базель

Что касается гостей, то они всегда являлись непредсказуемым коллективом, способным запросто обыграть кого угодно, а потом также и проиграть любому оппоненту…О чём прекрасно говорят предыдущие матчи отбора действующей ЛЧ с именитым голландским ПСВ Эйндховеном, в которых Базель отпраздновал важную викторию с общим итогом 4:3 (2:3 на выезде, 2:1 дома).

Прогноз

Считаю, что «сине-гранатовые» ещё не сказали в теперешней Лиге Чемпионов своё последнее слово, и должны здесь, как минимум, один раз распечатать чужого вратаря!

ЛАСК – «Базель». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч
ЛАСК – «Базель» (первый матч – 2:1)
Линц. Стадион: «Линцер». 13.08.2019. 21:30 (МСК)

Опытный «Базель» в первом матче сенсационно проиграл австрийскому ноуйнему. Сумеет ли австрийский ноунейм из Линца отстоять свое преимущество или «Базель» задавит за счет опыта?

Форма ЛАСКа

ЛАСК вытупает отменно на внутренней арене, одержав 3 победы в 3 матчах, что позволило клубу из Линца делить первое место с «Ред Буллом» из Зальцбурга. В прошлые выходные ЛАСК на выезде одолел аутсайдера Бундеслиги «Адмиру Медлинг» со счетом 0:1. Хотя в стартовом составе ЛАСКа была только половина игроков, которая играла с «Базелем». До этого под катком ЛАСКа оказались «Альтах» и «Аустрия». Причем за 3 тура ЛАСК не пропустил ни одного мяча. А в матче с «Базелем» ЛАСК выглядел не хуже по игре, проделав больше черновой разрушительной работы, но при этом создал не меньше моментов, чем «Базель», и как результат лучше распорядился ими. Поэтому ЛАСК является закономерным фаворитом матча.

Форма «Базеля»

«Базель» после поражения в ЛЧ от ЛАСКа одержал очередную победу над «Серветтом» со счетом 3:1. Эта победа на данный момент позволяет «Базелю» расположиться на 2-й строчке в 1 очке от «Янг Бойз». Но «Базель» для лидера швейцарского футбола пропускает непозволительно много – 6 голов за 4 игры, хотя «Базель» забил 11 голов. В среднем «Базель» забивает 2,7 голов за матч, а ЛАСК – 2,1, но пропускает «Базель» действительно много – 1,6 за матч, в то время как ЛАСК пропускает 0,8 голов за матч. А все из-за того, что «Базель» допускает много ударов по своим воротам – аж целых 13, столько же «Базель» сам бьет по воротам соперников в среднем. А ЛАСК в свою очередь бьет по воротам 12 раз за матч, а допускает в свои ворота всего лишь 7 раз. Это говорит о том, что «Базель» играет в более атакующий футбол, а ЛАСК в более сбалансированный. Отсюда получаем такие результаты.

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Ставки и прогнозы

У ЛАСКа есть преимущество в один мяч, которое австрийцы постараются отстоять, и при возможности наказать соперника на контратаке. Для этого у них есть все необходимое. Поэтому мы полагаем, что ЛАСК одержит победу. БК

ЛАСК — Базель 13.08.2019

ЛАСК — Базель 13.08.2019

12.08.2019 134 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Австрийский ЛАСК и Швейцарский Базель. Эта встреча пройдет в Линце на стадионе «Линцер-Штадион» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

П1 (2.18) Х (3.60) П2 (3.22) ЛАСК Базель Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Линцер-Штадион». Линц 13.08.2019 21:30

Ориентировочные составы на матч ЛАСК — Базель

ЛАСК : Шлагер; Траунер, Визингер, Шнегг, Ранфтль; Холанд, Михорль, Реннер, Гойгингер; Клаусс, Теттех. Базель : Омлин; Видмер, Сомерт, Альдерете, Петретта; Фрай, Баланта, Штокер, Дзуффи, Окафор; Айети.

История личных встреч

История личных встреч между ЛАСКом и Базелем знает только один поединок. В прошлую среду Австрийский клуб выиграл в Базеле со счетом 2:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В первой игре ЛАСК смог сенсационно победить со счетом 2:1. Австрийцы весь матч владели преимуществом и пропустили единственный гол лишь на 87-ой минуте игры. Вряд ли кто-то мог ожидать, что такой мощный еврокубковый боец, как Базель, так безвольно проиграет в первой встрече. Тем не менее, ЛАСК добился комфортного преимущества и в ответной игре может чувствовать себя более расслабленно.

Однако, Базель не из тех клубов, кто будет сдаваться раньше времени. Особенно, учитывая, что Швейцарцы подходили к этому противостоянию в статусе явного фаворита. Также не стоит забывать, что на предыдущем этапе квалификации Базель также проиграл в первой встрече против ПСВ с разницей в один мяч. ЛАСК уступает в классе тому же ПСВ, а значит, у Базеля есть все шансы продолжить борьбу в турнире. Мы ждём, что гости подарят нам интригу.

Прогноз: Базелю по силам вернуться в эту серию. Игра станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

  1. ЛАСК победил в семи последних поединках кряду.
  2. Тотал больше 2.5 голов прошёл в 16 предыдущих матчах с участием Базеля.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ЛАСК — Базель, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить ЛАСК — Базель Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.90 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ЛАСК — Базель Ставка: Непроигрыш Базеля (Х2) Коэфф: 1.75 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз редакции на матч ЛАСК — Базель

Одно из открытий старта европейского сезона — ЛАСК. В прошлом чемпионате Австрии команда заняла второе место в лиге, пропустив вперед только “РБ Зальцбург”. В стартовых турах первенства ЛАСК набрал шесть очков из шести возможных, обыграв “Аустрию” и “Рандольф” с общим счетом 5:0. В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов австрийцы на выезде неожиданно обыграли “Базель” — 2:1. Швейцарцы стартовали в самом престижном европейском турнире со второго этапа и обыграли там не кого-нибудь, а ПСВ.

Стартовый свисток прозвучит 13 августа в 21:30.

Ориентировочные составы на матч ЛАСК – Базель:

ЛАСК (4-4-2): Шаглер — Висенгер, Рамсебнер, Траунер, Ренне — Мичор, Холланд, Ранфтль, Клаусс — Тетте, Фризер

Не сыграют: — 

"Базель" (4-2-3-1): Омлин — Кюмарт, Альдерете, Альварес Баланта, Джака — Штокер, Фрай — Видмер, Зуффи, ван Волфсвинкель — Аети

Не сыграют: — 

Прогноз на матч ЛАСК – Базель:

ЛАСК впервые в новейшей истории оказался настолько близок к групповому этапу Лиги чемпионов. Возможно, “Базель” недооценил соперника в первом матче, а когда понял серьезность сопротивления , то было уже поздно. Швейцарцам необходимо побеждать с разницей в два мяча, чтобы выйти в четвертый раунд. Наверняка “Базель” оголит тылы уже на старте матча, что подарит болельщикам острый и атакующий футбол. Наш прогноз — тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1,84.

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«ЛАСК» — «Базель». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

Предлагаем прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором 13 августа ЛАСК принимает «Базель». Смогут ли швейцарские футболисты одолеть клуб из Линца? – читайте в нашем материале.
ЛАСК Линц

ЛАСК уверенно идет без поражений уже восемь матчей, а в 16 поединках подряд австрийский клуб не уходил с поля без забитого мяча. В минувшем сезоне клуб из Линца стал вице-чемпионом Австрии, уступив «Зальцбургу» 12 очков, а в новом сезоне стартовал с трех побед, при этом не пропустил ни одного мяча.

В первом матче ЛЧ «черно-белые», вопреки прогнозам, сумели переиграть на выезде сегодняшнего соперника (2:1).

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