Прогноз на матч «Трактор» – «Металлург» (13.08.2019)

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Тринадцатого августа пройдет товарищеский матч, в котором сыграют такие команды, как: «Трактор» и «Металлург Магнитогорск».
Челябинский клуб выступает в Континентальной Хоккейной Лиге. По итогам прошедшего сезона он обосновался на 8 месте в рейтинговой таблице. Стоит отметить, что челябинцы пока идут без поражений в товарняках. Сперва они разгромили команду «MAC Ujbuda» (6-2), а в крайнем поединке одержали победу над клубом «Северсталь» с минимальным преимуществом в счете (2-1).
«Металлург Магнитогорск» — команда находится в КХЛ. В прошлом сезоне ей удалось занять 3 строчку в турнирной таблице. Она без особых проблем вышла в плей-офф стадию, но в первом же раунде потерпела сенсационное поражение от «Салавата» со счетом (4-2) по сумме четырёх сыгранных встреч. Из трёх крайних встреч «Магнитка» проиграла всего лишь одну игру, когда выпустила дублирующий состав. Она уступила «Витязю» с минимальным разрывом (3-4). В прошлом матче обыграла череповчан (2-1).
В данном противостоянии рекомендую сделать ставку на победу магнитогорцев в матче с учетом овертайма и серии буллитов. Гости находятся в отличной игровой и физической форме, они безупречно отыгрывают последние матчи. Предполагаю, что если тренер выпустит половины основных игроков, то у челябинцев практически нет шансов, так как слишком огромная разница в классе.
Хоккей. Кубок губернатора Челябинской области.
«Трактор» – «Металлург»
Арена: «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)
13.08.2019. 17:00 МСК.
В заключительном матче Кубка губернатора Челябинской области «Трактор» и «Металлург» разыграют между собой первое место на турнире. Смогут ли хозяева обыграть команду Йозефа Яндача? Мы считаем, что да!
«Трактор» в межсезонье пережил серьёзную перестройку, которая коснулась и руководства клуба, и тренерского штаба, и состава команды. Первый же предсезонный турнир для челябинцев оказывается домашним, поэтому плоды летней работы необходимо явить миру уже сейчас. С этой задачей подопечные Петериса Скудры успешно справляются. В первом же поединке они смогли уверенно обыграть сборную Кубка губернатора – 5:2. Противостояние с «Северсталью» для южноуральцев оказалось заметно более тяжёлым, но шайбы Александра Подкорытова в третьем периоде принесла «Трактору» победу – 2:1. Если в стартовой встрече челябинцы обошлись без своих лидеров, то во втором поединке на льду появилось легионерское звено, которое пыталось себя проявить, но сыгранности им ещё не хватает.
В Магнитогорске, напротив, в нынешнее межсезонье постарались не построить новый коллектив, а усилить тот, что не смог добиться успеха в минувшем чемпионате. Очевидно, что Геннадий Величкин возлагает на предстоящий сезон большие надежды, что и нашло отражение в тех мастерах, которые пришли в «Металлург». В первом поединке челябинского турнира новичкам не удалось проявить себя: победу уральцам над «Северсталью» принесли точные броски Любимова и Мозякина – 2:1. Во второй же встрече великолепно смотрелось звено Козун – О’Делл – Буйницкий, на счету которых две шайбы из трёх, которые и привели к победе над сборной Кубка губернатора – 3:1.
В рамках КХЛ команды провели между собой 45 очных встреч. На счету челябинского клуба 14 побед, а магнитогорцы были сильнее в 31 поединке. Разница заброшенных шайб также на стороне «сталеваров» – 130:85. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: два раза сильнее были игроки «Трактора» – 6:5 и 3:1, а ещё дважды победу праздновали хоккеисты «Металлурга» – 2:1 и 2:0.
Предстоящий поединок по праву можно назвать финалом Кубка губернатора Челябинской области, поэтому настрой на эту игру должен быть соответствующий. Особенно это касается «Трактора», для которого этот турнир является домашним и очень важно одержать здесь победу, продемонстрировав местной публике, что серьёзные перемены в клубе пошли на пользу. «Металлург», как правило, с пониманием относится к этой ситуации, уступив челябинцам в двух последних розыгрышах КГЧО (1:3 и 4:6). Исходя из этого, фаворитом является команда, которой победа просто нужнее. Сделать ставку на
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