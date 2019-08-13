Прогноз редакции на матч Порту — Краснодар

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«Порту» — «Краснодар». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Порту — Краснодар 13.08.2019

Порту — Краснодар 13.08.2019

12.08.2019 139 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Португальский Порту и Российский Краснодар. Эта встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгау» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (1.61) Х (4.10) П2 (5.50) Порту Краснодар Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Драгау». Порту 13.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Порту — Краснодар

Порту : Марчесин; Маркана, Лейте, Теллес, Саравия; Перейра, Оливейра, Корона, Накаджима; Марега, Зе Луиш. Краснодар : Сафонов; Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес; Вандерсон, Ольссон, Кабела, Вильена, Намли; Берг.



История личных встреч

История личных встреч между Порту и Краснодаром насчитывает только один поединок. В прошлую среду Португальцы смогли обыграть своего соперника с минимальным счетом на его поле.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Порту не испытал абсолютно никаких проблем в Краснодаре. Было видно, что гости сильно превосходят «быков» в классе. Однако, вся эта разница переросла в забитый мяч лишь на 89-ой минуте встречи. Впрочем, казалось, что Порту может в любой момент включиться и добить обескровленного соперника. Атакующая игра у Краснодара абсолютно не шла, а по-другому эта команда играть абсолютно не умеет.

Вряд ли команда Мусаева имеет хоть какие-то шансы на победу в ответной встрече. Порту является очень грозным и опытным еврокубковым бойцом, в то время, как Краснодар впервые дебютирует в Лиге Чемпионов. Да, в его составе есть несколько футболистов, успевших поиграть в этом турнире, но в целом уровень Российского клуба заметно ниже. Порту спокойно докажет это в ближайший вторник.

Прогноз: Мы ждём лёгкой победы хозяев поля. Игра вполне может стать результативной.

Интересные факты перед матчем

Краснодар победил лишь в 3 из 9 последних гостевых поединков. Порту проиграл в 2 из 3 предыдущих матчей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Порту — Краснодар, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Порту — Краснодар Ставка: Победа Порту (П1) Коэфф: 1.61 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Порту — Краснодар Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.92 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Порту — Краснодар

13 августа в 22:00 прозвучит стартовый свисток в главном матче в истории футбольного клуба “Краснодар”. “Быки” на выезде сыграют ответный матч третьего тура квалификации Лиги чемпионов против “Порту”. Игра в России завершилась победой португальской команды со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 90-й минуте, шикарный удар со штрафного удара исполнил Сержиу Оливейра. “Краснодару” предстоит совершить настоящий подвиг для того, чтобы попасть в четвертый отборочный раунд, где соперником станет победитель пары “Олимпиакос” – “Истанбул”.

Ориентировочные составы на матч Порту – Краснодар:

"Порту" (4-4-2): Марчес — Пепе, Маркано, Вилсон Манафа, Теллес — Данилу Перейра, Сержиу Оливейра, Баро, Диас — Зе Луиш, Марега

Не сыграют: —

“Краснодар” (4-3-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Камболов, де Вильена, Кабелла — Вандерсон, Ари , Намли

Не сыграют: —

Прогноз на матч Порту – Краснодар:

К сожалению, разница в уровне соперников была заметна уже в первой игре. “Порту” в межсезонье провел полное обновление состава, но это не помешало им выглядеть мощно даже в первом официальном матче сезона. “Краснодар” летом также сменил атакующую линию, но сыгранности “быкам” заметно не хватает. В недавнем матче с “Зенитом” южане нанесли всего один удар в створ ворот соперника, с “Порту” голкипер впервые серьезно вступил в игру только ближе к концу второго тайма. Португальцы практически непобедимы дома и, скорее всего, уверенно шагнут в следующую стадию. Ставим на победу хозяев с коэффициентом 1,6.

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«Порту» — «Краснодар». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, ответный матч.

«Порту» — «Краснодар»

Стадион: «Драгау». Порту, Португалия

13.08.2019. 22:00 МСК

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Порту» уже на домашней арене встретится с «Краснодаром». В первой встрече, состоявшейся в России, португальцы выполнили главную задачу, они забили очень важный гол. Сможет ли краснодарский клуб ответить сопернику и шокировать его в Португалии?

«Порту»: после выезда в Россию случился ужасный старт чемпионата Португалии

«Порту» после победы над «Краснодаром» в России неудачно начал новый сезон в Португалии. Команда под руководством Сержиу Консейсау на выезде встретилась с клубом «Жил Висенте». Хозяева на равных боролись с одним из главных претендентов на чемпионский титул. В концовке матча «Жил Висенте» шокировал «драконов» и одержал неожиданную для многих победу со счётом 2:1.

По этой игре видно, что футболисты португальской команды еще далеки от оптимальных кондиций. В России «Порту» показал хороший уровень, однако, нельзя сказать, что клуб имеет комфортное преимущество в преддверии домашнего матча. Консейсау ставит схему 4-4-2, его подопечные в нынешнем сезоне в среднем за игру наносят 15 ударов, создают 7 голевых моментов и забивают 1 гол. После потери Эдера Милитао (ушёл в «Реал») команда не слишком уверенно действует при стандартах.

«Краснодар»: клуб одержал очередную победу в РПЛ

После обидного домашнего поражения от «Порту» краснодарский клуб встретился с «Рубином» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги и одержал очередную победу благодаря единственному голу в исполнении Ивана Игнатьева. В чемпионате России команда показывает неплохой футбол после поражения от «Ахмата» в первом туре. В данный момент «быки» с десятью очками в активе располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

В первой встрече с «Порту» краснодарский клуб показал достойную игру и мог бы одержать победу. «Краснодару» не повезло после опасного удара Кабеллы, мяч попал в перекладину ворот гостей. Марчесин не смог бы выручить «драконов» в данном эпизоде. В этом матче всё решило индивидуальное мастерство Сержиу Оливейры, который классно исполнил штрафной удар. «Краснодар» имеет потенциал, чтобы попытаться огорчить соперника в предстоящей встрече.

В текущем сезоне тренерский штаб краснодарцев использует две схемы: 4-3-3 и 4-2-3-1. Примечательно, что при расстановке 4-3-3 «быки» потерпели два поражения – от «Ахмата» и «Порту». В среднем за матч игроки краснодарской команды владеют мячом 53%, выполняют 16 ключевых передач, которые приводят к 5,7 голевой ситуации у ворот соперника. Пока хромает реализация, лишь 24%. В первой игре в основе «Краснодара» вышел шведский форвард Маркус Берг, многие были недовольны его выступлением, всё-таки опытный швед ещё не адаптировался к игре в составе краснодарского клуба. Бергу придётся реабилитироваться за эту игру, так как матч в Португалии пропустит Ари, у которого травма бедра. Команде также точно не поможет соотечественник Берга – Виктор Классон. Есть надежды, что на поле выйдет полузащитник Юрий Газинский.

«Порту» — «Краснодар»: ориентировочные составы

Состав «Порту»: Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Отавио, Коста, Оливейра, Корона, Соареш, Зе Луиш.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Кабелла, Спайич, Камболов, Мартынович, Намли, Вилена, Вандерсон, Берг, Игнатьев, Петров.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Краснодар»

«Порту» благодаря голу на выезде имеет больше шансов на итоговый успех в противостоянии. «Краснодар» не собирается сдаваться и попытается добиться положительного результата на выезде. На ответный матч между командами можно рассмотреть следующие линии.

ТБ 2,5 с коэффициентом 1,909



Сумеет ли «Краснодар» совершить чудо на «Драгау»?

«Порту»

В среду, 13 августа, «Порту» на своем поле будет принимать «Краснодар» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на



«Драконы» в прошлом сезоне чемпионата Португалии боролись за чемпионство, но стали лишь вторыми, на два очка отстав от «Бенфики».





Весной в «Реал» за 50 миллионов евро ушел Эдер Милитао, а Фелипе был продан «Атлетико» за 20 миллионов. Команду усилили форвард «Спартака» Зе Луиш, а также хавбек сборной Японии Сея Накадзима.









Все прогнозы на Лигу чемпионов





Также состав «Порту» пополнили колумбийцы Луис Диас, Матеус Урибе и аргентинский голкипер Агустин Марчесин.





В товарищеских поединках в июле подопечные Сержиу Консейсау одолели «Фулхэм» (1:0) и уступили «Монако» (0:1).









В первом матче квалификации Лиги чемпионов «Порту» одержал минимальную победу в Краснодаре. Португальцы весь матч владели преимуществом, но забили лишь на последних минутах, со стандарта.





В чемпионате Португалии «Драконы» стартовали неудачно, проиграв в 1-м туре на выезде «Жил Висенте» (1:2). Пропустив после перерыва, «Порту» отыгрался с пенальти, но тут же пропустил.







«Краснодар»



В межсезонье «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Юнеса Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо.









Из «Аль-Айна» был куплен шведский нападающий Маркус Берг, из «Сент-Этьена» хавбек Реми Кабелла. Ушли из клуба Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Роман Шишкин.





В первом туре РПЛ «горожане» на выезде проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой» (3:2). В третьем туре кубанцы разгромили «Сочи» (3:0).





Календарь и таблица Лиги чемпионов





В четвертом туре команду Мусаева ждал выезд в гости к «Зениту» (1:1). Кубанцы открыли счет на 80-й минуте, но упустили победу в добавленное время — 1:1.





Дебют в Лиге чемпионов для «Краснодара» завершился домашним поражением, а в последнем матче кубанцы одержали минимальную домашнюю победу над «Рубином» (1:0), играя тайм в меньшинстве.









После 5-х туров РПЛ «Краснодар» с 10 очками расположился на 3-м месте. Разница мячей 8-4, 3 гола забил Иван Игнатьев. Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский, Виктор Классон и Ари.







Прогноз



На победу «Порту» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат — 4,0, а на выездной успех «Краснодара» — 5,50.





Проход «Порту» в раунд плей-офф квалификации оценивают с коэффициентом 1,12, а успех «Краснодара» с коэффициентом 6,00.









«Порту» добился выездной победы и даже ничья теперь выведет «Драконов» в следующий раунд. Но нет никакого сомнения, что при поддержке трибун «Драгау» португальская команда победит.









«Краснодару» нужно забивать, а значит «быки» пойдут в атаку и будут раскрываться. Можно ожидать голы в этой встрече. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «обе забьют» за 1,90.





Порту — Краснодар: прогноз на Лигу Чемпионов

13 августа, Лига Чемпионов УЕФА

13-го августа на «Драгау» пройдет ответный матч Третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между Порту и Краснодаром. В первой игре португальцы победили 0:1, забив гол перед самым финальным свистком.

Порту

«Драконы» к матчу против россиян готовились через контрольные встречи. Да, первенство Португалии все еще не стартовало. 1-й тур в нем будет сыгран лишь в ближайший уикенд. Результаты Порту в товарняках были разные: 3 победы и 1 поражение. Естественно, команда никак не могла находиться в оптимальных кондициях перед стартом в Лиге Чемпионов.

По прошлой игре было видно, что футболистам Сержиу Консейсау еще нужно время, чтобы прийти в свою лучшую форму. Именно из-за этого матч был равным. Все решило индивидуальное мастерство Сержио Оливейру. Полузащитник на 89-й минуте забил в ворота Сафонова со стандарта. Это был только 4-й удар в створ ворот российского голкпиера.

Победа на выезде позволит «бело-голубым» спокойно играть на своем поле, не форсируя события. Теперь их устроит даже ничья с любым счетом. Наверняка Порту выберет тактику контратак. Учитывая, что «горожанам» часто придется атаковать, хозяева наверняка смогут найти свой момент таким образом.

Коуч «драконов» не сможет рассчитывать в предстоящем поединке на Мади Кейта. Под вопросом все еще остаются Диогу Кошта, Венсан Абубакар и Мамаду Лум H»Диай.

Краснодар

В поражении Краснодар винить может только себя. Свои моменты «быки» не реализовали. С формой у них никаких проблем не было, ведь в чемпионате России команда уже во всю играет. Возможно, футболисты не успели должным образом восстановиться после встречи с Зенитом в РПЛ в минувшие выходные. Но это странно, ведь сезон только начался, и вести речь о накопленной усталости еще рановато.

10-го августа подопечные Мурада Мусаева встретятся на своем поле с Рубином. Если «черно-зеленые» рассчитывают на высокие места в турнирной таблице, им нужно брать 3 очка. Даже ничья с татарами не устроит «горожан». В таком случае есть риск выпасть даже из первой десятки. Сегодня команда расположилась на 6-й позиции, имея на балансе 7 баллов.

У Мусаева, как и ранее, есть проблемы с составом. Все еще восстанавливаются от травм Газинский и Классон. Они не сыграют против Порту.

Статистика личных встреч

7 из последних 9-и матчей Порту в еврокубках заканчивались с проходом ставки на «обе забью — да».

Несмотря на высокий класс футболистов, «драконы» в еврокубках регулярно пропускают. Если брать последние 9 матчей (в ЛЕ и ЛЧ), то лишь однажды им удалось сохранить в неприкосновенности собственные ворота.

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Прогноз: Фора 1 (-1)

Порту тяжело смотрелся в первой игре с Краснодаром. Но все равно у меня нет сомнений, что в родных стенах «драконы» дожмут «горожан». Разница в классе между данными соперниками очень серьезная. Все-таки, Порту — клуб уровня плей-офф Лиги Чемпионов. Краснодар же пока способен выступать только в Лиге Европы. Сегодня это факт.

Гостям придется идти вперед, и обнажать тылы. Хозяева прекрасно это понимают, и готовятся к такой игре. Думаю, здесь стоит ждать уверенной виктории от португальцев, а потому ставим на них через фору-1.

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