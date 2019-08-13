«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Футбол. Лига чемпионов АФК. Плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч.
«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия)
Рияд. Стадион «Кинг Сауд Юниверсити». 13.08.2019. 20:30 МСК
«Аль-Хиляль» близок к выходу в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов: в 1-м матче он забил 4 гола в ворота «Аль-Ахли», и теперь на своем поле ему необходимо удержать перевес. Справятся ли хозяева с задачей?
«Аль-Хиляль» является одним из сильнейших клубов Саудовской Аравии, и прошлый чемпионат страны является тому подтверждением. Команда завоевала серебряные медали, проиграв лишь одно очко «Аль-Насру». За клуб из Рияда выступают Себастьян Джовинко и Бафетимби Гомис, а в летнее трансферное окно к ним присоединился Андре Каррильо, ранее долгое время игравший за ведущие клубы Португалии – «Бенфику» и «Спортинг». В межсезонье «Аль-Хиляль» провел спарринг с «Удинезе» и оказался сильнее со счетом 3:2, дубль оформил Салем Аль-Давсари.
А вот главным героем прошлого матча против «Аль-Ахли» стал Гомис. Благодаря хет-трику француза «Аль-Хиляль» на выезде оказался сильнее со счетом 4:2. Джовинко и Каррильо выглядели не так ярко, и в концовке они были заменены. В целом, подопечные Рэзвана Луческу сражались на равных, а определяющим фактором стала высокая реализация голевых моментов.
«Аль-Ахли» в прошлом чемпионате не хватило одного очка для завоевания бронзовых медалей. Конец сезона клуб провел уверенно, одержав 3 победы подряд, но это его не спасло. В итоге последовали серьезные кадровые перестановки. Главным тренером команды стал Бранко Иванкович, которые ранее долгое время возглавлял загребское «Динамо» и сборную Ирана. В летнее трансферное окно были проданы Пауло Диас и Николаэ Станчу, а на замену им пришли Даниэл Алекшич, Элвис Сарич и Эрвин Зуканович.
В 8 последних матчах клуб из Джидды одержал 6 побед и потерпел 2 поражения. Одна из неудач случилась в прошлой встрече, когда «Аль-Ахли» дома проиграл «Аль-Хилялю» (2:4). Дважды по ходу встречи команда выходила вперед, но ошибки в обороне все перечеркнули. Зукановича тогда на поле не было, и вполне возможно, что в «ответке» он укрепит оборону клуба.
В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» ни разу не проиграл и одержал 4 победы. В прошлом чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Ахли» дважды уступил – 3:4 и 0:1.
• «Аль-Ахли» в 5 предыдущих встречах забил суммарно 16 мячей
• «Аль-Хиляль» в 6 последних матчах дважды отстоял «на ноль»
• «Аль-Ахли» в 5 выездных поединках одержал 3 победы
В прошлом матче «Аль-Хиляль» продемонстрировал очень хорошую реализацию моментов, однако постоянно держать планку вряд ли удастся. Соперник укрепил оборону, и на этот раз голевых шансов должно быть меньше. У «Аль-Ахли» неплохой подбор игроков, хотя звезд уровня Джовинко и Гомиса у него нет. Думаем, небольшая сенсация в этой паре возможна, поэтому предлагаем поставить на непроигрыш гостей с коэффициентом 2,12 в
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