Прогноз, ставки и коэффициенты Ференцварош — Динамо Загреб (13.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Ференцварош — Динамо Загреб (13.08.19)

Ференцварош – Динамо Загреб. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Ференцварош – Динамо Загреб. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Ференцварош – Динамо Загреб состоится во вторник 13 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Гроупама Арена.

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы загребского Динамо. В прошлый вторник ему не удалось переиграть Ференцварош на своем поле – встреча завершилась со счетом 1:1. На выезде динамовцам нужно побеждать с любым счетом или рассчитывать на высокорезультативную ничью при счете 2:2 и крупнее. В пятницу загребский клуб проводил очередной матч чемпионата Хорватии и сыграл вничью 0:0 с Осиеком. Его беспроигрышная серия в этом сезоне насчитывает теперь восемь матчей, шесть из которых Динамо выиграло. Причем за эти восемь поединков Динамо пропустило только два гола и в шести случаях оставляло собственные ворота в неприкосновенности. В Лиге чемпионов загребская команда проиграла только один матч из девяти последних, выиграв пять раз. А на выезде за десять предыдущих матчей Динамо удалось победить четыре раза при трех ничейных результатах и таком же количестве поражений.

Ференцварош в этом сезоне провел пять официальных матчей и все в Лиге чемпионов. Он пока не проигрывает и одержал три победы при двух ничейных результатах. В целом за девять последних матчей в главном Еврокубке Ференцварош потерпел только одно поражение, по четыре раза победив и сыграв вничью. А у себя дома он не проигрывает в четырех последних встречах Лиги чемпионов, если брать в расчет основное время.

Эксперты сайта считают, что наиболее вероятным исходом предстоящей игры в Будапеште станет малорезультативная ничья. Не исключено, что голов болельщики не увидят и такой результат устроит Ференцварош – он выйдет в отборочный плей-офф Лиги чемпионов и сыграет там с Марибором или Русенборгом.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ференцварош – Динамо Загреб:

Победа Ференцвароша – 2.94, ничья – 3.52, победа Динамо – 2.37.

Прогноз на матч Ференцварош – Динамо Загреб (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Динамо 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 2.03.

Ференцварош — Динамо Загреб 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и сыграет с победителем пары «Марибор» — «Русенборг», а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

Первая встреча данной пары, которая проходила в Хорватии, завершилась результативной ничьёй (1:1). Теперь же для прохода в следующий раунд «Ференцварош» устроит нулевая ничья или победа с любым счётом. «Динамо» Загреб нужна также победа или любая результативная ничья. При счёте 1:1 будет назначено дополнительное время. Несмотря на то, что ответный поединок пройдёт в Венгрии, фаворитом является загребское «Динамо»: коэффициент на победу хорватов около 2,3. Успех «Ференцвароша» в этой встрече оценен котировками около 3. Проход «Динамо» в следующий раунд букмекеры предлагают взять примерно за 1,7. Попадание «Ференцвароша» в 4-й отборочный раунд оценено котировками в районе 2,2.

Статистика для ставок

«Ференцварош» забивает в 7 своих последних матчах в ЛЧ. Если уж подопечные Сергея Реброва смогли наиграть на гол в первом поединке, то при своих болельщиках в ответной встрече вероятно забьют тоже. Коэффициент на гол хозяев в предстоящем матче около 1,3. 

Также в этих 7 матчах в ЛЧ венгерская команда ни разу не проиграла. Поставить на непроигрыш «Ференцвароша» в ответной встрече можно примерно за 1,6.

Ференцварош

Продолжают букмекеры не верить в Ференцварош. А ведь команда в этом сезоне и результатами и самой игрой из матча в матч продолжает доказывать, что считаться с ней придётся всем его соперникам. В 1м раунде лиги чемпионов венгры уже выбили болгарский Лудогорец. Хотя так же как и сейчас шли андердогом. потом расправились с мальтийской Валетой 4-2 по сумме 2х матчей. В Загребе не проиграли и гостевой гол забил. В 9 последних матчах имеют 7 побед при 2х ничьих. Наставник Ференцвароша Сергей Ребров сумел команду сплотить. И так как самый в прошлом форвард, так и Ференцварошу пытается привить атакующую манеру игры. Как видим это у его получается. 20 голов в 9 последних играх «зелёные орлы» забили.

Динамо Загреб

Динамо в 1м раунде квалификации легко расправился с грузинским Сабуртало 5-0 по сумме 2х встреч.. А вот сейчас проход хорватского клуба дальше под угрозой. И не только потому, что ему теперь выигрывать надо в гостях. Ну или результативную ничью сыграть. Соперник довольно не простой, хорошо подкованный тактически. И подбором игроков обладает приличным.

Прогноз

Ференцварош не так прост как кажется. В его рядах играют белорус, грузин, норвежец, ганиец, босниец, украинцы, словенцы, бразилец, итальянец, немец. И немножко венгров. И весь интернациональный коллектив Ребров пока, что держит в узде. Причём на поле есть довольно хорошее взаимопонимание. Не смотря на такой мощный иностранный легион Ференцварш в своих играх выглядит довольно сплочённо. Никто не тащит одеяло на себя. И в 9 последних матчах 7 игроков в его составе забивали голы.То есть угрозу воротам соперника, несёт практически каждый игрок венгров на поле.

Динамо надо отыгрываться. Как минимум 1 гол забить необходимо. Может и забьёт. Но свои ворота на замке не удержит. Дома не удержал, в Будапеште не пропустить будет ещё сложнее. Последний раз «орлы» на своём стадионе Групама не забивали в январе месяце. С тех пор они провёли там 19 матчей и никого «сухим» не отпустили. А в 17ти случаях забивал больше 1го мяча. Наверняка не отпустит на расписавшись в их воротах и хорватов. И исходя из счёта первого матча, необходимости гостей атаковать, скорее всего Ференцварош сможет забить больше 1го раза.

«Ференцварош» — «Динамо Загреб». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

В первом матче «Ференцварош» и «Динамо» победителя не выявили, но кому будет суждено пройти дальше 13 августа – узнаете из нашего прогноза. Как закончится встреча?
Ференцварош

«Ференцварош» уже отправил за борт турнира двух соперников – ни «Лудогорец», ни «Валетта» достойного сопротивления команде Сергея Реброване оказали. В Загребе венгры сыграли не слишком уверенно, но в целом прогнозы оправдали – ничья 1:1 оставляет им отличные шансы на выход следующий раунд.

Прогноз на
матч
«Ференцварош» – «Динамо Загреб» 13 августа

Содержание:

  • «Ференцварош»
  • «Динамо Загреб»
  •  Надёжный прогноз на матч

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