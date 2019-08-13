Прогноз редакции на матч Копенгаген — Црвена Звезда

«Копенгаген» — «Црвена Звезда». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Копенгаген» — «Црвена Звезда». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Повторит ли «Црвена Звезда» подвиги прошлого сезона?


В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов датский «Копенгаген» на своей арене сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Игра состоится 13 августа на стадионе «Паркен». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Црвена Звезда».

«Копенгаген»



Первая игра этих команд, которая прошла неделю тому назад в Белграде, завершилась вничью со счетом 1:1. Сербы забили перед самым перерывом, но в концовке встречи пропустили с пенальти.


Этой ничьей «Копенгаген» прервал 6-матчевую победную серию, добытую в матчах квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Дании.



Но уже «львы» снова стали на победный путь, на выходных одолев в датском первенстве «Люнгбю» со счетом 2:0, и со 100% показателем копенгагенцы лидируют в национальном первенстве.



В чемпионской лиги помимо игры в Сербии, датчане на предыдущей стадии отбора без особых усилий прошли валлийского чемпиона, дважды обыграв его с общим счетом 3:0.


«Црвена Звезда»



«Звездаши», в отличии от своего предстоящего противника, преодолели два раунда квалификации в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка.



На первом этапе отбора чемпион Сербии преодолел барьер в лице литовской «Судувы», после гостевых 0:0 сербы дома выиграли 2:1 и прошли дальше.


На следующей стадии белградцы одолели финский ХИК. Дома они переиграли северян со счетом 2:0, а в Хельсинки позволили себе проиграть с нужным результатом — 1:2.


Календарь и таблица Лиги чемпионов


На внутреннем первенстве «Црвена Звезда», как и ее соперник, показывает 100% результат, победив в трех играх из трех.


Прогноз на «Копенгаген» — «Црвена Звезда»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» в основное время предлагают — 2.00.



На викторию «Црвены Звезды» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.25.


Проход: «Копенгагена» — 1.40, «Црвены Звезды» — 3.00.


Сербский коллектив, который в прошлом году был дважды в схожей ситуации, нашел тогда в себе силы добыть нужный результат в Словакии и Австрии. Прогнозируем, что сербы совершат подвиг и в этом сезоне. Ставим на их проход.

Прогноз редакции на матч Копенгаген — Црвена Звезда

“Копенгаген” в последний раз участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017. Спустя 2,5 года датчанам вновь предоставляется шанс попасть в элитный европейский турнир. На пути чемпиона Дании в третьем квалификационном раунде стоит сербская “Црвена Звезда”. Первая встреча в Белграде завершилась ничейным результатом — 1:1. “Копенгагену” удалось отыграться лишь на 83-й минуте, ударом с 11-метровой отметки счет сравнял Йонас Винд.

Судьба путевки в четвертый этап решится 13 августа в 21:00. Победителя этой пары уже ждет швейцарский “Янг Бойз”.

Ориентировочные составы на матч Копенгаген – Црвена Звезда:

"Копенгаген" (4-4-2): Йонссон — Бартолец, Бенгтссон, Папаяннопулос, Нельссон — Стаге, Томсен, Зека, Дарами — Винд, Сотериу

Не сыграют: — 

"Црвена Звезда" (4-2-3-1): Борян — Бабич, Милунович, Стойкович, Родич — Каньяс, Йованчич — Марин, Йевтович, Бен-Мохамед — Боакье

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Копенгаген – Црвена Звезда:

Обе команды около месяца назад стартовали в национальных чемпионатах и рьяно взялись защищать титул. “Копенгаген” имеет в активе 15 очков из 15 возможных, стопроцентный результат и у “Црвены Звезды” — девять из девяти. Датчане — не любители развлекаться и забивать много в своем первенстве. А тут речь идет и вовсе о Лиге чемпионов. Нет никаких предпосылок к тому, что цифры на табло будут меняться часто. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5 с коэффициентом 1,7.

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Копенгаген – Црвена Звезда. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Копенгаген – Црвена Звезда. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Копенгаген – Црвена Звезда состоится во вторник 13 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Паркен.

Фаворитом в этой игре является Копенгаген, шансы которого победить букмекеры оценивают примерно в 50%. В прошлый вторник датчане сыграли с Црвеной Звездой вничью 1:1. Причем они уступали 0-1 и отыгрались только на 84-й минуте, реализовав пенальти. В ответной встрече их устроит нулевая ничья или победа с любым счетом. К матчу против Црвены Звезды Копенгаген подходит после домашней победы над Люнгбю в чемпионате страны со счетом 2:0. В целом в этом сезоне он провел восемь официальных матчей и выиграл семь из них. При этом в половине встреч Копенгаген не пропускал ни одного гола. В Лиге чемпионов он выиграл 11 из 21 предыдущего матча, проиграв только четыре раза. А у себя дома Копенгаген проиграл лишь раз за десять последних поединков в главном Еврокубке, одержав семь побед. В семи встречах на данном отрезке он оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Црвена Звезда в пятницу обыграла дома Младость со счетом 2:0. В этом футбольном году она потерпела только одно поражение в восьми официальных матчах и одержала пять побед. Права, шесть из восьми поединков были домашними. А на выезде Црвена Звезда провела только два матча, по разу проиграв и сыграв вничью. В Лиге чемпионов она выиграла всего один матч из десяти последних на чужом поле при пяти ничейных результатах и четырех поражениях. В шести встречах она пропускала минимум два гола. На фоне такой статистики специалисты сайта прогнозируют победу Копенгагена в предстоящей игре с разницей более, чем в один мяч. Выгодной будет ставка на выигрыш датчан с форой (-1). Именно они выйдут в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов и сыграют там с Янг Бойз.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Копенгаген – Црвена Звезда:

Победа Копенгагена – 1.99, ничья – 3.42, победа Црвены Звезды – 4.00.

Прогноз на матч Копенгаген – Црвена Звезда (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Победа Копенгагена с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Копенгагена со счетом 1:0 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Копенгагена с форой (-1) принимаются с котировкой 2.82.

ФК Копенгаген

Копенгаген, считай, отделался лёгким испугом в первом матче двухсерийного противостояния с Црвеной Звездой, сумев даже воплотить в забитый гол свой единственный удар в створ в той встрече. Произошло данное событие с помощью пенальти фактически в самой концовке поединка, которое и привело датского чемпиона к очень приемлемому итогу 1:1. Делающему теперь «львов» фаворитами по сумме обоих спаррингов.

На мой субъективный взгляд, у Копенгагена и на этот раз не получится лёгкой прогулки, так как было хорошо заметно, что Красная Звезда не намерена играть с ним от обороны. Что вылилось в большое давление на датские ворота и почти в 20 попыток их поразить…Сильно сомневаюсь, что и в ответке сербы откажутся от подобной тактики, тем более в ситуации, когда им непременно необходимо забивать хотя бы один мяч.

Црвена Звезда

А далее хочу напомнить про настоящий мужской и спортивный характер Црвены Звезды, позволивший ей, к примеру, в прошлом евросезоне впервые за долгие годы всё-таки оказаться в групповом раунде заветной Лиги Чемпионов УЕФА. И достигли «звездаши» своей мечты именно после выездного единоборства с известным австрийским клубом Ред Булл Зальцбург. Забив опытным «красным быкам» аж целых два гола (ничья 2:2 после 0:0 в Белграде).

Прогноз

Напоследок отмечу, что сербский флагман ещё успел нашуметь и после, выступая в группе ЛЧ…в частности, нанеся поражение будущему победителю турнира английскому Ливерпулю 2:0, а также огорчив голкиперов сильных: французского ПСЖ в Париже и итальянского Наполи в Неаполе…Жду тут ИТБ (0.5) от гостей!

«Копенгаген» — «Црвена Звезда». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, ответный матч.

«Копенгаген» (Дания) — «Црвена Звезда» (Сербия)

Стадион: «Паркен». Копенгаген, Дания

13.08.2019. 21:00 МСК

Судья: Гедиминас Мажейка (Литва)

В ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» на своей арене примет «Црвену Звезду». Датский клуб смог поразить ворота соперника в Сербии, гол на выезде может сыграть решающую роль в предстоящем матче. Смогут ли сербы ответить датской команде?

«Копенгаген»: очередной результативный матч в исполнении «львов»?

В Сербии «львы» показали весьма атакующий футбол. Подопечные Столе Сольбаккена оказались в роли догоняющих в концовке первой половины встречи. С того момента «Копенгаген» доминировал на поле. Клуб больше владел мячом, нанёс почти пять раз больше ударов (19-4) и, в итоге, смог сравнять счёт в заключительном отрезке. Этот гол может стать определяющим в предстоящем противостоянии в Дании.

В рамках чемпионата Дании «Копенгаген» ещё не терял очки. Команда благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов идёт на первой позиции в турнирной таблице. В спину команде дышит «Митьюлланд». В среднем за матч датский коллектив забивает 1,8 гола. Команда уверенно чувствует себя в атаке и неплохо обороняется. Благодаря голу на выезде «львы» считаются фаворитами грядущей встречи с «красно-белыми».

«Црвена Звезда»: сербская команда ещё не набрала оптимальную форму

Сербская команда начала свой путь на европейской арене с первого раунда квалификации. Не без проблем команда Владана Милоевича сломила сопротивление «Судувы» — 2:1 по сумме двух матчей. Следующим соперником «красно-белых» стал клуб «ХИК». В Сербии «Црвена Звезда» обыграла «ХИК» со счётом 2:0, а в гостях выглядела не лучшим образом, уступив 1:2.

В рамках чемпионата Сербии команда сыграла три матча и завоевала девять очков. Клуб под руководством Милоевича идёт на третьей строчке в турнирной таблице. Преимуществом «Црвены Звезда» является игра в обороне, всего три пропущенных гола в восьми матчах нынешнего сезона. До этого команде попадались соперники более низкого класса, с «Копенгагеном» на выезде будет намного сложнее.

«Копенгаген» — «Црвена Звезда»: травмированные футболисты

В предстоящем матче тренерский штаб «Копенгагена» не сможет рассчитывать на помощь Стефана Андерсена, Николая Бойлесена и Роберта Мудражия. Под вопросом участие в матче Андреаса Бьелланда.

В сербской команде меньше кадровых проблем. «Красно-белые» не смогут рассчитывать на помощь полузащитника Бранко Йовичича.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Копенгаген» — «Црвена Звезда»

«Копенгаген» считается фаворитом данного противостояния. «Црвена Звезда» неудачно провела выездные матчи в предыдущих раундах квалификации Лиги чемпионов. «Копенгаген» показывает более интересную игру, к тому же клуб имеет в активе гол на выезде. На предстоящую игру можно взять следующие линии.

Угловые ТБ 9,5 с коэффициентом 2,11 в

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