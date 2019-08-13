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Прогноз и ставки Олимпиакос — Башакшехир (13.08.19)

Олимпиакос Пирей

Олимпиакос добился очень хорошего для себя результата в первом выяснении отношений с турками на выезде, победив в Стамбуле с замечательным для фундамента общего успеха счётом 1:0. Что сделало греков ещё бОльшими фаворитами по сумме двух встреч, которые и заранее выглядели предпочтительнее своего малоопытного в еврокубках оппонента.

Как бы там ни было, а я сильно сомневаюсь, что Оли выступит в пределах собственного стадиона хуже, чем неделю назад в Турции. На постоянно кипящей фанатскими страстями арене, где играть очень тяжело даже заслуженным европейским грандам…И где, в частности, была недавно полностью растерзана обычно довольно-таки крепкая чешская Виктория Пльзень с результатом 4:0, так ничего и не сумевшая поставить в противовес пирейцам в ответке на предыдущей стадии квалификации Лиги Чемпионов!

Истанбул Башакшехир

Что касается Башакшехира, то он пока что не так удачлив на международной сцене, как у себя на родине. Добившись за всё время личного существования лишь звания участника группового раунда Лиги Европы УЕФА (в 2017 г). Где Истанбул не снискал особых лавр, уступив дальнейшие места в плей-офф своим более матёрым и удачливым противникам в лице португальской Браги (проигрыш на выезде 1:2) и немецкого Хоффенхайма (луз в гостях 1:3)…А в прошлом году стамбульцы вылетели из селекции ЛЕ усилиями английского Бернли (0:0 + 0:1 на чужом поле).

Прогноз

Считаю, что будет несколько странновато, если чисто домашний Олимпиакос не сможет хотя бы единожды пробить здесь оборону Башакшехира, который рано или поздно бросится вперёд большими силами в попытке отыграться.

«Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги Чемпионов, 3-й раунд, ответный матч.

«Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир».

Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 13.08.2019. 21:30 МСК.

«Олимпиакос» в ближайший вторник сразится с турецкой командой «Истанбул» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок между этими командами прошёл неделю назад в Стамбуле, принёс победу гостям 1:0. После такого результата шансы греков на итоговый выход в следующий раз неимоверно высоки, «красно-белым» для этого хватит даже домашней ничьей.

«Олимпиакос»: набрали форму через матчи Лиги Чемпионов

Чемпионат Греции начнётся лишь 24 августа, «красно-белые» готовились к играм квалификации ЛЧ, играя контрольные матчи. В отличие от «Истанбула», который подключился к играм еврокубка лишь с третьего раунда, «Олимпиакос» мы наблюдали во втором раунде. Грекам противостояла команда из Чехии, «Виктория» Пльзень, в прошлом сезоне игравшая в групповом турнире ЛЧ. Перед стартом противостояния «Олимпиакос» выглядел фаворитом, но не очень большим. В итоге матч в Чехии завершился вничью, а в Греции «Оли» разгромил соперника 4:0, с голами Гильерме, Герреро, Рубена Семедо и автоголом Резника.

Для греков любой турецкий клуб является принципиальным противником, даже, если до этого команды между собой не встречались на футбольном поле. «Олимпиакос» ещё в ответном матче против «Виктории» продемонстрировал, на что способен, «красно-белые» приехали в Стамбул за победой и добились её со счётом 1:0. Единственный гол за гостей забил Масурас, а мы отметим, что «Олимпиакос» в трёх официальных матчах в сезоне ещё ни разу не пропускал.

«Истанбул»: туркам придётся рисковать

Турецкое первенство, так же, как греческое, ещё не началось, первый матч национального чемпионата «Истанбул» проведёт 18 августа против «Малатии». Поединок против «Олимпиакоса» был первым официальным в сезоне, и стамбульцы провели его не так, как хотели. Забить не получилось, гол пропустили, хотя на протяжении всей игры владели преимуществом и территорией, 19 раз пробили в направлении ворот, 7 раз попали в створ против 10/4 у соперника. Только вот грекам хватило четырёх попаданий в каркас, чтобы забить, а туркам и семи ударов оказалось мало.

Отдельно отметим, что «Истанбулу» заметно не хватает опыта, это молодой клуб, основанный лишь в 1990 году, и только несколько лет, как борющийся за высокие места в Турции. Кстати, своё название «Башакшехир» получил лишь в 2014 году, первоначально клуб назывался «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В турецком чемпионате эта команда способна на многое, а вот для международной арены стамбульцы ещё «сыроваты». «Олимпиакос» в этом плане на мегаопытный коллектив.

Травмированные и дисквалифицированные

«Олимпиакос»

Не сыграют: Куйперс, Маркович, Вукович, Пападопулос, Фортунис, Эль-Судани.

Под вопросом: Христодулопулос.

«Истанбул»

Под вопросом: Чакыр.

История личных встреч

«Олимпиакос» и «Истанбул» до текущего противостояния между собой не пересекались. Напомним, что в первом матче текущей дуэли греки в Турции победили хозяев поля со счётом 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Туркам в Пирее придётся идти в атаку, рисковать, футболисты «Олимпиакоса» могут тактически начать матч так, как им удобно. Это большое преимущество, которым более опытные греки наверняка воспользуются. Кроме того, не стоит забывать, что «красно-белые» на своём поле, тем более, при аншлаге, который неизбежен, всегда играют с особенным настроением. Ждём результативного и событийного матча, а также победы хозяев поля. Предлагаем ставки на «Олимпиакос».



«Олимпиакос Пирей» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Олимпиакос» принимает «Башакшехир» 13 августа, мы подготовили прогноз на эту встречу. Греки практически не проигрывают, удержат ли они победный счет?

Олимпиакос

«Олимпиакос» провел много товарищеских встреч, практически не проигрывая в них. В прошлой стадии греки прошли чешскую «Викторию» (0:0 и 4:0), уничтожив дома соперника с крупным счетом после невзрачных нулей на выезде. На выезде пирейский коллектив воспользовался ошибками оппонента и выиграл.

Единственный мяч забил новичок Масурас.

Олимпиакос Пирей – Истанбул Башакшехирспор. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Олимпиакос Пирей – Истанбул Башакшехирспор. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Олимпиакос Пирей – Истанбул Башакшехирспор состоится во вторник 13 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Георгиос Караискакис.

Фаворитом в этой игре является Олимпиакос, шансы которого победить букмекеры оценивают выше 50%. В первом матче против Истанбула греческий клуб победил со счетом 1:0. Это означает, что у себя дома он может сыграть вничью и все равно пройдет дальше. В этом сезоне клуб из Пирея провел три официальных матча и пока не только не проигрывал, но и не пропускал ни одного мяча. Он выиграл два предыдущих поединка в Лиге чемпионов, хотя перед этим не побеждал в семи встречах кряду – две ничьи и пять поражений. На своем поле Олимпиакос победил всего три раза за десять последних матчей в главном Еврокубке при таком же количестве ничейных результатов и четырех поражениях. До этого он выиграл в родных стенах шесть кряду матчей Лиги чемпионов.

Истанбул в этом сезоне провел всего один официальный матч – как раз с Олимпиакосом. Он во второй раз играет в Лиге чемпионов. В 2017 году Истанбулу удалось пройти Брюгге, но в отборочном плей-офф он уступил Севилье. Причем дома он тогда проиграл 1:2, а затем на выезде сыграл вничью 2:2. В целом за пять матчей в главном Еврокубке турецкий клуб одержал только одну победу и по два раза проигрывал и играл вничью. В предстоящей игре, как считают эксперты сайта , он снова проиграет Олимпиакосу и завершит борьбу в главном Еврокубке. При этом пропустит Истанбул не менее двух мячей.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Олимпиакос Пирей – Истанбул Башакшехирспор:

Победа Олимпиакоса – 1.80, ничья – 3.62, победа Истанбула – 4.69.

Прогноз на матч Олимпиакос Пирей – Истанбул Башакшехирспор (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Победа Олимпиакоса; индивидуальный тотал Олимпиакоса больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Олимпиакоса 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на индивидуальный тотал Олимпиакоса больше 1,5 голов принимаются с коэффициентом 1.98.

Олимпиакос — Башакшехир 13.08.2019

Олимпиакос — Башакшехир 13.08.2019

12.08.2019 129 1 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Греческий Олимпиакос и Турецкий Башакшехир. Эта встреча пройдет в Пирее на стадионе «Караискакис» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

П1 (1.83) Х (3.58) П2 (4.52) Олимпиакос Башакшехир Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Караискакис». Пирей 13.08.2019 21:30



Ориентировочные составы на матч Олимпиакос — Башакшехир

Олимпиакос : Жосе Са; Семеду, Цимикас, Пападопулос, Бухалакис, Вальбуэна, Гильерме, Поденсе, Элабделлауи; Масурас, Герреро. Башакшехир : Гюнок; Епуряну, Атама, Клиши, Кайчара; Кахвечи, Азубуйке, Вишча, Туран; Робиньо, Кривелли.



История личных встреч

История личных встреч между Олимпиакосом и Башакшехиром знает только один поединок. В прошлую среду Греческий клуб обыграл своего оппонента со счетом 1:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В первой игре Башакшехир весьма ожидаемо максимально использовал преимущество своего поля и выглядел очень здорово. Но везение отвернулось от Турецкой команды в тот вечер. Башакшехир гораздо больше владел мячом, больше ударил по воротам и в створ, но победа с минимальным счётом досталась Олимпиакосу. К тому же, футболисты Башакшехира не реализовали пенальти на 92-ой минуте встречи. Счёт 1:1 перед ответной игрой был бы куда более приятным.

Но теперь футболистам Башакшехира придётся на себе ощутить всю мощь Греческой поддержки. На прошлом этапе квалификации здесь полностью развалилась весьма опытная Виктория Пльзень, получившая четыре безответных мяча в свои ворота. Башакшехир, в свою очередь, никогда не славился достойной гостевой игрой. Вернуться в эту серию Туркам будет очень тяжело.

Прогноз: Олимпиакос выиграет и в ответной встрече. Но вряд ли она принесёт большое количество забитых мячей.

Интересные факты перед матчем

Башакшехир не побеждал на выезде уже 4 матча кряду. В 2019 календарном году Олимпиакос проиграл только один домашний поединок.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Олимпиакос — Башакшехир, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Олимпиакос — Башакшехир Ставка: Победа Олимпиакоса (П1) Коэфф: 1.83 Поставить Сыграет ставка? Да (1 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Олимпиакос — Башакшехир Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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