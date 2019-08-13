Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Порту — Краснодар (13.08.19)

Порту – Краснодар. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Порту – Краснодар. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Порту – Краснодар состоится во вторник 13 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Драгау.

Дебют Краснодара в Лиге чемпионов получился неудачным – он проиграл домашний матч против Порту с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч со штрафного в самом конце встречи. В этом сезоне команда демонстрирует не такую яркую игру, какую привыкли видеть в ее исполнении болельщики. В значительной степени это связано с изменениями в составе полузащитников, в частности того звена, которое несет ответственность за рисунок игры и построение атак. Очевидно, что пройти Порту Краснодару будет крайне сложно – на выезде нужно побеждать, забивая больше одного мяча. При этом букмекеры ставят на еще одну победу Порту – на этот раз с разницей более, чем в один гол.

Впрочем, шансы у Краснодара есть. В субботу Порту проиграл новичку высшего дивизиона Португалии Жил Висенте со счетом 1:2, так что непобедимым его не назвать. В то же время в Лиге чемпионов Порту проиграл всего 2 из 12 предыдущих матчей, одержав семь побед. А на своем поле он уже 12 матчей кряду не играет вничью – восемь побед и четыре поражения. Кстати, все четыре проигрыша были с разницей более, чем в один гол.

Краснодар в субботу обыграл у себя дома Рубин со счетом 1:0 – единственный гол забил Иван Игнатьев. При этом весь второй тайм «Быки» провели вдесятером. В этом сезоне подопечные Мурада Мусаева провели шесть официальных матчей, выиграв половину из них и проиграв дважды. В трех из шести их встреч фиксировался счет 1:0. На выезде Краснодар провел три матча с начала этого футбольного года, по разу проиграв, сыграв вничью и победив. В предстоящей игре против Порту, как считают эксперты сайта , он потерпит поражение с разницей более, чем в один мяч. В результате дальше проследует португальская команда, которая поборется за выход в групповой турнир Лиги чемпионов с Олимпиакосом или Истанбулом.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Порту – Краснодар:

Победа Порту – 1.62, ничья – 4.08, победа Краснодара – 5.50.

Прогноз на матч Порту – Краснодар (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Победа Порту с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Порту со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа Порту 2:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш Порту с форой (-1.5) предлагается с котировкой 2.65.

Прогноз на

матч

«Порту» – «Краснодар» 13 августа

Первый матч «Порту» и «Краснодара» выдался довольно пресным. Команды играли в аккуратный оборонительный футбол, так что практически всё основное время на табло светились баранки. Под конец игры «быки» сами уже были согласны на ничью, однако на 89-й минуте в их ворота влетел гол, который поломал все планы на ответку.

Португальцы показали, что в позиционной борьбе их не переиграешь, если не проявлять инициативу, а с пропущенным на своем поле мячом «Краснодару» в обороне не отсидеться. Благо, «быки» даже без Ари имеют шансы побороться, особенно учитывая, как «Порту» провел дебютный матч чемпионата.

Консейсау не вносил изменения в линию защиты, но его команда отлетела от новичка высшего португальского дивизиона «Жил Висенте» со счетом 1:2 в равном матче, причем соперник мог бы накинуть еще что-то сверху. В то же время стоит ожидать результативной игры и от «Порту», поскольку бережливый тренер дал отдохнуть практически всем основным игрокам атаки в матче лиги.