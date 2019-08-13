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Порту – Краснодар. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Порту – Краснодар состоится во вторник 13 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Драгау.
Дебют Краснодара в Лиге чемпионов получился неудачным – он проиграл домашний матч против Порту с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч со штрафного в самом конце встречи. В этом сезоне команда демонстрирует не такую яркую игру, какую привыкли видеть в ее исполнении болельщики. В значительной степени это связано с изменениями в составе полузащитников, в частности того звена, которое несет ответственность за рисунок игры и построение атак. Очевидно, что пройти Порту Краснодару будет крайне сложно – на выезде нужно побеждать, забивая больше одного мяча. При этом букмекеры ставят на еще одну победу Порту – на этот раз с разницей более, чем в один гол.
Впрочем, шансы у Краснодара есть. В субботу Порту проиграл новичку высшего дивизиона Португалии Жил Висенте со счетом 1:2, так что непобедимым его не назвать. В то же время в Лиге чемпионов Порту проиграл всего 2 из 12 предыдущих матчей, одержав семь побед. А на своем поле он уже 12 матчей кряду не играет вничью – восемь побед и четыре поражения. Кстати, все четыре проигрыша были с разницей более, чем в один гол.
Краснодар в субботу обыграл у себя дома Рубин со счетом 1:0 – единственный гол забил Иван Игнатьев. При этом весь второй тайм «Быки» провели вдесятером. В этом сезоне подопечные Мурада Мусаева провели шесть официальных матчей, выиграв половину из них и проиграв дважды. В трех из шести их встреч фиксировался счет 1:0. На выезде Краснодар провел три матча с начала этого футбольного года, по разу проиграв, сыграв вничью и победив. В предстоящей игре против Порту, как считают эксперты сайта , он потерпит поражение с разницей более, чем в один мяч. В результате дальше проследует португальская команда, которая поборется за выход в групповой турнир Лиги чемпионов с Олимпиакосом или Истанбулом.
Победа Порту – 1.62, ничья – 4.08, победа Краснодара – 5.50.
Победа Порту с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Порту со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа Порту 2:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш Порту с форой (-1.5) предлагается с котировкой 2.65.
Первый матч «Порту» и «Краснодара» выдался довольно пресным. Команды играли в аккуратный оборонительный футбол, так что практически всё основное время на табло светились баранки. Под конец игры «быки» сами уже были согласны на ничью, однако на 89-й минуте в их ворота влетел гол, который поломал все планы на ответку.
Португальцы показали, что в позиционной борьбе их не переиграешь, если не проявлять инициативу, а с пропущенным на своем поле мячом «Краснодару» в обороне не отсидеться. Благо, «быки» даже без Ари имеют шансы побороться, особенно учитывая, как «Порту» провел дебютный матч чемпионата.
Консейсау не вносил изменения в линию защиты, но его команда отлетела от новичка высшего португальского дивизиона «Жил Висенте» со счетом 1:2 в равном матче, причем соперник мог бы накинуть еще что-то сверху. В то же время стоит ожидать результативной игры и от «Порту», поскольку бережливый тренер дал отдохнуть практически всем основным игрокам атаки в матче лиги.
⏱ Final de Jogo / End of the match / Final del Partido
Лига Чемпионов УЕФА: сможет ли «Краснодар» совершить чудо в Португалии?
Во вторник “Краснодар” проведет ответную встречу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против “Порту”. Российский клуб едет в Португалию после домашнего поражения – 0:1 и “быкам” надо совершить настоящее чудо для прохода в следующую стадию турнира. Аналитики БК “Олимп” считают, что “Краснодару” по силам забить гостевой гол и предлагают поставить на “обе забьют” за 1.99.
Первый лигочемпионский матч в своей истории “Краснодар” проводил на домашнем стадионе и собрал аншлаг. К сожалению, команде не удалось порадовать своих болельщиков положительным результатом, и встреча завершилась поражением российского клуба со счетом 0:1. Первые 30 минут матча “Краснодар” был не в своей тарелке, раз за разом пропуская атаки соперников. К середине первого тайма у футболистов “Краснодара” перестали трястись коленки, и команда смогла нащупать свою игру. Тем обиднее, что в целом показав футбол достойного уровня, “быкам” не удалось обеспечить себе преимущество в домашнем матче.
“Краснодар”, проиграв первый матч, поставил себя в крайне сложную ситуацию: для выхода в финальную стадию квалификации турнира команде нужно побеждать “Порту” в гостях. На минувших выходных стартовал чемпионат Португалии, в первом туре соперник российского клуба сенсационно уступил скромному “Жил Висенте” – 1:2. Видно, что “Порту” еще не до конца вошел в сезон и не может проводить все матчи на одинаково высоком уровне. И в этом главный шанс “Краснодара”: парни Мурада Мусаева уже давно находятся в соревновательном ритме и ощутили вкус победы благодаря успешному выступлению в национальном чемпионате. Кроме того, в команде появились звездные новички, которые должны себя проявлять в решающие моменты.
“Порту” – является очевидным фаворитом матча, в его победу верит подавляющее число аналитиков и экспертов. В ответном матче “Краснодар” наверняка будет рисковать и покажет более атакующую игру. На то, что в игре будет пробит “тотал 2,5” в БК “Олимп” можно поставить за 1.86. Кроме того, команды могут аккуратно начать первый тайм, поэтому аналитики БК “Олимп” предлагают поставить на то, что “Краснодар” не проиграет в первом тайме за 1.73. Наконец, для самых рискованных клиентов, которые верят в российский футбол, БК “Олимп” предоставляет жирный коэффициент на победу “Краснодара” – 6.34.
«Порту» — «Краснодар». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА
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«Краснодар» был повержен на своем поле, но найдут ли «быки» в себе силы ответить «Порту» в гостевом матче?
«Порту» неделю назад провел свой первый официальный матч в новом сезоне, в котором сумел добыть нужную победу. Нельзя сказать, что «драконы» продемонстрировали всю свою мощь – напротив, игра их была «сыровата», но даже при таком раскладе они смогли добыть победу. В чемпионате Португалии «Порту» стартовал с поражения 1:2 от «Жил Висенте», но вряд ли сейчас для «драконов» этот результат имеет значение.
«Краснодар» весьма неплохо начал сезон в Премьер-Лиге, но не оправдал надежд болельщиков в игре с «Порту». Привычной острой атакующей игрой в том поединке даже не пахло, «быки» играли слишком осторожно, за что в итоге были наказаны. После поражения в Лиге Чемпионов команда Мурада Мусаева обыграла 1:0 «Рубин» на своем поле, второй тайм проведя в меньшинстве.
Порту — Краснодар 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О турнире
Согласно регламенту, победитель этой пары пройдёт в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с лучшим в противостоянии «Олимпиакос» — «Истанбул», а проигравшая команда отправится в групповой этап Лиги Европы.
О матче
«Порту» занял 2-е место в национальном чемпионате. Португальцы в 15 из 16 последних сезонов выступали в Лиге чемпионов и ни разу не останавливались на столь низкой стадии. Худшим результатом за эти годы для «Порту» является невыход из группы. «Краснодар» впервые в своей истории играет в главном европейском турнире. Право на участие в соревновании он добился благодаря бронзовым медалям чемпионата России. Фаворитом матча букмекеры считают хозяев. Поставить на их победу можно с кэфом около 1,6. Шансы на успех гостей находятся в районе 5,3. Перед первым матчем котировки на проход россиян составляли примерно 3,1, но после поражения в первой игре они поднялись до 6. Для дальнейшего участия в турнире россиянам нужно побеждать с разницей больше, чем в 1 гол. Также краснодарцы могут преодолеть эту стадию турнира если выиграют в 1 мяч, но не меньше, чем со счётом 2:1.
Статистика для ставок
В 10 из 11 последних матчей в ЛЧ «Порту» поражал ворота соперника. «Краснодар» пропускал в 8 из 9 последних игр в еврокубках. Поставить на то, что и в этой встрече подопечные Сержиу Консейсау забьют, можно за коэффициент порядка 1,2.
В 3 из 4 последних еврокубковых встреч португальцев в 1-м тайме всегда забивался минимум 1 мяч. В 10 из 14 последних матчей россиян в еврокубках в стартовые 45 минут забивалось не менее 1 гола. При таких раскладах интересно смотрится ставка на то, что и в предстоящем поединке в первой 45-минутке будет хотя бы 1 гол. Котировки на подобное пари располагаются в районе 1,4.
Ставки на игроков
Нападающий «Порту» Зе Луиш, играя за «Спартак», забивал в ворота «Краснодара» в трёх матчах подряд. Почему бы не поставить на очередной гол африканца в ворота подопечных Мурада Мусаева?
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