Прогноз редакции на матч Селтик — ЧФР Клуж

«Селтик» — «ЧФР Клуж». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Селтик» — «ЧФР Клуж». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Селтик – ЧФР Клуж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Селтик – ЧФР Клуж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Селтик – ЧФР Клуж состоится во вторник 13 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Селтик Парк.

В этой игре букмекеры считают фаворитом Селтик, оценивая вероятность его победы значительно выше 50%. В прошлую среду он сыграл с ЧФР вничью 1:1. Такой результат существенно повышает шансы Селтика на выход в следующий раунд – дома он может сыграть даже вничью 0:0. В субботу «Кельты» проводили очередной поединок в чемпионате страны и разгромили со счетом 5:2 Мотеруэлл. С начала сезона они провели в общей сложности семь официальных матчей и пока не проигрывали, одержав шесть побед и один раз сыграв вничью. В Лиге чемпионов Селтик проиграл лишь раз за 11 последних матчей при семи победах и трех ничейных результатах. А у себя дома он выиграл четыре из пяти предыдущих поединков, не уступив ни разу, и в трех встречах забивал не менее, чем по три гола.

ЧФР готовится к ответному матчу против Селтика после победы над Германштадтом в чемпионате Румынии со счетом 3:0. Его беспроигрышная серия насчитывает уже девять матчей, шесть из которых ЧФР выиграл. В Лиге чемпионов ЧФР уступил всего в двух из девяти последних поединков при четырех победах и трех ничейных результатах. А в гостях он выиграл половину из восьми предыдущих поединков, уступив лишь раз. При этом только в одном из восьми этих матчей ЧФР не забил ни одного гола.

Аналитики сайта считают, что в ответной игре Селтик оправдает статус фаворита и обыграет ЧФР. При этом забивать в этом матче будут обе команды, а общая результативность может превысить три мяча. В следующий раунд пройдет шотландский клуб, который поборется за выход в групповой турнир с пражской Славией.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Селтик – ЧФР Клуж:

Победа Селтика – 1.70, ничья – 3.66, победа ЧФР – 5.42.

Прогноз на матч Селтик – ЧФР Клуж (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Победа Селтика; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Селтика со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа Селтика 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 2.21.

Селтик

Селтик уже выбил из лиги чемпионов клуб Сараево. 5-2 по сумме 2х матчей и игру в Глазго выиграл. После эстонский Калью. И снова дома отгрузил сопернику 5 безответных голов. Теперь подошла очередь Клужа. В Румынии шотландцы зацепили ничью. Причём результативную. Что делает их фаворитами как в двух-матчевой дуэли. Так и конкретно в предстоящем игре. » Кельты» в принципе команда домашняя. К примеру в прошлом своём чемпионате только 2 раза дома вничью сыграли, остальные матчи выиграли.

ЧФР Клуж

Клуж выбил из турнира Астану и Маккаби. Но в Израиле сыграл вничью, а в Казахстане проиграл. Селтик как минимум не слабее этих соперников и куда опытнее в европейских баталиях. Кстати Клужа тоже.

Прогноз

Исходя из результата 1го матча понятна и тактика гостей на матч предстоящий. Румынам надо забивать. А значит рано или поздно вперёд они начнут ходить всё большими и большими силами. Оставляя при этом в своих тылах так же всё больше свободных зон. А это просто подарок для Селтика. Манера игры клуба хоть и примитивна, забросы за спину защитникам, навесы, но приносящая как видим положительный результат. Особенно дома. А забивных игроков в атаке у шотландцев хватает. Форест в прошлом чемпионате 11 мячей забил. И именно он сровнял счёт в Румынии. Кристи за 23 тура в прошлом первенстве Шотландии 9 раз отличился. И в 2х стартовых поединках начавшегося чемпионата уже 4 гола забил. Французский форвард Одсонн Эдуард в прошлом сезоне 15 голов в 32х турах забил. И в этом чемпионате уже 2 гола забил. И в ворота Сараево забивал. Сложив всё вместе можно предположить, что в своих порывах отыграться, румыны зевнут не одну контратаку хозяев. Что и выльется в победу Селтика.

Селтик — ЧФР Клуж 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба стартовали в турнире с первого квалификационного раунда. «ЧФР Клуж» выступает с переменным успехом (2 победы, 2 ничьи, 1 поражение), а вот «Селтик» выиграл 4 отборочных матча из 5. Победитель этой пары пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с чешской «Славией». Проигравший отправится в ту же стадию Лиги Европы.

 

О матче

«Селтик» является победителем своего национального чемпионата. «ЧФР Клуж» также действующий победитель своей лиги. «Селтик» играет в Лиге чемпионов 8-й сезон подряд. В прошлом розыгрыше шотландцы покинули турнир именно в этом раунде. «Клуж» 4 раза участвовал в ЛЧ и лишь раз не добирался до групповой стадии. В этой игре фаворитами считаются хозяева, заиграть их победу можно с кэфом порядка 1,8. На победу гостей котировки находятся в районе 4,9. Матч в Румынии команды завершили вничью 1:1. При таком результате дальше пройдёт победитель этой встречи. При результате 0:0 – дальше пройдут хозяева. В случае ничьей 1:1 – будет назначено дополнительное время. При ничьей с более крупным счётом дальше отправится «ЧФР Клуж».

 

Статистика для ставок

В 7 последних играх «Селтика» в стартовые 45 минут забивалось не меньше 1 гола. В 4 последних матчах ЧФР в ЛЧ в 1-м тайме всегда забивался минимум 1 мяч. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что в 1-м тайме будет забит хотя бы 1 мяч за коэффициент около 1,5.

 

Продолжая тему ставок на 1-й тайм, можно отметить, что в 3 из 4 последних игр шотландцев в ЛЧ в первой половине матча не было ничейного результата. Румыны также не заканчивали первую сорокапятиминтку вничью в 3 из 4 последних встреч. При такой статистике обращает на себя внимание ставка на то, что в 1-м тайме не будет ничьей. Коэффициент на такой исход составляет примерно 1,6.

Селтик — ЧФР Клуж 13.08.2019

Селтик — ЧФР Клуж 13.08.2019

12.08.2019 123 1 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Шотландский Селтик и Румынский ЧФР Клуж. Эта встреча пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (1.61) Х (3.84) П2 (6.05) Селтик ЧФР Клуж Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Селтик Парк». Глазго 13.08.2019 21:45

Ориентировочные составы на матч Селтик — ЧФР Клуж

Селтик : Бэйн; Мбомбо, Шимунович, Биттон, Айер; Браун, Форрест, Морган, Кристи, Макгрегор; Эдуард. ЧФР Клуж : Арлаускис; Камора, Бурка, Винисиус, Сушич; Кулио, Джокович, Бордеяну; Омрани, Рондон, Деас.

История личных встреч

История личных встреч между ЧФР Клуж и Селтиком насчитывает два поединка. В 2013 году эти клубы сыграли в товарищеской встрече, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу Румынских футболистов. А уже на прошлой неделе команды разошлись миром со счетом 1:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЧФР Клуж смог в первой встрече навязать обоюдно острую игру мощному Шотландскому Селтику. Несмотря на все превосходство в классе, подопечные Леннона часто совершенно не знали, как остановить мощные атаки Румынских футболистов. Однако, Селтику удалось забить гол на выезде, что может стать весьма неплохим подспорьем перед ответной встречей в Глазго.

В гостях ЧФР Клуж очень часто испытывает проблемы. Если взять нынешнюю еврокубковую кампанию, то в ней Румыны проиграли на выезде Астане 0:1 и сыграли вничью с Маккаби Тель-Авив 2:2. Последний счет точно устроит ЧФР Клуж и в предстоящей игре, но здесь и соперник абсолютно другого калибра. Мы не верим в то, что у гостей хватит класса и сил обыграть Шотландский Селтик.

Прогноз: Эта пара не принесёт сюрпризом. Селтик спокойно обыграет своего соперника в ответной игре.

Интересные факты перед матчем

  1. Последний раз Селтик проигрывал на своем поле еще в феврале этого года.
  2. Селтик пропустил только 3 мяча за 9 последних домашних поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Селтик — ЧФР Клуж, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Селтик — ЧФР Клуж Ставка: Победа Селтика (П1) Коэфф: 1.61 Поставить Сыграет ставка? Да (1 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Селтик — ЧФР Клуж Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз редакции на матч Селтик — ЧФР Клуж

Чемпионы Шотландии и Румынии спорят за путевку в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. “ЧФР Клуж”, возглавляемый Даном Петреску отправляется на “Селтик Парк”. Первая встреча в Румынии завершилась ничьей 1:1. “Клуж” уже провел четыре матча в национальном первенстве — три победы и одна ничья,  шотландцы же стартовали в своей лиге с убойной победы со счетом 7:0 над “Сент-Джонтстоном”. 

Стартовый свисток прозвучит 13 августа в 21:45.

Ориентировочные составы на матч Селтик – ЧФР:

"Селтик" (4-2-3-1): Гордон — Рэлстон, Болинголи, Шимунович, Жюльен — Морган, Браун — Швед, Оливер Нтчам, Джонстон — Гриффитс

Не сыграют:

"Клуж" (5-3-2): Арлаускис — Винисиус, Сушич, Камора, Буркэ, Бордеяну — Кулио, Джокович, Дяк — Рондон, Омрани Тренер: Дан Петреску 

Не сыграют:

Прогноз на матч Селтик – ЧФР:

“ЧФР Клуж” начал сезон так, что казалось третий раунд Лиги чемпионов невозможен. Румыны проиграли в матче за Суперкубок, а затем уступили “Астане” в матче первого раунда квалифая. Но после этого Петреску и его команду поперло — пять побед и три ничейных результата. Во всех этих встречах румынские “железнодорожники” неизменно забивали. В первом матче против “Селтика” футболисты проявили запредельную самоотдачу и заслужили ничью. Но в Шотландии только желания может не хватить. “Кельты” могут задавить поддержкой болельщиков и огромным опытом. Наш прогноз на исход противостояния — победа хозяев с коэффициентом 1,74.

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