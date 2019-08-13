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Прогноз и ставки Синякова — Векич (13.08.19)

Прогноз на матч Синякова – Векич

Здравствуйте. Вот опять.. зарякался я не брать Тотал по сетам, но видя такой Кф крышу сносит и «жадность фраера погубит» называется) Предвижу я здесь, естественно, «битву титанов») Дона в Торонто кое-как отскочила от Медисон Киз 3:6 7:6 7:6 и потом проиграла Светлане Кузнецовой в двух сетах 7:6 6:3) Катерина в Торонто выиграла в трёх сетах Даниель Колинз и проиграла в трёх Элине Свитолине.. В 2017 в 2018 в Москве и Санкт Питербурге на харде Катя побеждала Дону: в Москве в двух сетах, в Питере в трёх и в 2016 на траве в двух) Сказать, что Синяковой нужна сейчас победа «кровь из носа» — нельзя так, как она в паре с Крейчиковой(вроде) выиграла турнир в Торонто) но форма у Синяковой неплохая, а вот Дона должна прибавлять и постарается выиграть) Если не будет тотальной борьбы — я не пойму девушек)

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Прогноз редакции на матч Синякова — Векич

Невероятно непредсказуемый матч. Мало того, что женский теннис в принципе сложнее предугадать, так у нас тут еще и две максимально нестабильные, но при этом дико талантливые девушки на корт выйдут. Синякова прекрасно умеет играть у сетки, поэтому на ее счету большое количество титулов в парном разряде. Этот навык помогает ей и в одиночной игре. Обычно чешка действует в атакующей манере, которая часто оборачивается большим количество невынужденных ошибок. Однако, если прицел у Катерины в конкретный день настроен как надо, то соперницам делать нечего. У Векич картина примерно такая же, с той лишь разницей, что в паре она не выступает.

Статистическое превью на матч Катерина Синякова — Донна Векич:

Донна Векич последние четыре из шести своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Синяковой можно за 1,50.

Катерина Синякова последние три из четырех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 2,05.

Статистика личных встреч Катерина Синякова — Донна Векич:

В очном противостоянии ведёт Катерина Синякова со счетом 3-0. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в 2018 году. Матч проходил на турнире в Санкт-Петербурге на индоре.

Прогноз на поединок Синякова — Векич:

Удивительным образом абсолютно все три личные встречи между Векич и Синяковой завершились в пользу последней, причем проходили они в разные года и на разных покрытиях. Донна долгое время была в тени своего бойфренда Стэна Вавринки, но в последние два-три года сильно улучшила свою игру. Сейчас они вроде бы расстались. Хорватка начал показывать еще более внушительные результаты и побеждать соперниц из топ-5. Но всё же стабильности Векич не хватает, как и раньше. На прошлой неделе она сначала обыграла Киз, а потом уступила Кузнецовой, которая пока далека от своей лучшей формы. Синякова неплохо показала себя в Торонто, где обыграла Коллинз, а потом взяла сет у Свитолиной. Наш прогноз — Ф1(+3,5) за 1.85.

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