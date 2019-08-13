Прогноз и ставки Контавейт — Кербер (13.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Контавейт — Кербер (13.08.19)

Прогноз редакции на матч Контавейт — Кербер

Кербер находится далеко не в лучшей форме, хотя все мы знаем, на что способна Анжелика. На Уимблдоне немецкая теннисистка вылетела во втором круге, после чего принимала участие на турнире в Торонто. В Канаде Кербер не удалось сыскать славы и она вылетела в первом же раунде. На первенстве в Цинциннати она снова близка к вылету на старте, ведь ее соперницей будет Анетт Контавейт. 

Статистическое превью на матч Анетт Контавейт — Анжелика Кербер:

За последние 5 матчей Кербер проиграл трижды. Поставить на поражение Анжелики можно с коэффициентом 2,42

Последние 5 побед Кербер одержала со счетом 2:0. Поставить на победу Анжелики со счетом 2:0 можно за 3,58

Статистика личных встреч Анетты Контавейт и Анжелики Кербер:

С 2017-ого года теннисистки решили завести общую традицию и теперь встречаются друг против друга на корте каждые 12 месяцев. Пока что преимущество на стороне Контавейт: 2:1. Но на последнем турнире в Дохе, который проходил в феврале 2019-ого, победила Кербер

Прогноз на матч Контавейт — Кербер:

Контавейт считает аутсайдером этой встречи, так как Кербер более именитая спортсменка, которая посеяна на этом турнире под 13-ым номером. Мы не согласны с мнением букмекеров, так как статус уже давно ничего не решает. Пусть Контавейт и менее публичная теннисистка, но ее последние результаты на голову выше, чем у Анжелики. Мы рекомендуем поставить на П1 с коэффициентом 2,42

Сделать ставку без риска
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Бертенс — Уильямс (13.08.19), ставки и коэффициенты
«Вердаско» — «Пэр». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Азаренко — Бенчич (13.08.19)
«Джокович» — «Куэрри». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Карреньо-Буста — Изнер (14.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Кальмар — Эребру (12.08.19)
«Олимпиакос» — «Башакшехир». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Дандолк — Слован Братислава (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Ганза — Штутгарт (12.08.19)
Прогноз ЛАСК — Базель (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Кирьос — Сонего (13.08.19)
Прогноз Линфилд — Сутьеска (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Дандолк — Слован Братислава (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Динамо Киев — Брюгге (13.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Куньлунь РС — Северсталь (13.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name