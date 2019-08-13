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«Кузьмова» — «Чжэн Сайсай». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Кузьмова — Чжэн

Чжэн явно себе этот год может занести в “копилку” как самый удачный. Ведь помимо самого высокого рейтинга – 38, она еще и выиграла турнир серии WТA в Сан Хосе (США). После этого, проиграла в первом круге в Торонто (Канада), но это и неудивительно, ведь все свои силы китаянка отдала в финале Сан Хосе и отдых ей был необходим как воздух. Теперь, когда она хорошо отдохнула, пора бы снова начать играть и выигрывать и первый круг в Цинциннати получится не таким легким, ведь она играет со спортсменкой, которая уже обыгрывала китаянку чуть больше года назад и причем с разгромным счетом.

Статистическое превью на матч Виктория Кузьмова – Чжэн Сайсай:

Чжэн выиграла четыре из пяти последних матчей. Поставить на победу китаянки можно за 1,78

Кузьмова из трех последних победных матча два выиграла со счетом 2:0. Аналогичная победа словацкой теннисистки оценивается в 3,14

Статистика личных встреч Виктории Кузьмовой – Чжэн Сайсай:

Одна игра уже проходила между девушками и тогда, в 2018 году Кузьмова выиграла матч в двух сетах.

Прогноз на поединок Кузьмова – Чжэн:

Та игра, которая состоялась между теннисистками в марте 2018 года с предстоящей сравнивать ну никак нельзя. Если например Кузьмова не сильно прибавила с того времени, и даже возможно где-то играет хуже, то вот Чжэн – имеет совершенно другой уровень игры, нежели полтора года назад. Так что мы уверены, что она захочет взять реванш в матче и выиграет его. Наш прогноз: П2 за 1,78

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