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Прогноз, ставки и коэффициенты Динамо Киев — Брюгге (13.08.19)

Динамо Киев – Брюгге. Прогноз на матч Лиги чемпионов от Юрия Розанова

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо Киев – Брюгге.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Александра Хацкевича и Филиппа Клемана назначено на 13 августа в 20:30 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Александра Хацкевича. Ставки на победу Динамо принимаются с коэффициентом 2,31. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.42, а ставки на победу Брюгге принимают с коэффициентом 3.17.

Динамо Киев – Брюгге. Прогноз Юрия Розанова:

Динамо — Брюгге. Жду столько же упорной и равной, как и в первом матче, борьбы. Но более результативной. Обе, думаю, забьют. Причем Киев минимум дважды. А вот хватит ли этого для выхода — я сказать не возьмусь

Ставка на матч Динамо Киев – Брюгге от эксперта БК «Олимп» Юрия Розанова:

Индивидуальный тотал голов Динамо больше 1,5 (коэффициент 1,76); голы забьют обе команды (коэффициент 1,76).

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Прогноз редакции на матч Динамо Киев — Брюгге

Киевское “Динамо” на грани вылета из Лиги чемпионов. Украинцы в первом матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов уступили “Брюгге” со счетом 0:1. Результат закономерен. Киевляне выглядели слабее соперника и могли пропустить еще, как минимум, раз. Исход в том числе и предопределила травма хавбека Владимира Шепелева, который получил повреждение на предыгровой тренировке и не смог принять участие в матче. В четверг футболисты “Динамо” встретились с болельщиками, разговор был не из простых. Его плоды мы сможем наблюдать уже 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Брюгге:

“Динамо” (4-4-1-1): Бойко — Миколенко, Бурда, Кендзера, Кадар — Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский — Гармаш — Беседин

Не сыграют: —

“Брюгге” (4-3-3): Миньоле — Митрович, Мата, Дели, Соболь — Ритс, Ванакен, Вормер — Бонавентуре, Окереке, Тау

Не сыграют: —

Прогноз на матч Динамо – Брюгге:

“Брюгге” — молодая и летучая команда. Киевлянам необходимо идти вперед, чтобы отыграться. Этим бельгийцы и могут воспользоваться, используя свободное пространство. Новый тренер “Брюгге” Филипп Клеман перестроил тактику с 4-4-2 на 4-3-3, что сделало уклон в атаку более ярким.

На прошлой неделе уже появились разговоры о том, что новым главным тренером “Динамо” станет Мирча Луческу. Он даже будет присутствовать на матче чемпионата киевлян с “Шахтером”. Многое будет зависеть от встречи с “Брюгге”. Наш прогноз — индивидуальный тотал гостей больше 0,5 с коэффициентом 1,4.

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Динамо Киев – Брюгге. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Динамо Киев – Брюгге. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Динамо Киев – Брюгге состоится во вторник 13 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Олимпийский.

В этой игре букмекеры считают фаворитом Динамо, оценив вероятность его победы примерно в 50%. В первом матче киевляне потерпели поражение с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти. В ответной встрече им нужна победа с разницей в два гола. К поединку с Брюгге Динамо подходит после еще одного поражения – от Шахтера в чемпионате Украины со счетом 1:2. До этой пары проигрышей киевляне выиграли все три официальных матча сезона, забивая не менее двух голов. В Лиге чемпионов Динамо удалось победить всего три раза за 15 последних матчей при пяти ничейных результатах и семи поражениях. Зато на своем поле оно не проигрывает в четырех последних встречах, выиграв три из них и пропустив лишь один мяч.

Брюгге в субботу обыграл на выезде Остенде со счетом 2:0, забив оба гола после 71-й минуты. Это был его четвертый официальный матч с начала сезона и в четвертый же раз Брюгге победил. В Лиге чемпионов бельгийцы не проигрывают в пяти последних матчах и уже четыре поединка кряду не пропускают. Однако, на выезде они выиграли всего 2 из 15 предыдущих матчей турнира и потерпели 11 поражений. В восьми встречах на данном отрезке Брюгге не забивал ни одного гола.

Аналитики сайта считают, что результативность матча в Киеве будет невысокой. Все может решить один забитый мяч, но более вероятно, что голов не будет вовсе. Скорее всего, поединок закончится нулевой ничьей и такой результат устроит Брюгге, который пройдут в отборочный плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с Базелем или ЛАСК.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Динамо Киев – Брюгге:

Победа Динамо – 1.99, ничья – 3.53, победа Брюгге – 3.84.

Прогноз на матч Динамо Киев – Брюгге (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Динамо 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на тотал меньше 2 голов в матче принимаются с коэффициентом 2.375.

«Динамо Киев» — «Брюгге». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Динамо» Киев и «Брюгге» сыграют 13 августа, мы подготовили прогноз. Киевляне уступили в Бельгии со счетом 1:0, сохранили ли они шансы на проход дальше?

Динамо Киев

Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины у донецкого «Шахтёра» со счетом 2:1, но проиграло ему же в матче регулярного первенства несколько дней назад, пропустив решающий мяч во втором тайме. Киевляне нанесли в первом поединке лишь один удар в створ, правда смогли избежать разгром.

«Горнякам» забил люксембургский новичок Жерсон Родригес.

Футбол сегодня. Динамо Киев – Брюгге. Прогноз на матч от экспертов БК «Париматч»

Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч Лиги чемпионов Динамо Киев – Брюгге, который состоится 13 августа, начало в 20:30 (МСК).

«Динамо» проведет ответный поединок с «Брюгге» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, где перед командой стоит серьезная задача — пробиться дальше.

В настоящий момент у «Динамо» незавидное положение, поскольку в Бельгии подопечные Александра Хацкевича уступили сопернику со счетом 0:1. Счет не критичный, однако в данный момент игра киевлян оставляет желать лучшего.

После победы в Суперкубке Украины «Динамо» дважды разбиралось с соперниками в рамках украинской Премьер-лиги. Однако в настоящий момент уровень «Львова» и «Карпат» далеко не показатель того, что «Динамо» пребывает в хорошей форме. Свидетельством этому последовали поражения «Брюгге» и «Шахтеру».

Причем эти результаты точно можно назвать закономерными — на фоне этих соперников киевляне выглядели слабо. Сама слабость проявлялась в том, что у «Динамо» нет целостного организма, где тренерский штаб уповает не на командные действия, а на индивидуальные качества отдельных исполнителей. Проблема только в том, что лидеры в плохой форме — это относится к Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу и Франу Солю.

Белым пятном пока можно назвать новичка Жерсона Родригеса, который активно действовал в матче с «Шахтером» и забил гол. Заметно, что нападающий изо всех сил старается себя проявить.

«Брюгге» после первого матча с «Динамо» провел матча чемпионата против «Остенде», где победил со счетом 2:0. Бельгийцы сейчас на ходу и являются опасным оппонентом, который способен создавать проблемы. Особенно мощно выглядит центр поля, камня на камне не оставивший от динамовского в первом матче.

Ставки на матч Динамо Киев – Брюгге.

Фаворитом матча является «Динамо», на победу которого коэффициент составляет 2.10. На «Брюгге» показатель равен 3.65, а на ничью — 3.30.

Динамо Киев – Брюгге. Прогноз от эксперта БК «Париматч»

Если бы «Динамо» было в хорошей форме, то можно было бы рассчитывать на то, что команда без проблем пройдет дальше. Однако игра команды вызывает определенные вопросы. Тем не менее, «Брюгге» не так страшен, как его рисуют. Это обычная команда, которая так же ошибается и может проиграть. Ее сила — в организованности, чего не скажешь о «Динамо». На поле должна быть борьба до последнего, и она обязательно должна завершиться голами. Коэффициент на обе забьют составляет 1.73.

Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.

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