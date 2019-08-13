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«Контавейт» — «Кербер». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Контавейт — Кербер

Кербер находится далеко не в лучшей форме, хотя все мы знаем, на что способна Анжелика. На Уимблдоне немецкая теннисистка вылетела во втором круге, после чего принимала участие на турнире в Торонто. В Канаде Кербер не удалось сыскать славы и она вылетела в первом же раунде. На первенстве в Цинциннати она снова близка к вылету на старте, ведь ее соперницей будет Анетт Контавейт.

Статистическое превью на матч Анетт Контавейт — Анжелика Кербер:

За последние 5 матчей Кербер проиграл трижды. Поставить на поражение Анжелики можно с коэффициентом 2,42

Последние 5 побед Кербер одержала со счетом 2:0. Поставить на победу Анжелики со счетом 2:0 можно за 3,58

Статистика личных встреч Анетты Контавейт и Анжелики Кербер:

С 2017-ого года теннисистки решили завести общую традицию и теперь встречаются друг против друга на корте каждые 12 месяцев. Пока что преимущество на стороне Контавейт: 2:1. Но на последнем турнире в Дохе, который проходил в феврале 2019-ого, победила Кербер

Прогноз на матч Контавейт — Кербер:

Контавейт считает аутсайдером этой встречи, так как Кербер более именитая спортсменка, которая посеяна на этом турнире под 13-ым номером. Мы не согласны с мнением букмекеров, так как статус уже давно ничего не решает. Пусть Контавейт и менее публичная теннисистка, но ее последние результаты на голову выше, чем у Анжелики. Мы рекомендуем поставить на П1 с коэффициентом 2,42

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