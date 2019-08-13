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Прогноз, ставки и коэффициенты Димитров — Вавринка (13.08.19)

Прогноз на матч Димитров – Вавринка

Вспоминаю времена когда Григор был очень неудобным противником для всех. Мог запросто выйграть у любого топовго игрока или по крайней мере забрать сет.Теперь же Григор диградирует и даже сложно сказать,увидим ли его прекрасную игру.Его форма что физическая,что моральная не убедительная для победы даже в одном сете. Вавр потихоньку отходит после травмы. Видно что с каждым турниром Станислас набирает форму.Неделю назад они встречались.Григор один сет всё же забрал,но бой проиграл.По игре видно было,что на приёме Вавр играет куда лучше.да и на задней линии понадёжнее. Сомневаюсь,что в этом матче будет три сета.Вавринка защищает прошлогодний четверть-финал.Считаю,что мотивация у Вавринка куда весомее.

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Прогноз редакции на матч Димитров — Вавринка

После пикового в своей карьере 2017 года, когда Димитров был третьей ракеткой мира, он начал деградировать в своей игре и терять тот азарт, который у него был раньше. На данное время, Григор даже не представляет для топовых теннисистов какой-то угрозы, так как игра болгарского теннисиста не такая агрессивная и основана только на защитных действиях.

Димитров не так хорошо зарабатывает активные очки и даже на своей подаче не видно в нем уверенности. Одним словом, теннисист “пропал” и вернется ли он на прежний уровень сказать очень сложно.

Статистическое превью на матч Григор Димитров – Стэн Вавринка:

Димитров проиграл четыре из пяти последних матчей. Его поражение оценивается в 1,42

Вавринка три последних победных матча выиграл ни отдав соперникам ни сета. Поставить на победу Стэна со счетом 2:0 можно за 2,02

Статистика личных встреч Григора Димитрова – Стэна Вавринки:

Одиннадцатый раз теннисисты сойдутся в очном противостоянии. 6-4 ведет Вавринка.

Прогноз на поединок Димитров – Вавринка:

Трехкратный победитель мейджоров вроде как восстановился от травмы, полученной на колено, ему даже была проведена операция, но вот все равно до той игры, которую Стэн показывал раньше, ему еще далеко. Конечно же, пожелаем 34-летнему швейцарцу полностью восстановиться, чтобы “фантастической тройке” в которую входит Джокович, Надаль, Федерер, хоть кто-то мог оказать сопротивление. Раньше это у Стэна получалось.

Ну а в этот раз, точно получится выиграть у Димитрова с форой (-2,5) за 1,65

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Г.Димитров

Крайне неудачно складывается нынешний сезон для Григора и болгарин уже покинул пределы топ-50 мирового рейтинга. Последние месяцы Димитров «плывет» в каком-то непонятном направление, демонстрируя очень слабую игру. На харде после травяного мэйджора в стартовом круге в Атланте уступил Кингу, на турнире в Лос-Кабосе Пельи, а в Монреале потерпел поражение как раз от Вавринка, как я и предполагал. Не думаю, что и в предстоящей встрече что-то кардинально поменяется для болгарского теннисиста в лучшую сторону.

С.Вавринка

В хорошей форме пребывает Стэн в этом году и близок к возвращению в топ-20 мировой классификации. Неудачно, правда, выступил швейцарский теннисист во время травяного отрезка, но после смены покрытия ожидаемо стал более стабилен Вавринка на корте. На крайнем для себя турнире в Монреале Стэн уступил во втором раунде в трех партиях Хачанову, правда, стоит отдать должное россиянину, который набрал там по ходу сетки отличную форму.

Прогноз

В очном противостояние на сегодняшний момент перевес на стороне Вавринка — 6:4. Примечательно, что крайние четыре поединка в 2018 году на кортах US Open и Уимблдона и в нынешнем сезоне на Roland Garros и неделю назад в Монреале завершились в пользу швейцарца. К слову, за эти матчи Григор взял всего сет у Стэна. Стоит отметить, что Вавринка защищать на местных кортах прошлогодний четвертьфинал, поэтому проблем с мотивацией у него возникнуть не должно. Не думаю, что с момента их крайней личной встречи, а прошло буквально неделя, болгарский теннисист сможет существенно прибавить. Швейцарец более надежен на своей подаче, переигрывает Григора на задней линии и в целом превосходит Димитрова, грубо говоря, во всем «фронтам». Принимая во внимание все вышеперечисленное, склоняюсь к уверенной победе Стэна скорее всего в двух партиях.

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