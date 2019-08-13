Прогноз, ставки и коэффициенты Медведев — Эдмунд (13.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Медведев — Эдмунд (13.08.19)

Даниил Медведев — Кайл Эдмунд. 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Western & Southern Open. 1/32 финала. 

Даниил Медведев (Россия) — Кайл Эдмунд (Англия). 

Цинциннати, США. 13.08.2019. 18:00 МСК.

В рамках 1/32 финала представительного турнира в Цинциннати Даниил Медведев сразится с британцем, Кайлом Эдмундом. Меньше недели назад эти же спортсмены играли между собой на турнире в канадском Монреале, и тогда россиянин одержал уверенную победу со счётом 2:0. 

Перед предстоящим матчем Медведев также котируется фаворитом, однако, линия двигается в направлении Эдмунда. И мы вынуждены с этим согласиться, ведь тенденция, замеченная нами в полуфинальном матче Даниила против Карена, полностью подтвердилась в финале. Ощущение того, что у Медведева начался спад, не покидает.

Даниил Медведев — Кайл Эдмунд 13.08.2019

Даниил Медведев — Кайл Эдмунд 13.08.2019

12.08.2019 56 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Даниил Медведев снова рискует опуститься в психологическую яму, из которой он недавно выбрался с огромным трудом. Россиянин проиграл два финала подряд. Теперь ему предстоит сыграть с Кайлом Эдмундом в 1/32 финала Cincinnati Masters.

П1 (1.52) П2 (2.55) Даниил Медведев Кайл Эдмунд Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала Lindner Family Tennis Center. Хард 13.08.2019 18:00

Даниил Медведев

Медведев добрался до финала Citi Open, где проиграл Нику Кирьосу 6:7, 6:7. А всю турнирную дистанцию он прошел очень уверенно, не уступив ни одного сета. Идентичное выступление мы видели на Canadian Open. Там даже соперники были серьезнее и все равно Медведев катком прошелся по всем матчам до финала (обыграл того же Эдмунда, Гарина, Тима и Хачанова), а в решающем поединке все-таки проиграл. Обидчиком россиянина стал Рафаэль Надаль.

Кайл Эдмунд

Эдмунд довольно интересно провел Canadian Open, в первом раунде одолев Ника Кирьоса 6:3, 6:4, а затем проиграв тому же Медведеву 3:6, 0:6. Хотя вроде бы как Кирьос сильнее Медведева, но на практике все получилось совсем иначе. На Citi Open Кайл в четвертьфинале вылетел от Петера Гоёвчика, у которого в следующем раунде выиграл Медведев.

Прогноз на матч

Судя по предыдущим выступлениям Медведев, конечно же, в разы сильнее Эдмунда и их матч на Canadian Open это доказал. Если Даниил не впал в психологическую яму, он выиграет, причем разгромно.

Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала между Даниилом Медведевым и Кайлом Эдмундом, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Даниил Медведев — Кайл Эдмунд Ставка: Победа: Медведев Даниил (П1) Коэфф: 1.52 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Даниил Медведев — Кайл Эдмунд Ставка: Тотал: меньше (24.5) Коэфф: 1.59 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз на
матч
Даниил Медведев — Кайл Эдмунд 13 августа

14 августа в Цинциннати состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Даниил Медведев — Кайл Эдмунд

Россиянин дошёл до второго финала в Северной Америке, но вновь проиграл, на этот раз без вариантов Надалю — 3:6, 0:6. С одной стороны, Даниил реально хорош, два подряд максимально дальних прохода говорят сами за себя. С другой, турнир в Цинциннати — совершенно лишний старт. Медведев настраивается на US Open, там за два круга дают больше денег и очков, чем за побочные финалы, а сил уже совсем немного, и третий марафон добьёт парня окончательно. Конечно, откровенно сливать россиянин не планирует, но пахать, бегать и рисковать физикой точно не собирается.

Кайл понимает ситуацию не хуже нас, поэтому обязательно предложит темповой теннис. Британец хоть и напоминает башню, но работает ногами здорово, чётко и быстро. Может забегать, выходить в корт на приёме, быстро добираться до сетки и, наоборот, вжиматься в стену, чтобы стрелять поглубже. Да, недавно в Монреале Эдмунд взял против Даниила только три гейма за матч, но там была другая ситуация, другое физическое состояние у россиянина. Медведев после этого знатно пахал, а соперник плевал в потолок и не бегал по жаре. Настаиваем, что на этот раз британец зацепится.

Прогноз: победа Кайла Эдмунда с форой +3,5 гейма за коэффициент 1,63 в БК «Леон»

Ещё прогнозы на сегодня:

  • Прогноз на матч Рейлли Опелка — Борна Чорич
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Премиум-прогноз на матч Трактор — Металлург
  • Премиум-прогноз на матч Хуберт Гуркач — Роберто Баутиста-Агут
  • Прогноз на матч Давид Гоффен — Тэйлор Фритц
  • Премиум-прогноз на матч Григор Димитров — Стэн Вавринка
  • Премиум-прогноз на матч Азаренко Виктория — Белинда Бенчич
  • Прогноз на матч Аманда Анисимова — Дарья Касаткина
  • Прогноз на матч Мэдисон Киз — Гарбинье Мугуруса
  • Прогноз на матч Русенборг — Марибор
  • Премиум-прогноз на матч Динамо Киев — Брюгге
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Загреб
  • Премиум-прогноз на матч Копенгаген — Црвена Звезда
  • Премиум-прогноз на матч Аякс — ПАОК
  • Прогноз на матч Порту — Краснодар

Прогноз редакции на матч Медведев — Эдмунд

Очень сложный матч предстоит для россиянина в первом круге. Главное, чтобы он успел приехать с финального матча с Рафаэлем Надалем в США. Хоть расстояние и небольшое, всего 1155 км, но нужно долететь, акклиматизироваться  и успеть потренироваться на теннисных кортах Цинциннати. Так что встает большой вопрос, в каком состоянии будет пребывать российский теннисист.

Статистическое превью на матч Даниил Медведев – Кайл Эдмунд:

Последние четыре матча Медведев выиграл со счетом 2:0. Поставить на такую же победу россиянина в этом матче можно за 1,99

Эдмунд выиграл три из пяти последних матча. Его победа в этом поединке оценивается в 2,96

Статистика личных встреч Даниила Медведева  –  Кайла Эдмунда:

Три раза теннисисты играли между собой. 2-1 ведет Эдмунд

Прогноз на поединке Медведев – Эдмунд:

Грунтовую часть сезона Эдмунд провалил, на травяных кортах играл неплохо, а вот на харде, как всегда показывает самые лучшие результаты. В этом сезоне Эдмунд провел на харде 18 матчей и 12 из них выиграл.

Так что, хоть и является Медведев явным фаворитом матча, не стоит думать, что он легко выиграет данный поединок. Эдмунд очень давно не доходил до серьезных стадий на турнире и тут появляется шанс обыграть сильного соперника, который будет утомленный после другого турнира. Поэтому, поставим на то, что Эдмунд как минимум победит в одном из сетов за 1,63

Сделать ставку без риска
Повторить

Прогноз на матч Медведев – Эдмунд

Даниил просто красава.Уже в августе месяце успел поучавствовать в двух финалов.Правда без титула,но забрался на восьмую строчку рейтинга,что позволило перегнать Хачанова.Надолго ли он ,вот вопрос.Если вы помните.то в апреле он так же был хорош в Монте-Карло и Барселоне,где так же отыграл финалы. Но после этих двух турниров сразу же отлетел в первых раундов в Мадрида, Рима и Ролан Гаррос. Две недели Даниил выходил на корт практический каждый день.Перелёт из Вашингтона в Монреаль, из Монреаля в Цинциннати. В матче с Надалем уже чувствовалась у него усталость. Считаю,что Медведев точно не на подъёме на сегодня.Психологический и физический он явно не в тонусе.

Пять дней прошло после их последней встречи.2-0 тогда Даниил вынес Эдмунда. Целых пять дней копил злость и силы для того что бы взять реванш.Прослеживается некая паралель с матчем в Монреале.Тогда эдмутд воспользовался физической усталостью австралийца и уверенно победил.

Делаю вывод всему сказанному.Валуйным считаю взять на победу Кайла. И наверняка даже матч может закончиься 2-0 в пользу Эдмунда.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз и ставки Синякова — Векич (13.08.19)
Прогноз Кальмар — Эребру (12.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Кенин — Гёргес (14.08.19)
Прогноз и ставки Александрова — Суарес Наварро (13.08.19)
Прогноз и ставки Рублёв — Басилашвили (13.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Кирьос — Сонего (13.08.19)
Прогноз и ставки Карабах — АПОЭЛ (13.08.19)
«Монфис» — «Тиафо». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Киз — Мугуруса (13.08.19)
Прогноз Аваи — Крузейро (11.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Синякова — Векич (13.08.19)
«Порту» — «Краснодар». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Трактор» — «Металлург Магнитогорск». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Азаренко — Бенчич (13.08.19)
Прогноз и ставки Рублёв — Басилашвили (13.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name