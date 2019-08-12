Прогноз и ставки Александрова — Суарес Наварро (13.08.19)

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Прогноз и ставки Александрова — Суарес Наварро (13.08.19)

Прогноз редакции на матч Александрова — Суарес-Наварро

Матч с неожиданным фаворитом нас ожидает в первом круге турнира в Цинциннати. Более опытная и топовая Карла Суарес-Наварро идёт андердогом против Екатерины Александровой. В чём же дело? Причин здесь несколько. Во-первых, россиянка феноменально провела прошлую неделю в Торонто, где достойно билась с Сереной, уступив ей в борьбе 5:7, 4:6. Во-вторых, испанка неделю назад в том же Торонто снялась со своего матча против Анетт Контавейт из-за проблем со спиной. Произошло это по ходу второго сета. Карле через месяц будет уже 31 год, поэтому сложно говорить о быстром восстановлении от различных травм в таком возрасте, тем более, когда это спина. Удивительно, что испанка не снялась с этого турнира.

Статистическое превью на матч Екатерина Александрова — Карла Суарес-Наварро:

Екатерина Александрова последние четыре из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Суарес-Наварро можно за 1,70.

Карла Суарес-Наварро последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 20,5. Поставить на ТБ 20,5 и в этом матче можно за 1,85.

Статистика личных встреч Екатерина Александрова — Карла Суарес-Наварро:

Девушки ранее не встречались на корте.

Прогноз на поединок Александрова — Суарес-Наварро:

Кажется, что в этой игре слишком много козырей на руках у россиянке. Она в отличной форме. Соперница явно физически готова далеко не на сто процентов. Корты в Цинци быстрые, что опять плюс для Александровой. Ставим на ее уверенную победу. Суарес-Наварро будет крайне сложно взять даже сет у Екатерины. Наш прогноз — Ф1(-2,5) за 1.90.

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Е.Александрова

Определенно, У Екатерины был прорыв в Канаде, тем не менее все же она не тот игрок, который будет выдавать стабильные результаты на гора, хотя против Суарес Наварро я понимаю почему она идет именно такой фавориткой, у испанки в Канаде случилась травма и не факт что она полностью восстановиться к Цинциннати. Так что умеренный фаворитзм россиянки основан на ее хорошей форме и травм Суарес Наварро. Тем не менее у Александровой был очень плотный график в Канаде.

К.Суарес-Наварро

Карла же обыграв Винус проиграла Контавейт и во втором сете снялась из за травмы. Тем не менее повреждение не такое серьезное и не помешает испанке сыграть в Цинциннати. Она будет свежее, она занималась восстановительными процедурами и более подкована в оборонительной игре, чем россиянка. Тем более опытная такая теннисистка может справиться с всеми невзгодами, в вот Александрова из за своей стабильности как раз и вызывает вопросы.

Прогноз

Ранее между собой на корте девушки не пересекались. Екатерина прошла квалификацию в Торонто и сыграла там много матчей, а проиграла Серене в 1.8 финала. Зная специфику ее характера — она любит расслабиться после хорошего турнира, потому и не стала на данный момент более высококлассным игроком. Ставка на Карлу идет из за ее умения и опыта, она вполне может сыграть на ошибках россиянки и воспользоваться ее усталостью, главное чтобы болячки не вылезли.

Екатерина Александрова — Карла Суарес Наварро 13.08.2019

Екатерина Александрова — Карла Суарес Наварро 13.08.2019

12.08.2019 33 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

В 1/32 финала Western & Southern Open нас ждет российско-испанское противостояние Екатерины Александровой и Карлы Суарес Наварро. Верим в нашу спортсменку!

П1 (1.67) П2 (2.20) Екатерина Александрова Карла Суарес Наварро Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала Lindner Family Tennis Center. Хард 13.08.2019 18:00

Екатерина Александрова

Александрова после серии неудачных выступлений хорошо показала себя на Canadian Open. Там она прошла две стадии квалификации, обыграла Мисаки Дои и Чжан Шуай в основной сетке, но уступила Серене Уильямс в 1/8 финала. Претензий по этому выступлению не имеем! А до этого Екатерина вылетала в первом раунде Stanford Classic и Уимблдона, но дошла до 1/4 Eastbourne International, уступив там Каролине Плишковой.

Карла Суарес Наварро

Проследим выступления Карлы на вышеупомянутых турнирах. На Eastbourne International она вылетела в первом раунде от Тамары Зиданшек, на Уимблдоне дошла до 1/8 финала, вылетев от Серены. Stanford Classic тоже закончился на стадии четвертьфинала, обидчицей Суарес Наварро стала Арина Соболенко, а на Canadian Open испанская теннисистка добралась до 1/16 и выбыла от Анетт Контавейт.

Прогноз на матч

Суарес Наварро не такая уж и слабая, как рисуют букмекеры. Она тоже выступает на неплохом уровне. Но Александрова все равно сильнее, особенно учитывая травму Карлы, из-за которой та не смогла продолжить поединок против Контавейт.

Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала между Екатериной Александровой и Карлой Суарес Наварро, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Екатерина Александрова — Карла Суарес Наварро Ставка: Победа: Александрова Екатерина (П1) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Екатерина Александрова — Карла Суарес Наварро Ставка: Тотал: больше (19.5) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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