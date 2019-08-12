Прогноз, ставки и коэффициенты Саккари — Квитова (14.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Саккари — Квитова (14.08.19)

Прогноз редакции на матч Саккари — Квитова

Очень престижный турнир уже выиграла Квитова в этом году на хардовом покрытии. Было это в начале года в Сиднее.

Квитову можно отнести к разностороннему профессионалу, что в женском, да и в мужском теннисе встречается довольно таки редко. Она выигрывала престижные турниры на всех покрытиях подряд и постоянно, стабильно играет будь то трава, грунт или хард. Последнюю игру Квитова провела больше месяца назад и конечно же, она горит желанием сыграть на этом турнире хорошо, но легко ей точно не будет, ведь греческая теннисистка  играет очень хорошо и может навязать борьбу абсолютно любой спортсменки.

Статистическое превью на матч Мариа Саккари – Петра Квитова:

Квитова три последних  победных матча выиграла со счётом 2:0. Поставить на аналогичный счет в этом матче можно за 2,25

Саккари одержала победы в трех из пяти последних матчах. Ее победа оценивается в 2,37

Статистика личных встреч Мариа Саккари – Петры Квитовой:

Дважды теннисистки играли между собой. В одном матче Квитова выиграла, а вот второй поединок при счете 1:1 Квитова отказалась продолжать, сославшись на травму.

Прогноз на поединке Саккари – Квитова:

Саккари уже сыграла шесть матчей на харде после травяного сезона, в то время как Квитова решила отдохнуть целый месяц после Уимблдона. Так что небольшим фаворитом можно в этом матче даже назвать Саккари, которая имела постоянную практику. Но в то же время, как мы уже писали выше Квитова универсальный игрок и бороться будет с первого и до последнего матча. Наш прогноз: ТБ 20,5 за 1,76

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М.Саккари

Гречанка может мне и нравится своей импульсивностью и острой игрой по возможности, тем не менее все же на фоне Квитовой она выглядит слабее. Сейчас Саккари занимает 33ю строчку рейтинга и могла быть выше, но импульсивность на корте часто ее подходит, она не слишком хорошо и стабильно атакует и на классе чешка ее просто должна выносит даже после большого игрового перерыва. Саккари хотя тут уже вынесла Джорджи, но теперь ее саму вынесут.

П.Квитова

Важно, чтобы Петра как можно скорее вошла в ритм игры , а то чешка не играла после Уимблдона и естественно игровой практики ей сильно не хватает. Тем не менее нет сомнений в ее высоком уровне игры, и то как она смогла вернуться в тур после нападения на себя заслуживает большого уважения и сейчас Квитова находится на 6 строчке рейтинга, а за счет опыта здесь способна разобрать гречанку по полной. Играем от фаворита, который стабилен и дисциплинирован больше

Прогноз

Ранее девушки между собой на корте пересекались дважды и счет равный 1-1, тогда как Саккари победила на земле после травмы чешки, то до того на харде Петра не испытала проблем с Марией. Преимущество Квитовой заключается в более спокойном ведении игры, ее стабильной атакующей составляющей, а также в игре на задней линии и мощи. Считаю, что у Квитовой более поставленная игра и она с хорошим кефом тут должна побеждать.

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