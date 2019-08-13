14 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.

Обе получили травму на «РГ» и почти не играли после Франции. Американка провела только четыре матча за два месяца и три из них проиграла, а у испанки вообще одна неудачная игра. Мэдисон и Гарбинье сейчас в ускоренном темпе набирают форму, чтобы защитить хоть какие-то очки на US Open, а тем более обе обожаю хард, но уровень тенниса слишком низкий. Они должны плясать, что попались друг другу, а одна из них точно пройдёт во второй раунд Цинциннати.

Прогноз редакции на матч Киз — Мугуруса

Вывеска у матча, достойная финала любого турнира. Две молодые, но уже опытные и показавшие себя девушки, бравшие крупные титулы в своей карьере. Американка Мэдисон Киз против испанки Гарбинье Мугурусы. Гарбинье выигрывала Шлемы, была первой ракеткой мира. Киз выходила в финал Большого Шлема. Однако сейчас обе в кризисе. На Уимблдоне американка вылетела во втором круге от Херцог, а испанка от Хаддад-Майя, которую кстати недавно за допинг отстранили от тенниса на длительный срок. Для Мугурусы это будет первый матч после того поражения на траве Лондона. Гарбинье выигрывала Цинциннати в 2017 году. Киз добиралась здесь до 1/4 финала. Ей удалось это в прошлом году, значит очков защищать придется много.

Статистическое превью на матч Мэдисон Киз — Гарбинье Мугуруса:

Мэдисон Киз последние четыре из пяти своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Мугурусы можно за 2,46.

Гарбинье Мугуруса последние четыре из пяти своих матчей завершила на ТМ 21,5. Поставить на ТМ 21,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Мэдисон Киз — Гарбинье Мугуруса:

В очном противостоянии ведёт Мэдисон Киз со счетом 3-1. Последнюю личную встречу Мугуруса выиграла со счетом 6:4, 3:6, 7:6 в 2017 году. Матч проходил на турнире в Цинциннати на харде.

Прогноз на поединок Киз — Мугуруса:

Очень сложно оценить форму игрока, когда он долго не появляется в официальных матчах. Мугуруса не играла с Уимблдона. Прошло уже почти полтора месяца. Киз вроде бы по Уима матчи играла, но выглядела ужасно. Поражение от девчонки Баптист — это уже близко к ситуации "достиг дна и тут снизу постучали". В такой игре нельзя уверенно взять исход, а вот предположить долгий матч вполне. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 1.90.

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