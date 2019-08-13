Прогноз редакции на матч Дандолк — Слован Братислава

Прогноз, ставки и коэффициенты Дандолк — Слован Братислава (13.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Дандолк — Слован Братислава (13.08.19)

Дандолк — Слован Братислава 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Команды в ответном поединке решат между собой судьбу путевки в раунд плей-офф к групповому этапу Лиги Европы. Проигравший – попрощается с еврокубками. В следующем раунде предстоит сыграть с неудачником пары ПАОК – «Аякс», которая играет в Лиге чемпионов.

 

О матче

В первом матче, который состоялся в Братиславе, выиграли хозяева со счетом 1:0. Именно «Слован» рассматривается букмекерами, как основной фаворит на проход в следующий этап и поставить на такое событие можно с крайне низкими коэффициентами. Для сравнения, на выход в плей-офф ирландцев предлагается кэф на уровне 5,3. Даже на своем поле «Дандолк» идет аутсайдером матча и кэф на победу подопечных Винни Перта – около 3,1. Тем не менее, пройти далее ирландцам вполне по силам, так как нужно обыграть «Слован» с разницей в 2 мяча, либо со счетом 1:0, чтобы перевести игру в дополнительное время или в серию пенальти, чтобы там решить судьбу противостояния в свою пользу. А вот результативная победа с разницей в 1 мяч сыграет на словаков (2:1, 3:2 и т.д.), так как у братиславцев будет преимущество гостевого гола.

 

Статистика для ставок

 

Вряд ли «Дандолк» подаст хотя бы 5 угловых в матче. Ирландцы ни разу в 5 последних домашних играх в еврокубках больше 4 корнеров не подавали. Также в 9 выездных поединках «Слована» соперники словаков 7 раз не подавали больше 4 угловых.

 

Не стоит ждать, что ирландцы выиграют по «горчичникам». Дандолк в 5 предыдущих домашних матчах лишь 1 раз выиграл по желтым картам (1 ничья и 3 поражения). Скорее всего, по этому статистическому показателю не проиграют игроки «Слована», у которых такой прогноз сыграл 7 раз в последних 8 выездных еврокубковых играх (5 побед и 2 ничьи).

 

«Дандолк» на своем поле еще ни разу не проигрывал в еврокубках (1 победа и 4 ничьи). Коэффициент на то, что команда снова избежит поражения – примерно 1,6. Словаки в последних 4 гостевых матчах в обоих турнирах не выиграли трижды (1 ничья и 2 поражения).

Продолжит ли «Слован» свою победную серию?


В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы ирландский «Дандолк» на своем поле примет словацкий «Слован». Встреча начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава.

«Дандолк»



«Слован» в первом поединке добыл трудную победу над «Дандолком» со счетом 1:0, забив единственный гол в самом конце игры.


Ирландский коллектив начал свою еврокомпанию в Лиге чемпионов, где преодолел один этап, выбив по пенальти латвийскую «Ригу». Оба матча закончились со счетом 0:0.



В следующем раунде ЛЧ «белые лилии» были биты азербайджанским «Карабахом». Дома ирландцы сыграли 1:1, а в гостях проиграли 0:3 и переместились в Лигу Европы.



На внутренней арене «Дандолк» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь очков при игре в запасе.


«Слован» Братислава



Братиславская команда неожиданно прекратила борьбу на первом сопернике в Лиге чемпионов. Она была выбита черногорским клубом «Сутьеска», проиграв ему по пенальти.



После этой неудачи «Слован» переместился в Лигу Европы, в которой уже выбил одного соперника. На предыдущей стадии квалификации чемпион Словакии дважды обыграл косовский «Ферроникели» — 2:1 и 3:1.


В чемпионате Словакии, где прошло только четыре тура, братиславцы делят 1-2 место с «Жилиной», показывающие 100% результат.



Отметим, что с учетом всех турниров у «Слована» 7-матчевая победная серия, в пяти последних команда даже не пропускает.


Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава



«Слован» после неудачи на первой стадии отбора ЛЧ, затем набрал хорошую форму, победив в семи встречах кряду. Вполне возможно, что словаки продолжат свою победную серию. Предлагаем поставить на гостей с форой.

Дандолк — Слован Братислава. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (13.08.2019)

Дандолк — Слован Братислава. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Дандолк — Слован Братислава состоится во вторник 13 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Таллат.

Первая встреча этих команд в прошлую встречу завершилась победой Слована с минимальным счетом 1:0 — единственный гол на 86-й минуте забил Давид Хольман. В ответном поединке букмекеры отдают предпочтение братиславскому клубу, считая, что скорее он снова обыграет Дандолк, чем ирландский клуб возьмет реванш.

Слован в выходные разгромил в чемпионате Словакии Злате-Моравце со счетом 4:0. Это была его седьмая подряд победа в официальных матчах. В целом с начала сезона он провел девять поединков во всех турнирах и не проиграл ни разу. Кроме того, в пяти последних встречах он еще и не пропускал ни одного гола. В Лиге Европы Слован выиграл три предыдущие встречи с общим счетом 5:1. Кстати, ни один из 14 предыдущих поединков этой команды в турнире не завершился вничью — девять побед и пять ничейных результатов. В гостях братиславский клуб провел в Лиге Европы 22 матча, одержав шесть побед и проиграв вдвое больше поединков. В половине встреч он не забивал ни одного гола.

Дандолк в субботу обыграл на выезде Коб Рамблерс в Кубке Ирландии со счетом 1:0. Если брать в расчет только основное время, это была лишь вторая его победа за восемь последних поединков во всех турнирах при четырех ничейных результатах и паре поражений. В Лиге Европы Дандолк выиграл всего два из девяти последних матчей, проиграв шесть раз. За это время он забил только шесть голов и всего в одном матче смог забить больше одного мяча. На своем поле Дандолк по четыре раза выигрывал и проигрывал в Лиге Европы и один раз сыграл вничью. Именно ничью наиболее вероятным исходом предстоящей игры считают аналитики сайта . При этом выгодной станет ставка на низкий тотал поединка.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Дандолк — Слован Братислава:

Победа Дандолка — 3.01, ничья — 3.09, победа Слована — 2.36.

Дандолк — Слован Братислава. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Слована 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на тотал меньше 2,5 голов предлагается с котировкой 1.64.

Прогноз редакции на матч Дандолк — Слован Братислава

С одной стороны, создается впечатление, что ирландскому “Дандолку” уже пора вылетать. И соперник на бумаге явно сильнее, да и результат первой встречи подтвердил статус фаворита для славянской команды. Однако коллектив Винни Перта — из тех, что способен упереться (как он это делал почти всю игру в Братиславе), при этом высмотреть и использовать момент-другой у чужих ворот. Конечно, можно говорить о невезучей жеребьевке — победитель этой пары выходит то ли на “ПАОК”, то ли на сам “Аякс”. Но для начала надо пройти нынешний барьер.

Ориентировочные составы на матч Дандолк — Слован

“Дандолк” (4-3-3): Роджерс — Гэннон, Клири, Бойл , Мэсси — Маррей, Шилдс, Маунтни — Даффи, Хобан, Макграт

Не сыграют: Бенсон, Фолан, Флорес

“Слован” (4-2-3-1): Грейф — Медведев, Абена, Божиков, Де Марко — Любичич, Де Кампс — Дражич, Хольман, Моха — Шпорар

Не сыграют:

Прогноз на матч Дандолк — Слован Братислава

“Лилейно-белым” не повезло — какой-то пары минут не хватило, чтобы выстоять в столице Словакии и разжиться ничьей к ответному поединку. Откровенно говоря, гостевые 0:1 — счет неудобный, тем более если у твоей команды не так много чисто игровых козырей, которыми можно побить противника. В любом случае, ирландцам придется рисковать — тем интереснее будет.

А “Слован”-то явно разыгрался при Козаке! В субботу он без напряга вынес “Злате Моравце”, причем отнюдь не сильнейшим составом. Вообще же “небесно-голубые” выиграли 7 матчей подряд при 18 забитых мячах. С некоторых пор вообще перестали пропускать: 18:0 за 5 поединков, при любом составе обороны. Думается, свой гол гости точно забьют, а если хозяева как следует раскроются, то есть шанс насладиться голевым пиршеством. Прогноз: ТБ (2) за коэффициент 1.73.

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Дандолк

На мой взгляд, действующий чемпион Ирландии клуб Дандолк догнал по первому матчу, что ничего страшного в команде Слован на сегодняшний день особо не имеется. Ведь британский коллектив фактически на равных провёл вышеупомянутую встречу со своим противником, лишь только в самой концовке поединка один раз не углядев за нападением словаков (на 86-й минуте), всё-таки позволив им забить единственный безответный гол.

Что теперь ставит Дандолк в роль отыгрывающейся стороны в ответном единоборстве, где уж наверняка у ирландцев будут появляться шансы возле чужих ворот. Например такие, какие были у «лилово-белых» в недавнем столкновении в рамках квалификации Лиги Чемпионов УЕФА с достаточно крепким азербайджанским Карабахом. С которым подопечные Стивена Кенни разошлись на родном поле вничью со счётом 1:1.

Слован Братислава

Что касается Слована, то он тоже начинал свой нынешний еврокубковый путь с отбора ЛЧ, где вообще не снискал никакой славы, вылетев в первом же круге от совсем скромной черногорской Сутьески по сумме двух дуэлей с результатом 2:3 (1:1 у себя, 1:2 на выезде)…А далее словацкий флагман еле успел собраться в единоборстве с другим представителем балканского футбола косовским Фероникели, не без труда переиграв в селекции ЛЕ данное никому не известное имя: 2:1 + 2:0. Опять же дав более чем посредственному конкуренту забить себе гол.

Прогноз

Считаю, что уж у опытного Дандолка тем паче будут возможности при собственных поклонниках огорчить не самую надёжную защиту Слована!

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