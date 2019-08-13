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Прогноз Медведев — Эдмунд (13.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на

матч

Даниил Медведев — Кайл Эдмунд 13 августа

14 августа в Цинциннати состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Даниил Медведев — Кайл Эдмунд

Россиянин дошёл до второго финала в Северной Америке, но вновь проиграл, на этот раз без вариантов Надалю — 3:6, 0:6. С одной стороны, Даниил реально хорош, два подряд максимально дальних прохода говорят сами за себя. С другой, турнир в Цинциннати — совершенно лишний старт. Медведев настраивается на US Open, там за два круга дают больше денег и очков, чем за побочные финалы, а сил уже совсем немного, и третий марафон добьёт парня окончательно. Конечно, откровенно сливать россиянин не планирует, но пахать, бегать и рисковать физикой точно не собирается.

Кайл понимает ситуацию не хуже нас, поэтому обязательно предложит темповой теннис. Британец хоть и напоминает башню, но работает ногами здорово, чётко и быстро. Может забегать, выходить в корт на приёме, быстро добираться до сетки и, наоборот, вжиматься в стену, чтобы стрелять поглубже. Да, недавно в Монреале Эдмунд взял против Даниила только три гейма за матч, но там была другая ситуация, другое физическое состояние у россиянина. Медведев после этого знатно пахал, а соперник плевал в потолок и не бегал по жаре. Настаиваем, что на этот раз британец зацепится.

Прогноз: победа Кайла Эдмунда с форой +3,5 гейма за коэффициент 1,63 в БК «Леон»

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Прогноз редакции на матч Медведев — Эдмунд

Очень сложный матч предстоит для россиянина в первом круге. Главное, чтобы он успел приехать с финального матча с Рафаэлем Надалем в США. Хоть расстояние и небольшое, всего 1155 км, но нужно долететь, акклиматизироваться и успеть потренироваться на теннисных кортах Цинциннати. Так что встает большой вопрос, в каком состоянии будет пребывать российский теннисист.

Статистическое превью на матч Даниил Медведев – Кайл Эдмунд:

Последние четыре матча Медведев выиграл со счетом 2:0. Поставить на такую же победу россиянина в этом матче можно за 1,99

Эдмунд выиграл три из пяти последних матча. Его победа в этом поединке оценивается в 2,96

Статистика личных встреч Даниила Медведева – Кайла Эдмунда:

Три раза теннисисты играли между собой. 2-1 ведет Эдмунд

Прогноз на поединке Медведев – Эдмунд:

Грунтовую часть сезона Эдмунд провалил, на травяных кортах играл неплохо, а вот на харде, как всегда показывает самые лучшие результаты. В этом сезоне Эдмунд провел на харде 18 матчей и 12 из них выиграл.

Так что, хоть и является Медведев явным фаворитом матча, не стоит думать, что он легко выиграет данный поединок. Эдмунд очень давно не доходил до серьезных стадий на турнире и тут появляется шанс обыграть сильного соперника, который будет утомленный после другого турнира. Поэтому, поставим на то, что Эдмунд как минимум победит в одном из сетов за 1,63

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Даниил Медведев — Кайл Эдмунд. 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Western & Southern Open. 1/32 финала.

Даниил Медведев (Россия) — Кайл Эдмунд (Англия).

Цинциннати, США. 13.08.2019. 18:00 МСК.

В рамках 1/32 финала представительного турнира в Цинциннати Даниил Медведев сразится с британцем, Кайлом Эдмундом. Меньше недели назад эти же спортсмены играли между собой на турнире в канадском Монреале, и тогда россиянин одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Перед предстоящим матчем Медведев также котируется фаворитом, однако, линия двигается в направлении Эдмунда. И мы вынуждены с этим согласиться, ведь тенденция, замеченная нами в полуфинальном матче Даниила против Карена, полностью подтвердилась в финале. Ощущение того, что у Медведева начался спад, не покидает.

Прогноз на матч Медведев – Эдмунд

Даниил просто красава.Уже в августе месяце успел поучавствовать в двух финалов.Правда без титула,но забрался на восьмую строчку рейтинга,что позволило перегнать Хачанова.Надолго ли он ,вот вопрос.Если вы помните.то в апреле он так же был хорош в Монте-Карло и Барселоне,где так же отыграл финалы. Но после этих двух турниров сразу же отлетел в первых раундов в Мадрида, Рима и Ролан Гаррос. Две недели Даниил выходил на корт практический каждый день.Перелёт из Вашингтона в Монреаль, из Монреаля в Цинциннати. В матче с Надалем уже чувствовалась у него усталость. Считаю,что Медведев точно не на подъёме на сегодня.Психологический и физический он явно не в тонусе.

Пять дней прошло после их последней встречи.2-0 тогда Даниил вынес Эдмунда. Целых пять дней копил злость и силы для того что бы взять реванш.Прослеживается некая паралель с матчем в Монреале.Тогда эдмутд воспользовался физической усталостью австралийца и уверенно победил.

Делаю вывод всему сказанному.Валуйным считаю взять на победу Кайла. И наверняка даже матч может закончиься 2-0 в пользу Эдмунда.

Даниил Медведев — Кайл Эдмунд 13.08.2019

Даниил Медведев — Кайл Эдмунд 13.08.2019

12.08.2019 56 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Даниил Медведев снова рискует опуститься в психологическую яму, из которой он недавно выбрался с огромным трудом. Россиянин проиграл два финала подряд. Теперь ему предстоит сыграть с Кайлом Эдмундом в 1/32 финала Cincinnati Masters.

П1 (1.52) П2 (2.55) Даниил Медведев Кайл Эдмунд Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала Lindner Family Tennis Center. Хард 13.08.2019 18:00



Даниил Медведев

Медведев добрался до финала Citi Open, где проиграл Нику Кирьосу 6:7, 6:7. А всю турнирную дистанцию он прошел очень уверенно, не уступив ни одного сета. Идентичное выступление мы видели на Canadian Open. Там даже соперники были серьезнее и все равно Медведев катком прошелся по всем матчам до финала (обыграл того же Эдмунда, Гарина, Тима и Хачанова), а в решающем поединке все-таки проиграл. Обидчиком россиянина стал Рафаэль Надаль.

Кайл Эдмунд

Эдмунд довольно интересно провел Canadian Open, в первом раунде одолев Ника Кирьоса 6:3, 6:4, а затем проиграв тому же Медведеву 3:6, 0:6. Хотя вроде бы как Кирьос сильнее Медведева, но на практике все получилось совсем иначе. На Citi Open Кайл в четвертьфинале вылетел от Петера Гоёвчика, у которого в следующем раунде выиграл Медведев.

Прогноз на матч

Судя по предыдущим выступлениям Медведев, конечно же, в разы сильнее Эдмунда и их матч на Canadian Open это доказал. Если Даниил не впал в психологическую яму, он выиграет, причем разгромно.

Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала между Даниилом Медведевым и Кайлом Эдмундом, по мнению online-bookmakers.com, будут:

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