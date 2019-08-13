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Прогноз и ставки Копенгаген — Црвена Звезда (13.08.19)

«Копенгаген» — «Црвена Звезда». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, ответный матч.

«Копенгаген» (Дания) — «Црвена Звезда» (Сербия)

Стадион: «Паркен». Копенгаген, Дания

13.08.2019. 21:00 МСК

Судья: Гедиминас Мажейка (Литва)

В ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» на своей арене примет «Црвену Звезду». Датский клуб смог поразить ворота соперника в Сербии, гол на выезде может сыграть решающую роль в предстоящем матче. Смогут ли сербы ответить датской команде?

«Копенгаген»: очередной результативный матч в исполнении «львов»?

В Сербии «львы» показали весьма атакующий футбол. Подопечные Столе Сольбаккена оказались в роли догоняющих в концовке первой половины встречи. С того момента «Копенгаген» доминировал на поле. Клуб больше владел мячом, нанёс почти пять раз больше ударов (19-4) и, в итоге, смог сравнять счёт в заключительном отрезке. Этот гол может стать определяющим в предстоящем противостоянии в Дании.

В рамках чемпионата Дании «Копенгаген» ещё не терял очки. Команда благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов идёт на первой позиции в турнирной таблице. В спину команде дышит «Митьюлланд». В среднем за матч датский коллектив забивает 1,8 гола. Команда уверенно чувствует себя в атаке и неплохо обороняется. Благодаря голу на выезде «львы» считаются фаворитами грядущей встречи с «красно-белыми».

«Црвена Звезда»: сербская команда ещё не набрала оптимальную форму

Сербская команда начала свой путь на европейской арене с первого раунда квалификации. Не без проблем команда Владана Милоевича сломила сопротивление «Судувы» — 2:1 по сумме двух матчей. Следующим соперником «красно-белых» стал клуб «ХИК». В Сербии «Црвена Звезда» обыграла «ХИК» со счётом 2:0, а в гостях выглядела не лучшим образом, уступив 1:2.

В рамках чемпионата Сербии команда сыграла три матча и завоевала девять очков. Клуб под руководством Милоевича идёт на третьей строчке в турнирной таблице. Преимуществом «Црвены Звезда» является игра в обороне, всего три пропущенных гола в восьми матчах нынешнего сезона. До этого команде попадались соперники более низкого класса, с «Копенгагеном» на выезде будет намного сложнее.

«Копенгаген» — «Црвена Звезда»: травмированные футболисты

В предстоящем матче тренерский штаб «Копенгагена» не сможет рассчитывать на помощь Стефана Андерсена, Николая Бойлесена и Роберта Мудражия. Под вопросом участие в матче Андреаса Бьелланда.

В сербской команде меньше кадровых проблем. «Красно-белые» не смогут рассчитывать на помощь полузащитника Бранко Йовичича.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Копенгаген» — «Црвена Звезда»

«Копенгаген» считается фаворитом данного противостояния. «Црвена Звезда» неудачно провела выездные матчи в предыдущих раундах квалификации Лиги чемпионов. «Копенгаген» показывает более интересную игру, к тому же клуб имеет в активе гол на выезде. На предстоящую игру можно взять следующие линии.

Угловые ТБ 9,5 с коэффициентом 2,11 в



ФК Копенгаген

Копенгаген, считай, отделался лёгким испугом в первом матче двухсерийного противостояния с Црвеной Звездой, сумев даже воплотить в забитый гол свой единственный удар в створ в той встрече. Произошло данное событие с помощью пенальти фактически в самой концовке поединка, которое и привело датского чемпиона к очень приемлемому итогу 1:1. Делающему теперь «львов» фаворитами по сумме обоих спаррингов.

На мой субъективный взгляд, у Копенгагена и на этот раз не получится лёгкой прогулки, так как было хорошо заметно, что Красная Звезда не намерена играть с ним от обороны. Что вылилось в большое давление на датские ворота и почти в 20 попыток их поразить…Сильно сомневаюсь, что и в ответке сербы откажутся от подобной тактики, тем более в ситуации, когда им непременно необходимо забивать хотя бы один мяч.

Црвена Звезда

А далее хочу напомнить про настоящий мужской и спортивный характер Црвены Звезды, позволивший ей, к примеру, в прошлом евросезоне впервые за долгие годы всё-таки оказаться в групповом раунде заветной Лиги Чемпионов УЕФА. И достигли «звездаши» своей мечты именно после выездного единоборства с известным австрийским клубом Ред Булл Зальцбург. Забив опытным «красным быкам» аж целых два гола (ничья 2:2 после 0:0 в Белграде).

Прогноз

Напоследок отмечу, что сербский флагман ещё успел нашуметь и после, выступая в группе ЛЧ…в частности, нанеся поражение будущему победителю турнира английскому Ливерпулю 2:0, а также огорчив голкиперов сильных: французского ПСЖ в Париже и итальянского Наполи в Неаполе…Жду тут ИТБ (0.5) от гостей!

«Копенгаген» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

В первом матче «Ференцварош» и «Динамо» победителя не выявили, но кому будет суждено пройти дальше 13 августа – узнаете из нашего прогноза. Как закончится встреча?

Ференцварош

«Ференцварош» уже отправил за борт турнира двух соперников – ни «Лудогорец», ни «Валетта» достойного сопротивления команде Сергея Реброване оказали. В Загребе венгры сыграли не слишком уверенно, но в целом прогнозы оправдали – ничья 1:1 оставляет им отличные шансы на выход следующий раунд.

Прогноз редакции на матч Копенгаген — Црвена Звезда

“Копенгаген” в последний раз участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017. Спустя 2,5 года датчанам вновь предоставляется шанс попасть в элитный европейский турнир. На пути чемпиона Дании в третьем квалификационном раунде стоит сербская “Црвена Звезда”. Первая встреча в Белграде завершилась ничейным результатом — 1:1. “Копенгагену” удалось отыграться лишь на 83-й минуте, ударом с 11-метровой отметки счет сравнял Йонас Винд.

Судьба путевки в четвертый этап решится 13 августа в 21:00. Победителя этой пары уже ждет швейцарский “Янг Бойз”.

Ориентировочные составы на матч Копенгаген – Црвена Звезда:

"Копенгаген" (4-4-2): Йонссон — Бартолец, Бенгтссон, Папаяннопулос, Нельссон — Стаге, Томсен, Зека, Дарами — Винд, Сотериу

Не сыграют: —

"Црвена Звезда" (4-2-3-1): Борян — Бабич, Милунович, Стойкович, Родич — Каньяс, Йованчич — Марин, Йевтович, Бен-Мохамед — Боакье

Не сыграют: —

Прогноз на матч Копенгаген – Црвена Звезда:

Обе команды около месяца назад стартовали в национальных чемпионатах и рьяно взялись защищать титул. “Копенгаген” имеет в активе 15 очков из 15 возможных, стопроцентный результат и у “Црвены Звезды” — девять из девяти. Датчане — не любители развлекаться и забивать много в своем первенстве. А тут речь идет и вовсе о Лиге чемпионов. Нет никаких предпосылок к тому, что цифры на табло будут меняться часто. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5 с коэффициентом 1,7.

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Копенгаген — Црвена Звезда 13.08.2019

Копенгаген — Црвена Звезда 13.08.2019

12.08.2019 119 1 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Датский Копенгаген и Сербская Црвена Звезда. Эта встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Телла Паркен» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

П1 (1.96) Х (3.34) П2 (4.22) Копенгаген Црвена Звезда Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Телла Паркен». Копенгаген 13.08.2019 21:00



Ориентировочные составы на матч Копенгаген — Црвена Звезда

Копенгаген : Грютебуст; Бенгтссон, Бьелланн, Нельссон, Варела; Фишер, Фальк, Зека, Сков; Н»Дойе, Олдер Винд. Црвена Звезда : Грютебуст; Бенгтссон, Бьелланн, Нельссон, Варела; Фишер, Фальк, Зека, Сков; Н»Дойе, Олдер Винд.



История личных встреч

История личных встреч между Копенгагеном и Црвеной Звездой знает только один поединок. В прошлый вторник команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 1:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Первая встреча этих команд, состоявшаяся неделю тому назад, так и не принесла победителя, закончившись вничью 1:1. Копенгаген как мог сушил игру, а Црвена Звезда наседала на ворота соперника. Забив свой гол на 44-ой минуте, Сербы немного подрасслабились и уже во втором тайме сами пропустили с пенальти. Вот только, вряд ли можно этот итоговый счет назвать для Црвены Звезды удобной. От неё требовалась только домашняя победа и с этой задачей Сербы не справились.

А Копенгаген на своём поле является очень крепким бойцом. Подопечные Сольбаккена проигрывают дома лишь по «большим праздникам», несмотря на уровень соперников. Црвену Звезду вряд ли можно назвать опытным еврокубковым бойцом, не беря во внимание её прошлые заслуги. Сейчас Сербская команда не способна выдержать подобной конкуренции со стороны мощного Датского клуба.

Прогноз: Копенгаген пройдет в следующий раунд. Но вряд ли мы увидим сверхрезультативную игру.

Интересные факты перед матчем

В 2019 календарном году Копенгаген проиграл лишь один домашний поединок. За три предыдущие гостевые встречи Црвена Звезда забила лишь один мяч.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Копенгаген — Црвена Звезда, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Копенгаген — Црвена Звезда Ставка: Проход Копенгагена Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (1 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Копенгаген — Црвена Звезда Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.69 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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