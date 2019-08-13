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«Гуркач» — «Баутиста-Агут». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Гуркач – Баутиста-Агут

Первый круг турнира Цинциннати и встречается Хуберт Гуркач против Роберто Баутиста-Агут. Гуркач последнее время хорош и потдтянулся по уровню и теперь показывает несколько другой теннис, есть успехи и в целом хорошие, но вряд ли Гуркача хватит, чтобы пройти более сильного и более опытного Баутисту, который в крайней встрече в Монреале боролся на равных с Монфисом от которого Гуркач отскочил с баранкой.

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Прогноз редакции на матч Гуркач — Баутиста-Агут

В последнее время Баутиста-Агут выступает так ярко, что сияет круче солнца. На турнире в Гштааде испанец был посеян под первым номером, но вылетел уже во втором круге. Затем Роберто решил искупить свои грехи и продвинулся до полуфинала в Монреале. Самое обидное, что Баутиста-Агут вылетел от Монфиса, который затем снялся в полуфинале и позволил Надалю пройти в финал без сопротивления. Француз проявил слабоволие, а вот представитель Испании бился бы до последнего. Ну ничего, в Цинци будет шанс все повторить.

Статистическое превью на матч Хуберт Гуркач — Роберто Баутиста-Агут:

За последние 5 матчей Баутиста-Агут проиграл два раза. Поставить на поражение Роберто можно за 2,56

Последние 3 победы Баутиста-Агут одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Роберто со счетом 2:0 можно за 2,16

Статистика личных встреч Хуберта Гуркача и Роберто Баутисты-Агута:

Ранее теннисисты не встречались

Прогноз на матч Гуркач — Баутиста-Агут:

Самое обидное, что уже в первом круге должен вылететь Гуркач. Хуберт один из самых талантливых теннисистов Европы, что он доказал уже и не раз. Вместе с Циципасом он может считаться одной из молодых звезд континента. Однако, такой статус не всегда превращается в результат. Баутиста-Агут может стать как его палачом, так и учителем. Выбирать самому поляку, который уже четыре турнира подряд не вылетел в первом раунде. Даже если вылетит в этот раз, то явно не всухую. Мы предлагаем поставить на тотал больше 21,5 за 1,63

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