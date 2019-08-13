Прогноз редакции на матч Олимпиакос — Истанбул Башакшехир

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Прогноз и ставки Олимпиакос — Башакшехир (13.08.19)

Олимпиакос — Башакшехир 13.08.2019

Олимпиакос — Башакшехир 13.08.2019

12.08.2019 129 1 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Греческий Олимпиакос и Турецкий Башакшехир. Эта встреча пройдет в Пирее на стадионе «Караискакис» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

П1 (1.83) Х (3.58) П2 (4.52) Олимпиакос Башакшехир Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Караискакис». Пирей 13.08.2019 21:30



Ориентировочные составы на матч Олимпиакос — Башакшехир

Олимпиакос : Жосе Са; Семеду, Цимикас, Пападопулос, Бухалакис, Вальбуэна, Гильерме, Поденсе, Элабделлауи; Масурас, Герреро. Башакшехир : Гюнок; Епуряну, Атама, Клиши, Кайчара; Кахвечи, Азубуйке, Вишча, Туран; Робиньо, Кривелли.



История личных встреч

История личных встреч между Олимпиакосом и Башакшехиром знает только один поединок. В прошлую среду Греческий клуб обыграл своего оппонента со счетом 1:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В первой игре Башакшехир весьма ожидаемо максимально использовал преимущество своего поля и выглядел очень здорово. Но везение отвернулось от Турецкой команды в тот вечер. Башакшехир гораздо больше владел мячом, больше ударил по воротам и в створ, но победа с минимальным счётом досталась Олимпиакосу. К тому же, футболисты Башакшехира не реализовали пенальти на 92-ой минуте встречи. Счёт 1:1 перед ответной игрой был бы куда более приятным.

Но теперь футболистам Башакшехира придётся на себе ощутить всю мощь Греческой поддержки. На прошлом этапе квалификации здесь полностью развалилась весьма опытная Виктория Пльзень, получившая четыре безответных мяча в свои ворота. Башакшехир, в свою очередь, никогда не славился достойной гостевой игрой. Вернуться в эту серию Туркам будет очень тяжело.

Прогноз: Олимпиакос выиграет и в ответной встрече. Но вряд ли она принесёт большое количество забитых мячей.

Интересные факты перед матчем

Башакшехир не побеждал на выезде уже 4 матча кряду. В 2019 календарном году Олимпиакос проиграл только один домашний поединок.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Олимпиакос — Башакшехир, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Олимпиакос — Башакшехир Ставка: Победа Олимпиакоса (П1) Коэфф: 1.83 Поставить Сыграет ставка? Да (1 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Олимпиакос — Башакшехир Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Олимпиакос — Истанбул Башакшехир

Вторая серия пламенного противостояния греческого “Олимпиакоса” и турецкого “Истанбула” пройдет на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в городе Пирей. Первый матч завершился выездной победой греческой команды со счетом 0:1. Однако по игре турки превосходили соперника, наиграв на гол, но так и не забив его. На последней минуте хавбек Вишча мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Победитель этого противостояния в четвертом раунде встретится с “Краснодаром” или “Порту. Очень надеемся, что пламенные греческие или турецкие фанаты нанесут визит на юг России.

Ориентировочные составы на матч Олимпиакос – Истанбул:

"Олимпиакос" (4-2-3-1): Са — Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Масурас — Поденсе, Семеду — Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна — Герреро

Не сыграют: —

“Истанбул” (4-5-1): Гюнок — Бехич, Кайсара, Шеджу, Очечукву -Текдемир, Вишча , Кривелли, Гульбрандсен, Понк — Робиньо

Не сыграют: Кавечи

Прогноз на матч Олимпиакос – Истанбул:

Эмоции, эмоции и еще раз эмоции. Если в первом матче обе команды сдерживали себя перед ответкой, то в Турции в каждом столкновении будут лететь искры. Да и даже в Греции уже было удаление, до конца не доиграл защитник “Истанбула” Кавечи.

Обе команды стартуют в национальных первенствах только в конце августа, сил должно быть предостаточно. Наш прогноз — тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2,12.

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«Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги Чемпионов, 3-й раунд, ответный матч.

«Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир».

Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 13.08.2019. 21:30 МСК.

«Олимпиакос» в ближайший вторник сразится с турецкой командой «Истанбул» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок между этими командами прошёл неделю назад в Стамбуле, принёс победу гостям 1:0. После такого результата шансы греков на итоговый выход в следующий раз неимоверно высоки, «красно-белым» для этого хватит даже домашней ничьей.

«Олимпиакос»: набрали форму через матчи Лиги Чемпионов

Чемпионат Греции начнётся лишь 24 августа, «красно-белые» готовились к играм квалификации ЛЧ, играя контрольные матчи. В отличие от «Истанбула», который подключился к играм еврокубка лишь с третьего раунда, «Олимпиакос» мы наблюдали во втором раунде. Грекам противостояла команда из Чехии, «Виктория» Пльзень, в прошлом сезоне игравшая в групповом турнире ЛЧ. Перед стартом противостояния «Олимпиакос» выглядел фаворитом, но не очень большим. В итоге матч в Чехии завершился вничью, а в Греции «Оли» разгромил соперника 4:0, с голами Гильерме, Герреро, Рубена Семедо и автоголом Резника.

Для греков любой турецкий клуб является принципиальным противником, даже, если до этого команды между собой не встречались на футбольном поле. «Олимпиакос» ещё в ответном матче против «Виктории» продемонстрировал, на что способен, «красно-белые» приехали в Стамбул за победой и добились её со счётом 1:0. Единственный гол за гостей забил Масурас, а мы отметим, что «Олимпиакос» в трёх официальных матчах в сезоне ещё ни разу не пропускал.

«Истанбул»: туркам придётся рисковать

Турецкое первенство, так же, как греческое, ещё не началось, первый матч национального чемпионата «Истанбул» проведёт 18 августа против «Малатии». Поединок против «Олимпиакоса» был первым официальным в сезоне, и стамбульцы провели его не так, как хотели. Забить не получилось, гол пропустили, хотя на протяжении всей игры владели преимуществом и территорией, 19 раз пробили в направлении ворот, 7 раз попали в створ против 10/4 у соперника. Только вот грекам хватило четырёх попаданий в каркас, чтобы забить, а туркам и семи ударов оказалось мало.

Отдельно отметим, что «Истанбулу» заметно не хватает опыта, это молодой клуб, основанный лишь в 1990 году, и только несколько лет, как борющийся за высокие места в Турции. Кстати, своё название «Башакшехир» получил лишь в 2014 году, первоначально клуб назывался «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В турецком чемпионате эта команда способна на многое, а вот для международной арены стамбульцы ещё «сыроваты». «Олимпиакос» в этом плане на мегаопытный коллектив.

Травмированные и дисквалифицированные

«Олимпиакос»

Не сыграют: Куйперс, Маркович, Вукович, Пападопулос, Фортунис, Эль-Судани.

Под вопросом: Христодулопулос.

«Истанбул»

Под вопросом: Чакыр.

История личных встреч

«Олимпиакос» и «Истанбул» до текущего противостояния между собой не пересекались. Напомним, что в первом матче текущей дуэли греки в Турции победили хозяев поля со счётом 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Туркам в Пирее придётся идти в атаку, рисковать, футболисты «Олимпиакоса» могут тактически начать матч так, как им удобно. Это большое преимущество, которым более опытные греки наверняка воспользуются. Кроме того, не стоит забывать, что «красно-белые» на своём поле, тем более, при аншлаге, который неизбежен, всегда играют с особенным настроением. Ждём результативного и событийного матча, а также победы хозяев поля. Предлагаем ставки на «Олимпиакос».



«Олимпиакос Пирей» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч 13 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Олимпиакос» принимает «Башакшехир» 13 августа, мы подготовили прогноз на эту встречу. Греки практически не проигрывают, удержат ли они победный счет?

Олимпиакос

«Олимпиакос» провел много товарищеских встреч, практически не проигрывая в них. В прошлой стадии греки прошли чешскую «Викторию» (0:0 и 4:0), уничтожив дома соперника с крупным счетом после невзрачных нулей на выезде. На выезде пирейский коллектив воспользовался ошибками оппонента и выиграл.

Единственный мяч забил новичок Масурас.

Олимпиакос — Истанбул Башакшехир 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Олимпиакос» уже прошёл одну стадию турнира победив чешскую «Викторию» (4:0 по сумме двух встреч). «Истанбул» начал свой еврокубковый путь с текущего раунда. Победитель этой пары пройдёт в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с победителем противостояния «Порту» — «Краснодар». Проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.

О матче

«Олимпиакос» занял 2-е место в минувшем Чемпионате Греции. С учётом текущего сезона, за последние 5 лет команда лишь раз не выступала в ЛЧ. В сезоне 2016/17 клуб из Пирей прекратил своё выступление в турнире как раз на этой стадии, во всех остальных розыгрышах последней пятилетки греки играли в групповом этапе. Турецкий клуб является серебряным призёром национального чемпионата. В ЛЧ гости этой встречи выступают 2-й раз, первый турнир закончился для «Истанбула» вылетом в квалификационном раунде плей-офф. Поставить на победу подопечных Педру Мартинша можно с коэффициентом в районе 1,9. Победу гостей можно заиграть примерно за 4,3. Для дальнейшего участия в турнире туркам нужно побеждать крупнее чем в 1 гол. Также «Истанбул» может преодолеть эту стадию турнира если выиграет в 1 гол, но не меньше, чем со счётом 2:1.

Статистика для ставок

«Олимпиакос» в ЛЧ поражал ворота соперника в 9 из 13 последних встреч. В 4 из 5 матчей в ЛЧ турецкий клуб пропускал минимум 1 гол. Пари на то, что и в этой игре хозяева забьют хотя бы 1 мяч, можно взять за кэф порядка 1,2.

В 5 из 6 последних домашних игр «Олимпиакоса» в ЛЧ, на поле греков забивалось минимум 2 гола. «Истанбул» провёл 2 выездных матча в ЛЧ и в обоих забивалось не менее 4 мячей. В этой ситуации можно обратить внимание на ставку «Тотал больше 1,5». Котировки на эту ставку составляют примерно 1,4.

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