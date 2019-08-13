«Порту» — «Краснодар». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз Порту — Краснодар (13.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Порту — Краснодар (13.08.19), ставки и коэффициенты

Порту – Краснодар, вторник (13 августа 2019 г.), город Порту, стадион «Драгау», 22:00 (МСК), Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, турнир сильнейших. Ответные матчи (первый матч 1:0)

Трансляция матча: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

Второй матч квалификационного раунда «Краснодар» проведет на стадионе «Драгау» в гостях у «Порту». Напомним, что первая встреча этих команд закончилась с минимальным счетом 0:1 в пользу португальцев. «Быкам» нужно забить два безответных мяча, чтобы комфортно себя чувствовать.

Выиграть на «Драгау» не так просто, как кажется на первый взгляд. В прошлом сезоне Лиги чемпионов обыграть «Порту» на домашнем стадионе удалось только «Ливерпулю». Да и в Примейре у «драконов» всего два домашних поражения.

На старте нового сезона чемпионата Португалии «Порту» в гостях проиграл новичку высшей лиги «Жил Висенте», единственный мяч в той встрече с пенальти забил Алекс Теллес. Проигрыш в первом туре чемпионата вряд ли скажется на игре в квалификации Лиги чемпионов, поскольку «Порту» постоянно и успешно выступает на этом престижном европейском турнире. Все действия на поле будут нацелены на выход в плей-офф.

Противостояние российских и португальских клубов в этом сезоне вышло за пределы поля. Участникам еврокубков необходимо подниматься максимально выше по турнирной сетке, чтобы заработать очки в таблице коэффициентов УЕФА. На «Краснодар» в этом плане есть определенная надежда, несмотря на то, что клуб никогда не играл в ЛЧ.

«Быки» активно действуют в центре поля, разыгрывают эффектные комбинации, а новички проявляют себя в командных и индивидуальных действиях. Но в концовке встречи вся активность сходит на нет и поле отдается в ведение соперника, что можно было наблюдать в домашней игре против «Порту». Теперь команде Мурада Мусаева предстоит нелегкий матч в Португалии. В случае проигрыша «Краснодар» отправится прямиком в групповой этап Лиги Европы.

Порту – Краснодар. Коэффициенты на матч от :



Порту – Краснодар. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Сержиу Консейсау

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» примет «Краснодар».Начало матча запланировано на 22:00 МСК 13-го августа.

сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Порту – 91% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 1% ставок, а на победу Краснодара принято 8% ставок.

Главным достижением «быков» в минувшем сезоне стало первое в истории попадание в Лигу чемпионов. Клуб Сергея Галицкого неплохо подготовился к дебюту, проведя масштабную и дорогую трансферную кампанию. Только вот в полной мере сыграться обновлённой команде пока не удалось, из-за чего первый же матч с «Порту» закончился неудачей. Поражение с минимальным счётом дома оставляет «Краснодару» слишком мало шансов.

В то же время матч недельной давности не должен был закончиться именно так, ведь подопечные Мурада Мусаева играли очень неплохо. Моментов у ворот португальцев было достаточно, чтобы встреча завершилась как минимум вничью. В свою очередь, «драконы» не запомнились ничем особым, и им также не хватало сыгранности и свежести. Как-никак для «Порту» это был первый матч в нынешнем сезоне.

Мнение экспертов БК «Лига Ставок» о матче Порту – Краснодар:

Терять «Краснодару» нечего, так что отсиживаться в обороне смысла нет. Безусловно, это на руку «Порту», умеющему атаковать и превосходящему соперника в индивидуальном мастерстве. Но если вдруг удастся забить, то расклад сил в этой паре качнётся уже в сторону гостей, тогда как хозяева могут и занервничать. В любом случае надо попытаться хотя бы громко хлопнуть дверью перед вылетом из дебютной Лиги чемпионов. Получится ли?

«Порту» — «Краснодар». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, ответный матч.

«Порту» — «Краснодар»

Стадион: «Драгау». Порту, Португалия

13.08.2019. 22:00 МСК

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Порту» уже на домашней арене встретится с «Краснодаром». В первой встрече, состоявшейся в России, португальцы выполнили главную задачу, они забили очень важный гол. Сможет ли краснодарский клуб ответить сопернику и шокировать его в Португалии?

«Порту»: после выезда в Россию случился ужасный старт чемпионата Португалии

«Порту» после победы над «Краснодаром» в России неудачно начал новый сезон в Португалии. Команда под руководством Сержиу Консейсау на выезде встретилась с клубом «Жил Висенте». Хозяева на равных боролись с одним из главных претендентов на чемпионский титул. В концовке матча «Жил Висенте» шокировал «драконов» и одержал неожиданную для многих победу со счётом 2:1.

По этой игре видно, что футболисты португальской команды еще далеки от оптимальных кондиций. В России «Порту» показал хороший уровень, однако, нельзя сказать, что клуб имеет комфортное преимущество в преддверии домашнего матча. Консейсау ставит схему 4-4-2, его подопечные в нынешнем сезоне в среднем за игру наносят 15 ударов, создают 7 голевых моментов и забивают 1 гол. После потери Эдера Милитао (ушёл в «Реал») команда не слишком уверенно действует при стандартах.

«Краснодар»: клуб одержал очередную победу в РПЛ

После обидного домашнего поражения от «Порту» краснодарский клуб встретился с «Рубином» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги и одержал очередную победу благодаря единственному голу в исполнении Ивана Игнатьева. В чемпионате России команда показывает неплохой футбол после поражения от «Ахмата» в первом туре. В данный момент «быки» с десятью очками в активе располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

В первой встрече с «Порту» краснодарский клуб показал достойную игру и мог бы одержать победу. «Краснодару» не повезло после опасного удара Кабеллы, мяч попал в перекладину ворот гостей. Марчесин не смог бы выручить «драконов» в данном эпизоде. В этом матче всё решило индивидуальное мастерство Сержиу Оливейры, который классно исполнил штрафной удар. «Краснодар» имеет потенциал, чтобы попытаться огорчить соперника в предстоящей встрече.

В текущем сезоне тренерский штаб краснодарцев использует две схемы: 4-3-3 и 4-2-3-1. Примечательно, что при расстановке 4-3-3 «быки» потерпели два поражения – от «Ахмата» и «Порту». В среднем за матч игроки краснодарской команды владеют мячом 53%, выполняют 16 ключевых передач, которые приводят к 5,7 голевой ситуации у ворот соперника. Пока хромает реализация, лишь 24%. В первой игре в основе «Краснодара» вышел шведский форвард Маркус Берг, многие были недовольны его выступлением, всё-таки опытный швед ещё не адаптировался к игре в составе краснодарского клуба. Бергу придётся реабилитироваться за эту игру, так как матч в Португалии пропустит Ари, у которого травма бедра. Команде также точно не поможет соотечественник Берга – Виктор Классон. Есть надежды, что на поле выйдет полузащитник Юрий Газинский.

«Порту» — «Краснодар»: ориентировочные составы

Состав «Порту»: Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Отавио, Коста, Оливейра, Корона, Соареш, Зе Луиш.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Кабелла, Спайич, Камболов, Мартынович, Намли, Вилена, Вандерсон, Берг, Игнатьев, Петров.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Краснодар»

«Порту» благодаря голу на выезде имеет больше шансов на итоговый успех в противостоянии. «Краснодар» не собирается сдаваться и попытается добиться положительного результата на выезде. На ответный матч между командами можно рассмотреть следующие линии.

ТБ 2,5 с коэффициентом 1,909

Порту — Краснодар 13.08.2019

Порту — Краснодар 13.08.2019

12.08.2019 139 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Португальский Порту и Российский Краснодар. Эта встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгау» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (1.61) Х (4.10) П2 (5.50) Порту Краснодар Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Драгау». Порту 13.08.2019 22:00

Ориентировочные составы на матч Порту — Краснодар

Порту : Марчесин; Маркана, Лейте, Теллес, Саравия; Перейра, Оливейра, Корона, Накаджима; Марега, Зе Луиш. Краснодар : Сафонов; Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес; Вандерсон, Ольссон, Кабела, Вильена, Намли; Берг.

История личных встреч

История личных встреч между Порту и Краснодаром насчитывает только один поединок. В прошлую среду Португальцы смогли обыграть своего соперника с минимальным счетом на его поле.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Порту не испытал абсолютно никаких проблем в Краснодаре. Было видно, что гости сильно превосходят «быков» в классе. Однако, вся эта разница переросла в забитый мяч лишь на 89-ой минуте встречи. Впрочем, казалось, что Порту может в любой момент включиться и добить обескровленного соперника. Атакующая игра у Краснодара абсолютно не шла, а по-другому эта команда играть абсолютно не умеет.

Вряд ли команда Мусаева имеет хоть какие-то шансы на победу в ответной встрече. Порту является очень грозным и опытным еврокубковым бойцом, в то время, как Краснодар впервые дебютирует в Лиге Чемпионов. Да, в его составе есть несколько футболистов, успевших поиграть в этом турнире, но в целом уровень Российского клуба заметно ниже. Порту спокойно докажет это в ближайший вторник.

Прогноз: Мы ждём лёгкой победы хозяев поля. Игра вполне может стать результативной.

Интересные факты перед матчем

  1. Краснодар победил лишь в 3 из 9 последних гостевых поединков.
  2. Порту проиграл в 2 из 3 предыдущих матчей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Порту — Краснодар, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Порту — Краснодар Ставка: Победа Порту (П1) Коэфф: 1.61 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Порту — Краснодар Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.92 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз редакции на матч Порту — Краснодар

13 августа в 22:00 прозвучит стартовый свисток в главном матче в истории футбольного клуба “Краснодар”. “Быки” на выезде сыграют ответный матч третьего тура квалификации Лиги чемпионов против “Порту”. Игра в России завершилась победой португальской команды со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 90-й минуте, шикарный удар со штрафного удара исполнил Сержиу Оливейра. “Краснодару” предстоит совершить настоящий подвиг для того, чтобы попасть в четвертый отборочный раунд, где соперником станет победитель пары “Олимпиакос” – “Истанбул”.

Ориентировочные составы на матч Порту – Краснодар:

"Порту" (4-4-2): Марчес — Пепе, Маркано, Вилсон Манафа, Теллес — Данилу Перейра, Сержиу Оливейра, Баро, Диас — Зе Луиш, Марега

Не сыграют: — 

“Краснодар” (4-3-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Камболов, де Вильена, Кабелла — Вандерсон, Ари , Намли

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Порту –  Краснодар:

К сожалению, разница в уровне соперников была заметна уже в первой игре. “Порту” в межсезонье провел полное обновление состава, но это не помешало им выглядеть мощно даже в первом официальном матче сезона. “Краснодар” летом также сменил атакующую линию, но сыгранности “быкам” заметно не хватает. В недавнем матче с “Зенитом” южане нанесли всего один удар в створ ворот соперника, с “Порту” голкипер впервые серьезно вступил в игру только ближе к концу второго тайма. Португальцы практически непобедимы дома и, скорее всего, уверенно шагнут в следующую стадию. Ставим на победу хозяев с коэффициентом 1,6.

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