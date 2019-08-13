Прогноз и ставки Аякс — ПАОК (13.08.19)

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Прогноз и ставки Аякс — ПАОК (13.08.19)

Аякс — ПАОК: прогноз на Лигу Чемпионов
13 августа, Лига Чемпионов УЕФА

Первая игра Аякса и ПАОКа в квалификации Лиги Чемпионов закончилась со счетом 2:2. После такого результата, букмекеры не сомневаются, что теперь голландцы пройдут в следующий раунд. На своем поле «красно-белые» точно дожмут противника.

Аякс

Аякс стартовал в Лиге Чемпионов в не самом лучшем настроении. Да, команда успела выиграть Суперкубок Голландии, обыграв в финале принципиального соперника — ПСВ. Но старт в чемпионате страны явно не задался. «Евреи» не выезде не сумели обыграть Витесс Леонида Слуцкого — 2:2. В этой игре очень сильно ощущалась нехватка Де Лигта в центре обороны, и Де Йонга в центре поля.

В матче с ПАОК подопечные Эрика тен Хага наверняка были полны решимости реабилитироваться за ничью с «желто-черными». И началось для «красно-белых» все действительно очень хорошо. Уже на 10-й минуте они повели в счете. Автором гола стал Хаким Зиеш. Но дальше греки переломили ход матча. Под занавес первого тайма счет был 2:1 в пользу ПАОКа. Благо, у Аякса есть опытный и мастеровитый Хунтелаар, который на 58-й минуте зажег окончательные цифры на табло — 2:2. Не самый плохой результат, при не самой хорошей игре. Отчетливо видно, что команде не достает надежности в обороне. Плюс, не всегда мяч из центра поля в нужный момент доставляется нападающим. Это следствие ухода двух футболистов, о которых я уже упоминал ранее.

ПАОК

Для ПАОКа встреча с Аяксом стала первой официальной в сезоне. Надо признать, что как для команды, у которой отсутствует игровой тонус, «черно-белые» смотрелись очень хорошо. Голы Лео Матоса и Чуба Акпома являются тому подтверждением. Конечно, прибавить надежности в обороне не помешало, но это вопрос времени.

Греческий коллектив считается верховым. В подтверждение этих слов, приведу Вам результаты летних товарищеских матчей: против Норшелланна (победа 0:3), против Зволле (2:2), против Алб-Негру (0:5), против Сент-Трюйдена (0:4), с Андерлехтом (1:3) и 1:5 с Фортуна Сити. Собственно, стоило и стоит в поединке с Аяксом ждать от «черно-белых» голов.

Коуч «орлов» В ближайшем матче все еще не может рассчитывать на Виейринью и Маурисио Жуниора. Под вопросом все еще остается Понтус Вернблум.

Статистика личных встреч

Предстоящий матч станет уже 6-м в истории противостояний этих клубов. Отмечу, что все поединки были сыграны в Лиге Чемпионов! В каждом из поединков пробивался тотал больше 1,5. Кроме того, фиксировался проход ставки на «обе забью — да».

В предыдущих 5-и очных встречах, в первом тайме забивался минимум 1 гол.

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Прогноз: ТБ (2.5)

Результат первой игры говорит о том, что ПАОКу для прохода в следующую стадию необходима исключительно виктория. Если же удастся выиграть, то нужно расписывать максимально результативную ничью 3:3, 4:4, 5:5 и так далее.

Все мы прекрасно понимаем, что на своем поле Аякс покажет более сильный футбол, чем в гостях. Наверняка Эрик тен Хаг поработает над игрой оборонительной линии.

Аякс — команда ориентированная на атаку. Это же касается и гостей. Очная встреча таких оппонентов не может быть скучной. Ждем прохода ТБ 2,5.

Прогноз редакции на матч Аякс — ПАОК

Греческий ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов едва не повторил трюк годичной давности. Тогда московский “Спартак” вел 2:0, но уступил 2:3, сейчас же греки в драматичном матче сыграли 2:2 с “Аяксом”, полуфиналистом Лиги чемпионов и победителем первенства Голландии. Ответная встреча состоится в Амстердаме 13 августа в 21:30.

Ориентировочные составы на матч “Аякс” – ПАОК:

“Аякс” (4-3-3): Онана — Велтман, Блинд, Шуурс, Дест — Марин, Мартинес, Ван де Бек — Промес, Дольберг, Тадич.

Не сыграют:

ПАОК (4-4-2): Пасхалакис — Ганнолус, Креспо, Варела, Лео Матос — Эсити, Эль-Каддури — Жаба, Бисесвар — Акпом, Пелкас

Не сыграют:

Прогноз на матч “Аякс” – ПАОК:

“Аякс” обретает баланс после ухода лидеров команды — Френки Де Йонга и Матейса Де Лигта. Амстердамцы на старте сезона завоевали Суперкубок Голландии, обыграв ПСВ,

а в чемпионате они сыграли вничью с “Витессом” российского тренера Леонида Слуцкого. Причем большую часть встречи полуфиналисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов уступали, позиционным атакам “Аякса” были противопоставлены контратаки команды Лео Слуцкого. Быстрые наступления — стихия чемпиона Голландии. ПАОКу необходимо раскрываться, чтобы выиграть и пройти в следующий этап, ну или сыграть сверхрезультативную ничью. Несмотря на то, что греческий чемпионат стартует только в конце августа, ПАОК находится в отличных физических кондициях. В этом противостоянии мы поставим на “обе забьют” с коэффициентом 2,02.

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Футбол вечером. Аякс – ПАОК. Ставки на матч от Юрия Розанова

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Аякс – ПАОК.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Эрика тен Хага и Рэзвана Луческу назначено на 13 августа в 21:30 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Эрика тен Хага. Ставки на победу Аякса принимаются с коэффициентом 1,27. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 6.25, а ставки на победу ПАОКа принимают с коэффициентом 10.50.

Аякс – ПАОК. Прогноз Юрия Розанова:

Как и в первом матче, я не спешу считать Аякс стопроцентным фаворитом. Большая фора — рискованно. Пожалуй, можно попробовать скромный и надежный выигрыш хозяев (-1). Не больше.Ну и я почти уверен, что матч выйдет богатый на голы.

Ставка на матч Аякс – ПАОК от эксперта БК «Олимп» Юрия Розанова:

Общий тотал голов в матче больше 3-х (коэффициент 1,75); победа Аякса с форой -1 (коэффициент 1,43).

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Аякс — ПАОК 13.08.2019

Аякс — ПАОК 13.08.2019

12.08.2019 131 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Голландский Аякс и Греческий ПАОК. Эта встреча пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

П1 (1.41) Х (5.00) П2 (7.30) Аякс ПАОК Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Йохан Кройфф Арена». Амстердам 13.08.2019 21:30

Ориентировочные составы на матч Аякс — ПАОК

Аякс : Онана; Блинд, Альварез, Тальяфико, Мазрауи; Шоне, Ван де Бек, Тадич, Промес, Зиеш; Нерес. ПАОК : Пасхалакис; Матос, Варела, Ингасон, Гианнулис; Эсити, Августо, Эль-Каддури, Стох, Жаба; Акпом.

История личных встреч

История личных встреч между ПАОКом и Аяксом знает пять поединков. В сезоне 2010-2011 эти клубы встречались на аналогичной стадии Лиги Чемпионов. Два матча завершились вничью по сумме 4:4, но Аякс прошёл в следующий раунд за счёт правила гостевого гола. В 2016 году мы снова увидели противостояние данных коллективов на стадии полуфиналов квалификации. Матч в Амстердаме снова завершился вничью, но игру в Салониках Аякс свёл в свою пользу со счетом 2:1. В 2017 году товарищеский матч между этими клубами закончился победой Аякса 4:2. А уже на прошлой неделе команды разошлись миром 2:2 на поле в Греции.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Как и ожидалось, ПАОК навязал равную битву Аяксу в первой встрече, которая завершилась вничью 2:2. Однако, даже в Греции Амстердамский клуб выглядел на голову сильнее своего оппонента. Аякс нанес в два раза больше ударов по воротам был заметно опаснее. Теперь впереди матч в Амстердаме, где Аякс выступает куда более стабильней. ПАОК не смог добиться домашней победы и теперь у него очень мало шансов.

Однако, свой гол футболисты из Греции просто обязаны соорудить. В последнее время ПАОК играет крайне результативно, а что касается Аякса, то Голландские клубы по-другому играть и не умеют. Публика в Амстердаме просто обожает атакующий футбол и оба клуба её порадуют в предстоящем матче. Вот только, Аякс не даст своему сопернику ни намёка на победу.

Прогноз: Мы ждём весьма результативный поединок. Но победителем станет Аякс.

Интересные факты перед матчем

  1. Во всех шести сыгранных матчах между этими клубами проходила ставка обе забьют.
  2. ПАОК не проигрывал в семи последних гостевых поединках кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Аякс — ПАОК, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Аякс — ПАОК Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Аякс — ПАОК Ставка: Победа Аякса с форой (-1) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Аякс» — «ПАОК». 13.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, ответный матч.

«Аякс» (Амстердам) — «ПАОК» (Салоники)

Стадион: «Йохан Круифф Арена» (Амстердам Арена). Амстердам, Нидерланды

13.08.2019. 21:30 МСК

Судья: Крейг Поусон (Англия)

Во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» на своей арене встретится с греческим «ПАОКом». Греческий клуб в первом матче в родных стенах составил серьёзную конкуренцию команде Эрика тен Хаага. Фаворитом данного противостояния остаётся голландский клуб.

«Аякс»: слухи о ван де Беке повлияют на команду?

В первом матче, который состоялся в Греции, подопечные тен Хаага выполнили главную задачу – забить и не проиграть. Встреча завершилась со счётом 2:2, это хороший результат на поле соперника, который прекрасно выступает на домашней арене. На выезде футболисты тен Хаага лучше контролировали мяч и почти вдвое больше нанесли ударов по воротам (17 против 9).

В этой игре команды действовали аккуратно, судья показал лишь две жёлтые карточки. «Аякс» был активнее «ПАОК» на флангах и заработал пять угловых ударов, а греческий клуб ни одного. После выезда в Грецию «Аякс» на своей арене провёл матч в рамках Эредивизи. «Аяксиды» не встретили сопротивление «Эммена», отправив в ворота соперника пять голов. Самое главное, что лидеры команды не получили травмы. Единственный момент, который вызывает беспокойство в рядах амстердамцев, — будущее Донни ван де Бека. Сам игрок в интервью подтвердил факт переговоров с мадридским «Реалом», возможно, что предстоящий матч с греческой командой станет для него последним в составе «аяксидов».

«ПАОК»: команде будет очень трудно в Нидерландах

«ПАОК» дал бой амстердамской команде на своей арене. После пропущенного гола в начале матча греческая команда собралась и смогла дважды поразить ворота Андре Онаны. Во втором тайме гости всё же смогли сравнять счёт. «ПАОК» пока не проводит матчи в рамках чемпионата Греции, сезон начинается с 24 августа, у «черно-белых» было больше времени на восстановление сил и подготовки к ответному противостоянию.

Греческой команде не повезло с жеребьёвкой, ей достался объективно самый сильный соперник, который принимает участие в квалификационной стадии. Вряд ли тренерский штаб команды сделает много изменений касательно основного состава.

«Аякс» — «ПАОК»: результаты матчей

Для команд эта игра станет уже седьмой. В предыдущих шести матчах неисправно заходил вариант «обе забьют». Греческому клубу пока не удаётся нанести поражение «аяксидам», но матчи между командами проходят в упорной борьбе.

«Аякс» — «ПАОК»: ориентировочные составы

Состав «Аякса»: Онана, Мазрауи, Велтман, Мартинес, Тальяфико, Блинд, ван де Бек, Марин, Нерес, Тадич, Зиеш.

Состав «ПАОК»: Пасхалакис, Матос, Креспо, Варела, Яннулис, Эсити, Каче, Лео Жаба, Пелкаc, Стох, Акпом.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Аякс» — «ПАОК»

У греческого клуба мало шансов на поле амстердамского коллектива, который снова начал показывать результативную игру. Результат матча с «Эмменом» (5:0) был очень важен команды Эрика тен Хаага, нужно было вернуть уверенность. Почти нет сомнений в том, что «аяксиды» пробьются в групповую стадию нового розыгрыша Лиги чемпионов. На предстоящий матч предлагаем взять следующие линии.

«Аякс» фора (-3,0) по угловым ударам с коэффициентом 1,88 в

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