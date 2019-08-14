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Прогноз, ставки и коэффициенты Луч — Чайка (14.08.19)

Прогноз редакции на матч Луч-Энергия — Чайка

Неутомимая ФНЛ уже второй раз проводит тур среди недели. И, к слову говоря, в шестом случае из восьми тур Первой лиги стартует на Дальнем Востоке — в частности, в кости к “Лучу” отправилась “Чайка”. Для безвестного представителя Ростовской области это первый сверхдальний перелет в профессиональной истории; но, если клуб намерен задержаться на этом уровне, к подобным путешествиям нужно привыкать. Надо сказать, “тигры” на своем поле этим летом выглядят более чем посредственно. А дерзкий новичок в первых трех гостевых матчах не проигрывал и не пропускал! Правда, все это случилось в Ростове.

Ориентировочные составы на матч Луч — Чайка:

“Луч” (4-2-3-1): Котляров — Абазов, Марущак, Ботака-Иобома, Магадиев — Насадюк, Стеклов — Гордиенко, С. Алиев, Носов — Кутьин

Не сыграют: —

“Чайка” (4-4-2): Арапов — Дубовой, Вяткин, Бычков, Демченко — Машнев, Леонтьев, Глушков, Коржунов — Белоус, Подбельцев

Не сыграют: Шаров

Прогноз на матч Луч — Чайка:

Из пяти домашних матчей подопечные Хузина сумели выиграть лишь один, и сразу в трех уступили. Примечательно, что во всех случаях по три очка из Владивостока увозили представители Москвы либо Подмосковья. В этот раз соперник из другого региона, к тому же абсолютный дебютант первого дивизиона — почему бы не замахнуться на победу? Но не все так просто: коллектив из Песчанокопского в большинстве поединков сезона наотрез отказывается пропускать. Даром что сам почти не забивает.

5 из 7 матчей текущего чемпионата с участием "Чайки" приносили не более одного забитого мяча. Прогноз: ТМ (2) за 1.81, а поставить на этот или другой вариант можно на сайте "Париматч".

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