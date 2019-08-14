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Прогноз Федерер — Лондеро (14.08.19), ставки и коэффициенты

Р.Федерер

Федерер начинает хардовый сезон для себя. Швейцарец после фиаско от Джоковича на Уимблдоне проведет свою первую игру. На харде Роджер последний свой матч провел еще весной против Изнера, где одержал победу в финале турнира в Майами.

Х.Лондеро

Аргентинец уже три игры провел на харде. Лондеро стартовал с турнира в Мексике, где сумел дойти до второго круга, обыграв в первом Гарина и, уступив во втором, корейцу Квону. На турнире в Цинциннати аргентинец в первом своем матче сенсационно обыграл Берретини.

Прогноз

Есть сомнения по поводу легкой победы Федерера. Сыграют соперники свой между собой первый матч в истории. Аргентинец уже вкатился в данный турнир, почувствовал хард как в целом, так и на турнире в Цинциннати. Уже успел порадовать болельщиков неожиданными викториями, в частности обыграл в Мексике Гарина из Чили, который являлся на фоне аргентинца фаворитом и сумел, на том же турнире, навязать борьбу корейцу, который также шел на фоне Лондеро явным фаворитом, хоть и уступил в итоге. А вот в аргентинца против итальянца уже на этом турнире верили минимальный процент людей, однако, не отдав и партии, Лондеро сумел сотворить, довольно, неожиданный результат и против Берретини. Так, что у аргентинца рука уже набита и рискну предположить, что Федереру очень легко в данном противостоянии не будет.

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