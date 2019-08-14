Прогноз Федерер — Лондеро (14.08.19), ставки и коэффициенты

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз Федерер — Лондеро (14.08.19), ставки и коэффициенты

Р.Федерер

Федерер начинает хардовый сезон для себя. Швейцарец после фиаско от Джоковича на Уимблдоне проведет свою первую игру. На харде Роджер последний свой матч провел еще весной против Изнера, где одержал победу в финале турнира в Майами.

Х.Лондеро

Аргентинец уже три игры провел на харде. Лондеро стартовал с турнира в Мексике, где сумел дойти до второго круга, обыграв в первом Гарина и, уступив во втором, корейцу Квону. На турнире в Цинциннати аргентинец в первом своем матче сенсационно обыграл Берретини.

Прогноз

Есть сомнения по поводу легкой победы Федерера. Сыграют соперники свой между собой первый матч в истории. Аргентинец уже вкатился в данный турнир, почувствовал хард как в целом, так и на турнире в Цинциннати. Уже успел порадовать болельщиков неожиданными викториями, в частности обыграл в Мексике Гарина из Чили, который являлся на фоне аргентинца фаворитом и сумел, на том же турнире, навязать борьбу корейцу, который также шел на фоне Лондеро явным фаворитом, хоть и уступил в итоге. А вот в аргентинца против итальянца уже на этом турнире верили минимальный процент людей, однако, не отдав и партии, Лондеро сумел сотворить, довольно, неожиданный результат и против Берретини. Так, что у аргентинца рука уже набита и рискну предположить, что Федереру очень легко в данном противостоянии не будет.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз и ставки Дьере — Шварцман (13.08.19)
Прогноз и ставки Джокович — Куэрри (13.08.19)
Прогноз Федерер — Лондеро (14.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Ференцварош — Динамо Загреб (13.08.19)
«Олимпиакос» — «Башакшехир». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Ястремская — Возняцки (13.08.19)
Прогноз и ставки Гётеборг — Фалькенберг (12.08.19)
«Динамо Киев» — «Брюгге». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Аякс — ПАОК (13.08.19)
«Гётеборг» — «Фалькенберг». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Динамо Киев — Брюгге (13.08.19)
Прогноз Калью — Дюделанж (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Олимпиакос — Башакшехир (13.08.19)
«Олимпиакос» — «Башакшехир». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Киз — Мугуруса (13.08.19), ставки и коэффициенты


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name