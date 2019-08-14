Прогноз и ставки Кенин — Гёргес (14.08.19)

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Прогноз и ставки Кенин — Гёргес (14.08.19)

Прогноз редакции на матч Кенин — Гёргес

Мощнейший матч для первого круга. И Софиа Кенин, и Юлия Гёргес прекрасно знают, как придавать мячу сумасшедшую скорость так, чтобы он при этом в корт попадал. На прошлой неделе провела отличный турнир в Торонто, где дошла до полуфинала. Американка прошла Се Шувей, Ястремскую, Свитолину, а главное помогла Наоми Осаке, выбив действующую первую ракетку мира Эшли Барти. Остановить Софию смогла лишь Бьянка Андрееску, но лишь с большим трудом и в мучениях. Сегодня Кенин стартует матчем против Гёргес. Легкой прогулки тут явно не будет.

Статистическое превью на матч Софиа Кенин — Юлия Гёргес:

Софиа Кенин последние четыре из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Гёргес можно за 1,61.

Юлия Гёргес последние три из четырех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Софиа Кенин — Юлия Гёргес:

В очном противостоянии ничья: 1-1. Последнюю личную встречу Кенин выиграла со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в 2018 году. Матч проходил на турнире в Ухане на харде.

Прогноз на поединок Кенин — Гёргес:

У Гёргес этот год складывается двояко. С одной стороны, она выиграла титул. Год уже успешный. С другой стороны, выиграла турнир в Окленде еще в январе месяце, а потом особых успехов не было, кроме финала в Бирмингеме, который она проиграла Эшли Барти. Очень нестабильна Юлия в этом году. На прошлой неделе она прошла Херцог, но не смогла справиться с Бенчич, хоть и выиграла первую партию. Жребий дал немке уставшую Кенин в стартовой игре, поэтому это хороший шанс для Гёргес удачно начать крупный турнир с большими призовыми. Наш прогноз — Ф2(+3,0) за 1.87.

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