Прогноз редакции на матч Карреньо-Буста — Изнер

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Джон Изнер является ветераном американского тенниса, но и в то же время – это один из самых ярких игроков современности, который выступает за США. В Цинциннати его будет поддерживать многочисленная армия поклонников и в такой атмосфере, Карреньо-Бусте явно придётся не просто.
В прошлом году, Изнер два раза выиграл крупные хардовые турниры в США (Атланта и Майами), а вот в этом году, побед еще не было. Так почему бы не постараться выиграть этот домашний турнир. Конечно, будет непросто, но постараться можно.
Карреньо-Буста выиграл три игры подряд. Поставить на победу испанца можно за 2,32
Изнер два своих последних победных матча выиграл со счетом 2:1. Аналогичный счет в этом матче оценивается в 4,04
Очных встреч не зафиксировано.
Карреньо-Буста провел два очень напряженных матча против американца Волфа в финале квалификации и в первом круге против француза Жиль Симон. Так что усталость может дать о себе знать, а так как еще играют в Америке, то Изнер конечно же постарается сделать все, чтобы не пустить испанца дальше и честно говоря, у него это должно получиться.
В первом очном противостоянии спортсменов, мы полностью согласимся с букмекерами и сделаем ставку на то, что Изнер выиграет за 1,68
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