Прогноз Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Тэда (14.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Тэда (14.08.19), ставки и коэффициенты

Шанхай СИПГ

Четыре ничьи кряду, при том что, Арнаутович усиливший атаку забивал в трёх из 4 крайних матчей. Оборона слабо действует при отражении атакующих ударов в разрез, в родных стенах в среднем за матч Шанхай СИПГ пропускает 1 гол. Данный клуб терял очки на протяжении четырёх игр, в итоге находясь на 3 месте, уже отставание от лидера 8 очков. Конечно надо навёрстывать упущенное. Здесь клубу Шанхай СИПГ удастся победить, но учитывая огрехи в обороне, скорее всего пропустит.

Тяньцзинь Тэда

У данного клуба был спад, ведь в июля играл очень плохо. Однако, в августе совсем иной расклад, сыграв два матча с равными по силе противниками, Тяньцзинь Тэда в обеих одержала победу. На данный момент этот клуб расположился на 8 месте. Учитывая, что в прошлом сезоне Тяньцзинь Тэда еле спаслась от зоны вылета, если в нынешнем займет место в верхней части турнирной таблицы, это будет хорошим результатом.

Прогноз

Здесь фаворит очевиден, Шанхай СИПГ явно превосходит своего противника, из 11 домашних матчей в 8 одержал победу. В Суперлиге Китая больше всех голов с помощью контратак забил Шанхай СИПГ. Замечу, что в 3 из 5 крайних домашних матчей забил три гола. Тяньцзинь Тэда силен при борьбе на втором этаже, атака создает шансы для реализации ударов с дальней дистанции. Тяньцзинь Тэда на выезде в среднем за матч забивает 1 гол. С учетом всех соревнований 7 из 10 крайних гостевых матчей с участием Тяньцзинь Тэда были верховыми. Предполагаю, что в данной игре будет более 2 голов.

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