Прогноз редакции на матч Томь — Химки

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Не очень легко завидовать “Томи”: только-только состоялась тяжелая битва с “Ротором”, и сразу второй подряд центральный матч тура — теперь против “Химок”. Благо для томичей, обе встречи с лидерами-конкурентами они проводят у себя дома, так что хотя бы без дальних вояжей по необъятной матушке-России на этом отрезке обошлось. “Сибиряки” изрядно разочаровали содержанием и результатом игры против команды Меньщикова; но что тогда говорить о “Химках”? Атакующий задор первых туров сменился двумя довольно унылыми гостевыми ничьими. И матч в Томске — не самая легкая возможность вновь разжиться тремя выездными очками.
“Томь” (4-2-3-1): Вавилин — Запрягаев, Эдиев, Шумских, Пенчиков — Шалаев, Талалай — Казанков, Калинский, Киреенко — Житнев
Не сыграют: —
“Химки” (4-4-2): Лантратов — Тихий, Данилкин, Гапон, Филин — Полярус, Натфуллин, Трошечкин, Корян — Кухарчук, Скворцов
Не сыграют: С. Алиев
Низкая зрелищность поединка против “Ротора” — это полбеды, в конце концов, это же ФНЛ. Но атакующая беспомощность “зелено-белых”, особенно во втором тайме — повод для беспокойства. “Красно-черные”, честно говоря, также испытывают проблемы в передней линии, особенно на контрасте с матчами июля. Простые цифры: в первых двух гостевых поединках команда Талалаева отличилась 9 раз, в двух следующих — лишь однажды.
Удивительна статистика встреч между этими командами: учитывая предположительно одинаковый уровень, слишком уж явное преимущество она рисует в пользу Томичей. “Томь” выиграла у “Химок” 9 последних матчей из 11-ти, причем без разницы — дома или в гостях, на уровне ФНЛ или в элите. Вооружившись коэффициентами “Париматч”, ставим на хозяев с форой (0) за 2.03.
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«Томь» — «Химки». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России
В восьмом туре чемпионата ФНЛ встретятся «Томь» и «Химки» 14 августа, мы предлагаем свой вариант прогноза. Гости не проигрывают в семи встречах кряду. Удастся ли продлить серию?
Томь
«Томь» в прошлом туре потерпела поражение от «Ротора» (0:1), который идет на второй строчке. Тем самым, «сибиряки» прервали серию из шести беспроигрышных матчей. Сейчас «томичи» располагаются на пятой позиции с 14 баллами в активе. На родной арене «зелено-белые» также действуют превосходно, проиграв лишь в одной из пяти встреч.
Нападающие Павел Киреенко и Максим Житнев забили пять мячей на двоих.
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