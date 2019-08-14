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Прогноз Луч — Чайка (14.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Луч-Энергия — Чайка

Неутомимая ФНЛ уже второй раз проводит тур среди недели. И, к слову говоря, в шестом случае из восьми тур Первой лиги стартует на Дальнем Востоке — в частности, в кости к “Лучу” отправилась “Чайка”. Для безвестного представителя Ростовской области это первый сверхдальний перелет в профессиональной истории; но, если клуб намерен задержаться на этом уровне, к подобным путешествиям нужно привыкать. Надо сказать, “тигры” на своем поле этим летом выглядят более чем посредственно. А дерзкий новичок в первых трех гостевых матчах не проигрывал и не пропускал! Правда, все это случилось в Ростове.

Ориентировочные составы на матч Луч — Чайка:

“Луч” (4-2-3-1): Котляров — Абазов, Марущак, Ботака-Иобома, Магадиев — Насадюк, Стеклов — Гордиенко, С. Алиев, Носов — Кутьин

Не сыграют: —

“Чайка” (4-4-2): Арапов — Дубовой, Вяткин, Бычков, Демченко — Машнев, Леонтьев, Глушков, Коржунов — Белоус, Подбельцев

Не сыграют: Шаров

Прогноз на матч Луч — Чайка:

Из пяти домашних матчей подопечные Хузина сумели выиграть лишь один, и сразу в трех уступили. Примечательно, что во всех случаях по три очка из Владивостока увозили представители Москвы либо Подмосковья. В этот раз соперник из другого региона, к тому же абсолютный дебютант первого дивизиона — почему бы не замахнуться на победу? Но не все так просто: коллектив из Песчанокопского в большинстве поединков сезона наотрез отказывается пропускать. Даром что сам почти не забивает.

5 из 7 матчей текущего чемпионата с участием "Чайки" приносили не более одного забитого мяча. Прогноз: ТМ (2) за 1.81, а поставить на этот или другой вариант можно на сайте "Париматч".

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«Луч Владивосток» — «Чайка Песчанокопское». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

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14 августа «Луч» примет в своих стенах «Чайку» в восьмом туре ФНЛ, мы подготовили прогноз. Гости не побеждают в четырех встречах кряду. Удастся ли прервать серию?

Луч-Энергия

«Луч» в данный момент располагается на 11-й строчке чемпионата с восьмью баллами в активе. В двух последних матчах «тигры» потерпели поражение от «Спартака-2» (2:4) и «Торпедо» (0:1). На родной территории «приморцы» действуют неуверенно, проиграв в трех из четырех предыдущих играх.

Лучший бомбардир команды Саид Алиев в этом сезоне забил четыре мяча.

«Луч» — «Чайка». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 8-тур.

«Луч» — «Чайка».

Стадион: «Динамо», Владивосток.

14.08.2019. 12:00 (МСК).

Ни те ни другие, по факту, ни за что не борются. РПЛ не для этих ребят, делить им нечего.

«Луч»: свои задачи

Неплохо стартовала команда. Играли, боролись парни. Что произошло потом? Откуда 2 поражения подряд от молодежи из «Спартака-2» и московского «Торпедо»? 2 неудачи подряд сильно подпортили турнирное положение «Луча», и прямо сейчас коллектив из Владивостока отстает от четвертого места на 7 очков. Разница небольшая, но учитывая высокую конкуренцию в верхней части таблицы в ФНЛ, вряд ли подопечные Рустема Хузина рассчитывают на повышение в классе. Главная цель «Луча» — не вылететь в ПФЛ. Пока они с ней справляются.

«Чайка»: все впереди

Уникальная ситуация, сельская, в прямом смысле этого слова, команда рвется покорять российский футбол. Да, до Премьер-Лиги пока очень далеко, но в перспективе эти ребята способны побороться за элиту. Стартовала «Чайка» неважно. В 7 первых турах команда забила лишь 2 гола, набрав только 7 очков. Тем не менее пока парни Дмитрия Воецкого вне зоны вылета. Впереди еще 30 туров, так что свои баллы «Чайка» набрать успеет.

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