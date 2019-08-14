Прогноз редакции на матч Спартак 2 — Текстильщик

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«Спартак 2» — «Текстильщик». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России
Мы подготовили свой прогноз на матч между «Спартаком-2» и «Текстильщиком», который состоится 14 августа. Хозяева не проигрывают на протяжении четырех матчей. Удастся ли продлить серию?
Спартак-2
«Спартак-2» не проиграл в четырех последних матчах, что помогло подняться на шестую строчку чемпионата, заработав 12 баллов. В прошлом туре «красно-белые» разошлись миром с «Авангардом» (2:2), который идет на 13-й позиции. На родной арене «гладиаторы» действуют превосходно, не проиграв в пяти играх подряд.
Лучший бомбардир команды Александр Руденко забил пять мячей в этом сезоне.
Московский “Спартак-2”, несмотря на фактическое отсутствие турнирных задач и перманентные проблемы с составом, в домашнем матче против “Текстильщика” расценивается как фаворит. На это есть ряд причин: и скромный статус команды из Иваново, вернувшейся в Д1 спустя 11 лет, и отнюдь не звездный состав гостей, и посредственные результаты подопечных Бояринцева. Добавим сюда фактор родного поля. а также нестабильную, но достаточно качественную игру в исполнении молодых спартаковцев.
“Спартак-2” (4-4-2): Акмурзин — Маслов, Петрунин, Сазонов, Воропаев — С. Бакаев, Бакалюк, Игнатов, Данилин — Руденко, Нимели
Не сыграют: Тюнин
“Текстильщик” (4-5-1): Смирнов — Маричев, Фомин, Н. Радченко, Шилов — Горюшкин, Сидоров, Гайдуков, Юрченко, Мухаметзянов — А. Радченко
Не сыграют: Алексеев
Доселе команды на профессиональном уровне пересекались лишь раз: 5 лет назад в группе “Запад” Профессиональной футбольной лиги. Результаты вышли нетривиальными: обмен гостевыми победами, да не минимальными, а 2:0 (в пользу “Текстильщика”) и 3:0. Впрочем, это уже имеет мало отношения к нынешнему дню.
Новичок ФНЛ не покидает столицу: домашний матч против Шинника проводил именно в Москве. Что касается выездных показателей команды Бояринцева, то здесь собран полный комплект: победа над “Нефтехимиком”, ничья в Краснодаре, а также два минимальных поражения — от сильных “Томи” и “Ротора”. “Спартак Москва-2” до сей поры дома сыграл дважды: боевая ничья с “Хабаровском”, уверенная победа над “Нижним Новгородом”.
Большинство из упомянутых матчей были результативны — в атаку соперники играть умеют. Прогноз: ТБ (2) за 1.66, поставить можно на сайте “Париматч”.
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