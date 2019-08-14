«Шинник» — «Енисей». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Шинник» — «Енисей». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Шинник — Енисей

В Ярославле ожидается любопытный поединок двух приличных команд, которые давно не выигрывали: “Шинник” после мощнейшего старта уже 4 игры остается без побед, а спикировавший напрямую из РПЛ “Енисей” не догадался смягчить падение, и продолжает барахтаться на самом дне. Впрочем, имеем в виду, что сие положение относительно: таблица по-прежнему невероятно плотна, так что расстояние от глубокого подвала до относительно комфортной середины может измеряться несерьезными одним-двумя зачетными пунктами.

Ориентировочные составы на матч Шинник — Енисей:

“Шинник” (4-4-2): Яшин — Первушин, Щербаков, Цховребов, Кожемякин — Эктов, Дроздов, Визнович, Алейников — Низамутдинов, Самодин

Не сыграют:

“Енисей” (4-2-3-1): Филиппов — Гарбуз, Гасанов, Рожков, Савичев — Зотов, Комков — Раздорских, Харитонов, Саркисов — Делькин

Не сыграют: Хубулов

Прогноз на матч Шинник — Енисей:

Итак, “Шинник” в явном кризисе: 2 очка за 3 тура. Правда, подобные характеристики достаточно относительны, ведь что тогда говорить о “Енисее” — команда вовсе не может победить с первого тура. Именно результат, к которому причастен ярославский клуб (ничья с “Текстильщиком”) вновь опустил коллектив Александра Алексеева на 20-ю строчку.

При этом стоит отметить: покинуть не только последнее место, но и вылета зону вылета команде из Красноярска при определенных раскладах способен помочь даже один набранный балл. Для “медведей”, в свою очередь, этот поединок — повод не только реабилитироваться в глазах болельщиков, но и возобновить погоню за группой лидеров.

Прогнозируем победу хозяев за коэффициент 1.86 от сайта “Париматч”.

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«Шинник» — «Енисей». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

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Наш прогноз на матч «Шинник» — «Енисей», который состоится 14 августа. Команды достаточно редко побеждают в последнее время, кто одержит верх сегодня?
Шинник

«Шинник» в этом году начал сезон с трех побед, но затем немного притормозил и откатился на восьмую строчку, хотя способен бороться за место в стыках, по многим прогнозам. В прошлой выездной игре ярославцы штурмовали ворота «Текстильщика» (1:1), только вот все равно потеряли потенциальные очки.

Опытнейший Эльдар Назмутдинов забил в текущем розыгрыше пять раз и является главным снайпером команды.

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