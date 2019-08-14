«СКА-Хабаровск» — «Мордовия». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Футбол. ФНЛ. 8-тур.
«СКА-Хабаровск» — «Мордовия».
Стадион им. Ленина, Хабаровск.
14.08.19. 12:00 (МСК).
«Мордовия» даже близко не соперник для «СКА». Нас ждет игра в одни ворота.
Задача у дальневосточного коллектива одна — выход в РПЛ. Пока все идет по плану. 11 очков в 7 мачтах позволяют «СКА» находиться вблизи зоны стыковых матчей. Хабаровчане нацелены вернуться в элитный дивизион как можно скорее, и для этого им кровь из носу необходимо обыгрывать соперников уровня «Мордовии». Чемпионаты выигрываются за счет побед над аутсайдерами, и в нынешнем розыгрыше ФНЛ «СКА» проигрывал только лучшим. Амбиции парней Алексея Поддубского не позволят им расслабиться во встрече с неудачниками из Саранска.
Все очень плохо. Просто ужасно. 5 очков в 7 матчах. 3 забитых гола, 9 пропущенных. 19 место в чемпионате. 19, Карл! В прошлом сезоне был шанс, что «Мордовия» вылетит из ФНЛ. Пронесло. Правда, уже в новом году удача может оказаться жестока к саранскому коллективу. У команды Марата Мустафина нет ни игры, ни результата. Скорее всего, через пару туров специалист уйдет в отставку. Боль и горечь поражений — вот что ждет «Мордовию» в сезоне 19/20.
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