«Сабуртало Тбилиси» — «Арарат-Армения». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Сабуртало Тбилиси» — «Арарат-Армения». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Сабуртало Тбилиси» — «Арарат-Армения». Прогноз на матч 14 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Арарат» проиграл на своем поле «Сабуртало», но сумеют ли армяне отыграться 14 августа – узнаете из нашего прогноза. Каким будет итог?
Сабуртало

«Сабуртало» стартовал в квалификации Лиги Чемпионов и даже смог пройти одного соперника – вопреки всем прогнозам, команда Георгия Чиабришвили довольно легко обыграла «Шериф». С загребским «Динамо» борьбы не вышло – хорваты выиграли 5:0 по сумме двух матчей и двинулись дальше. В гостях «Сабуртало» обыграло «Арарат» 2:1 и теперь грузинам нужно просто удержать преимущество.

Прогноз на матч «Сабуртало» – «Арарат-Армения» (14.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
«Сабуртало Тбилиси» (Грузия) – «Арарат-Армения» (Армения). 
Тбилиси, 14.08.2019, «Стадион им. Михаила Месхи», 19:00 (МСК). 
Ответный матч. Первый матч – 2:1.

В первой игре «Сабуртало» одержал выездную победу в Армении. Теперь «Арарату» для выхода в следующий раунд нужно выигрывать в 2 мяча. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на ответную встречу.

«Сабуртало»: команда близка к историческому достижению

Тбилисский «Сабуртало» принимает участие в еврокубковом турнире впервые в своей истории. В этом розыгрыше грузинский клуб уже совершил серьёзный прорыв, пройдя в первом раунде квалификации Лиги чемпионов молдавский «Шериф». Там всё решилось в первой встрече – «Сабуртало» выиграл 3:0 и даже поражение 1:3 в ответной встрече не помешало выходу в следующий круг. Из Лиги чемпионов «Сабуртало» был выбит загребским «Динамо», но теперь у команд неплохие шансы выйти в решающий раунд квалификации Лиги Европы. Для этого нужно не проиграть в 2 мяча «Арарат-Армения» на своём поле. Такой запас позволяет дать прогноз и сделать ставку на успех команды из Грузии.

«Арарат-Армения»: дебют в любом случае удачен

Как и «Сабуртало», «Арарат» принимает участие в еврокубковых соревнованиях впервые в истории. Как чемпион Армении, «Арарат» стартовал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где не сумел справиться со шведским АИК, хотя и обыграв этот клуб 2:1 на своём поле (на выезде армяне уступили 1:3).

Во втором раунде квалификации Лиги Европы соперник был куда скромнее, гибралтарский «Линкольн» — «Арарат» выиграл обе встречи (2:0 дома и 2:1 на выезде). Поражение от «Сабуртало» на своём стадионе оставляет мало шансов на проход дальше. Впрочем, армянский клуб играет в очень остроатакующий футбол, так что вполне может отличиться в Тбилиси дважды. Ставки на такое развитие событий, по крайне мере, имеют право на существование.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

Ситуация перед ответной встречей заставляет клуб «Арарат-Армения» думать исключительно о нападении. Наверняка, гости сыграют в максимально открытый футбол, а значит ставка на «верх» вполне может пройти.

Сабуртало — Арарат-Армения. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)

Сабуртало — Арарат-Армения. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Сабуртало — Арарат-Армения состоится в среду 14 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Михаил Месхи.

В первом поединке этих команд победу одержал Сабуртало со счетом 2:1, хотя он пропустил первым. Решающий мяч забил Леван Кения, поигравший в свое время за Шальке-04. А за Арарат в той игре забил Антон Кобялко, выступавший за несколько российских клубов, включая СКА-Хабаровск, с которым провел один сезон в Премьер-лиге. В ответном поединке букмекеры ставят на еще одну победу Сабуртало, оценив вероятность такого исхода примерно в 50%. До того, как обыграть Арарат в прошлый вторник, он потерпел три кряду поражения. Сама победа стала для него лишь второй за восемь последних официальных матчей при таком же количестве ничейных результатов и четырех проигрышах. В Лиге Европы Сабуртало ранее не играл и матч против Арарата был дебютным. У него хорошие шансы выйти в следующий раунд, где он сыграет с Дюделанжем или Калью, но пробиться в групповой турнир Лиги Европы будет очень сложно.

Арарат — это еще один новичок Лиги Европы. До Сабуртало он провел два матча против Линкольна из Гибралтара и дважды победил — 2:0 дома и 2:1 на выезде. Таким образом, в каждом из трех его матчей в Лиге Европы одна из команд забивала ровно два мяча. Также стоит отметить, что в четырех из пяти матчей Арарата на международной арене в этом сезоне (ранее он вылетел из Лиги чемпионов после двух матчей с АИК) забивали обе команды. С учетом прошлого сезона уже 13 матчей подряд Арарат не играет вничью — девять побед и четыре поражения. В предстоящей встрече против Сабуртало, как считают эксперты сайта , он проиграет, хотя и не без забитых голов, и завершит выступления в Лиге Европы.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Сабуртало — Арарат-Армения:

Победа Сабуртало — 1.95, ничья — 3.35, победа Арарата — 3.69.

Сабуртало — Арарат-Армения. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа):

Победа Сабуртало; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Сабуртало 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 1.75.

Преподнесет ли «Арарат» сюрприз в Грузии?


В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы грузинский «Сабуртало» на своем поле примет армянский «Арарат-Армения». Встреча начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Сабуртало» — «Арарат-Армения».


На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.


Все прогнозы на футбол


В первом матче против нынешнего соперника в Лиге Европы подопечные Гиорги Чабришвили победили на выезде 2:1.


«Арарат-Армения»



Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.



На своей арене «Арарат» обыграл шведскую команду со счетом 2:1. Во многом эта виктория обусловлена ранним удалением у шведов.


В ответке АИК обыграл армян 3:1 и отправил клуб из Еревана в Лигу Европы.


На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».


В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.


Прогноз



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,5.



Рекомендуем ставить на то, что «Сабуртало» выиграет, и обе команды забьют за 4,0.

Сабуртало Тбилиси

Сабуртало сумел в первом матче в Ереване одержать победу 2-1. Однако это ещё совсем не значит, что он уже прошел в следующий раунд. Опыта выступлений в еврокубкакх у его нет. Равно как и у соперника. Своё выступление на евроарене грузины начали ещё в лиге чемпионов. В своём 1м в истории матче в этом турнире, в Молдавии, Сабуртало неожиданно вынес Шериф 0-3. А потом через неделю уже дома проиграл, чуть не вылетев из турнира, 1-3. Вылетел он из его в следующем раунде проиграв Динамо Загреб и в гостях и дома. Так, что домашних побед у команды в еврокубках ещё не было. Зато 5 пропущенных мячей в 2х играх на своём поле уже есть.

Арарат-Армения

Армянскому клубу вообще меньше 2х лет от роду. Всё-таки Сабуртало лет на 20 старше. И тем не менее он уже дебютировал в лиге чемпионов. Да чуть не выбил оттуда чемпиона Швеции АИК. Обыграв его дома 2-1 и уступив на выезде 1-3. В первых своих матчах в истории в лиге Европы выиграл у гибралтарского Линкольна 2-0 дома и 1-2 на выезде. Как видим армяне забивали во всех без исключениях 5 матчах своего евкрокубкового похода.

Прогноз

У меня нет особых сомнений, что забьют и в Грузии. В пользу этого говорят следующие факты: деваться Арарату не куда. Для прохода дальше ему нужна победа. Без голов побед не бывает. Забивать он как видим умеет. После игры против Сабуртоло дома выиграл у Гандзасара 3-1. На авторитеты не смотрит. А Сабуртотало для его и не авторитет вовсе. Такой же дебютант на евроарене. Дебютант этот в обороне мягко говоря никакой. В 4х из 5ти матчей в Европе пропускал. В обоих домашних матчах пропускал. У себя дома в 21 игре чемпионата уже 26 голов тоже пропустил. Не сдержит он и настырную атаку армян. Но и в долгу не останется. В противовес своей дырявой обороне он может противопоставить агрессивную атаку. Тому же Арарату 2 гола в гостях забил. В своём чемпионате 38 голов забил. Забьёт и армянам. Гостям то одного гола мало для прохода. И рано или поздно они раскроются окончательно. И хотя бы 1 гол хозяева наверняка забьют. Вот на размене голами и предлагаю остановить тут свой выбор.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Саккари — Квитова (14.08.19), ставки и коэффициенты
«Торпедо Москва» — «Авангард Курск». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз ЛАСК — Базель (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Александрова — Суарес Наварро (13.08.19)
«Дьере» — «Шварцман». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Кузьмова — Чжэн Сайсай (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Дандолк — Слован Братислава (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Рублёв — Басилашвили (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Джокович — Куэрри (13.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Дияс — Уильямс (14.08.19)
«Селтик» — «ЧФР Клуж». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Томь — Химки (14.08.19)
Прогноз и ставки Линфилд — Сутьеска (13.08.19)
«Копенгаген» — «Црвена Звезда». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Медведев — Эдмунд (13.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name