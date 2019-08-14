Прогноз редакции на матч Гимарайнш — Вентспилс

«Гимарайнш» — «Вентспилс». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Гимарайнш» — «Вентспилс». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Витория Гимарайнш» — «Вентспилс». Прогноз на матч 14 августа. Лига Европы УЕФА

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«Гимарайнш» 14 августа принимает латвийский «Вентспилс» в рамках квалификации Лиги Европы, а какой прогноз подготовили наши эксперты на этот поединок? Есть ли шанс у гостей после крупного домашнего поражения? – читайте в нашем материале.
Гимараеш

«Гимарайнш» стал пятой командой чемпионата Португалии, которое принесло путевку в Лигу Европы. «Завоеватели» не дотянули 35 пунктов до первой «Бенфики», но сумели добыть за сезон 15 побед и семь мировых, что в итоге равнялось 52 очкам.

На старте квалификации Лиги Европы португальский клуб прошел «Женесс», переиграв клуб из Люксембурга с общим счетом 5:0.

«Витория Гимарайнш» пройдет «Вентспилс», сэкономив силы


В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы португальская «Витория Гимарайнш» будет принимать латвийский «Вентспилс». Матч пройдет 14 августа на стадионе «Афонсу Энрикиш». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Вентспилс».



«Вентспилс» в первом матче третьего квалификационного раунда также был обыгран всухую. Со счетом 3:0 «Витории» удалось победить на выезде.


Перед первой встречей с «Вентспилсом» «Витория» также стартовала в Кубке португальской лиги. И команда здесь тоже сумела сохранить свои ворота сухими — 1:0 в матче против «Фейренсе».


«Вентспилс»



«Вентспилс» до встречи с «Виторией Гимарайнш» прошел два раунда квалификации в Лиге Европы. Подопечные Деяна Вукичевича оказались сильнее албанской «Теуты» и мальтийской «Гзиры Юнайтед».


«Теуту» латвийский клуб обыграл дома со счетом 3:0, после чего позволил себе проиграть на выезде (0:1). «Гзиру Юнайтед» также удалось разгромить дома (4:0), а в ответной встрече была зафиксирована ничья (2:2).


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Чемпионат Латвии проводится по системе «весна-осень», и на данный момент у «Вентспилса» в национальной лиге пятиматчевая беспроигрышная серия. Правда, предыдущий матч в чемпионате команда проводила еще 28 июля, когда разгромила «Даугавпилс» (3:0).


В турнирной таблице чемпионата Латвии «Вентспилс», набрав 31 очко, занимает четвертое место.


Прогноз



На победу «Витории» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,125, на ничейный результат — 8,90, а на победу «Вентспилса» — 20,00.



Судьба этого противостояния уже по сути решена. «Витории» нужно лишь достойно выступить перед своими болельщиками, но вряд ли клуб, у которого 18 августа намечен старт в чемпионате Португалии, будет изо всех сил стремиться забить как можно больше. Скорее «Витория» попытается добиться нужного результата, сэкономив силы.


Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,82.

Витория Гимарайнш — Вентспилс. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)

Витория Гимарайнш — Вентспилс. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Витория Гимарайнш — Вентспилс состоится в среду 14 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Дом Афонсу Энрикиш.

Явным фаворитом этого матча является Витория, от которой букмекеры ждут крупную победу. В прошлый четверг она разгромила Вентспилс на выезде со счетом 3:0 и фактически гарантировала себе попадание в отборочный плей-офф Лиги Европы, где сыграет со Стяуа или Младой-Болеслав. В этом сезоне Витория провела в общей сложности четыре официальных матча и выиграла все с общим счетом 9:0. С учетом прошлого сезона ее победная серия насчитывает шесть матчей, а не проигрывает она в семи последних поединках во всех турнирах. В Лиге Европы Витория выиграла три предыдущих матча, не пропустив ни одного мяча — столько же побед она одержала за 18 первых матчей в турнире при пяти ничейных исходах и десяти поражениях. На своем поле Витория провела в Лиге Европы десять поединков, по четыре раза победив и проиграв и дважды сыграв вничью.

Вентспилс до поражения от Витории не проигрывал в четырех матчах подряд — две победы и две ничьи. В Лиге Европы он выиграл всего 3 из 13 предыдущих поединков при таком же количестве ничейных исходов и семи поражениях. Причем в семи случаях он не забивал ни одного гола. В гостях Вентспилс не может победить в шести последних матчах Лиги Европы, проиграв четыре из них. На фоне такой статистики специалисты сайта ставят на то, что Вентспилс проиграет и ответный матч против Витории и при этом не сможет поразить цель.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Витория Гимарайнш — Вентспилс:

Победа Витории — 1.11, ничья — 8.08, победа Вентспилса — 19.42.

Витория Гимарайнш — Вентспилс. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа):

Победа Витории; Витория не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Витории со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 5.50 и 5.80 соответственно). Ставки на то, что Витория не пропустит, принимаются с коэффициентом 1.45.

Прогноз редакции на матч Гимарайнш — Вентспилс

“Гимарайнш” отыграл уже четыре официальных матча в новом сезоне и ни разу не пропустил. Качаем этих гениев! Причем команда выступала не только на внутренней арене, но и в Кубке страны. Отличный результат на старте, который лишает “Вентспилс” всех шансов на проход в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Латвийский клуб проиграл в первой игре со счетом 0:2 и отыграть такой гандикап для них будет нереальным результатом. 

Ориентировочные составы на матч Гимарайнш — Вентспилс:

“Гимарайнш” (4-3-3): Жоау Мигел — Ханин, Педрао, Тапсоба, Сакко — Родригес, Аль-Мусрати, Амоа — Гедеш, Рочина, Дэвидсон

Не сыграют: Азиз, Жонатан, Медариус, Андре, Вакасо, Джон

“Вентспилс” (4-5-1): Кудрявцев — Хелио, Мама, Альценат, Мчедишвили — Сергийчук, Казачок, Палавандишвили, Вильела, Айеган — Сварас

Не сыграют:

Прогноз на матч Гимарайнш — Вентспилс:

В чемпионате Латвии “Вентспилсу” нет равных, ведь гости разрывают своих соперников с неприличными счетами. Но когда дело заходит о международной арене, тут же у них подкашиваются колени и они превращаются в безобидных котят. Очевидно, что в этой паре все решилось в первой встрече. Отобрать победу у “Гимарайнш” на их же поле будет слишком фантастическим исходом. Мы же реалисты? Поэтому поставим на очередную победу хозяев с форой (-2,5) за 2,14

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