Прогноз редакции на матч Чертаново — Краснодар-2

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Продолжает удивлять “Чертаново”, пока что не проигрывающее в новом сезоне (аналогичным достижением после семи туров могут похвалиться только “Химки”). Команда Осинькина увезла трудовую ничью из Хабаровска, и теперь твердо намерена в домашней игре с “Краснодаром-2” положить в копилку три балла, дабы закрепить собственное положение в лидирующей четверке. “Быки”, несмотря на недавнюю трехматчевую беспроигрышную серию, не сумели удержаться над пропастью и снова свалились в зону вылета, уступив без шансов “Химкам”.
“Чертаново” (4-4-2): Абаев — Камышев, Солдатенков, Редькович, Горшков — Ежов, Рудковский, Витюгов, Пруцев — Сарвели, Прудников
Не сыграют: —
“Краснодар-2” (4-3-3): Адамов — Марков, Таранов, Бородин, Ивашин — Мацукатов, Якимов, Уткин — Халназаров, Онугха, Н. Сергеев
Не сыграют: —
“Чертята” в Хабаровске подтвердили свое реноме команды, умеющей играть от обороны. Гости за всю игру ни разу не пробили в створ, но, тем не менее, увезли с далекого и непростого выезда полноценный зачетный пункт.
“Черно-зеленые” продолжают свыкаться с незавидным положением аутсайдера. Справедливости ради отметим: два последних соперника у коллектива Фоменко были самой первой величины — “Ротор” да “Химки”. Лидеру в гостях “Краснодар-2” уситупил крупно, пропустив два к перерыву. Также отметим, что уже второй тур кубанская атака работает вхолостую.
Матч с “Химками” стал для краснодарцев первым “большевым” за 5 туров. В копилке “Чертаново” нулевых ничьих уже не меньше, чем у “Чайки”. Прогнозируем вариант ТМ (2.5) за 1.70.
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