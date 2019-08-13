Прогноз, ставки и коэффициенты Чертаново — Краснодар 2 (14.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Чертаново — Краснодар 2 (14.08.19)

Прогноз редакции на матч Чертаново — Краснодар-2

Продолжает удивлять “Чертаново”, пока что не проигрывающее в новом сезоне (аналогичным достижением после семи туров могут похвалиться только “Химки”). Команда Осинькина увезла трудовую ничью из Хабаровска, и теперь твердо намерена в домашней игре с “Краснодаром-2” положить в копилку три балла, дабы закрепить собственное положение в лидирующей четверке. “Быки”, несмотря на недавнюю трехматчевую беспроигрышную серию, не сумели удержаться над пропастью и снова свалились в зону вылета, уступив без шансов “Химкам”.

Ориентировочные составы на матч Чертаново — Краснодар-2:

“Чертаново” (4-4-2): Абаев — Камышев, Солдатенков, Редькович, Горшков — Ежов, Рудковский, Витюгов, Пруцев — Сарвели, Прудников

Не сыграют:

“Краснодар-2” (4-3-3): Адамов — Марков, Таранов, Бородин, Ивашин — Мацукатов, Якимов, Уткин — Халназаров, Онугха, Н. Сергеев

Не сыграют:

Прогноз на матч Чертаново — Краснодар-2:

“Чертята” в Хабаровске подтвердили свое реноме команды, умеющей играть от обороны. Гости за всю игру ни разу не пробили в створ, но, тем не менее, увезли с далекого и непростого выезда полноценный зачетный пункт.

“Черно-зеленые” продолжают свыкаться с незавидным положением аутсайдера. Справедливости ради отметим: два последних соперника у коллектива Фоменко были самой первой величины — “Ротор” да “Химки”. Лидеру в гостях “Краснодар-2” уситупил крупно, пропустив два к перерыву. Также отметим, что уже второй тур кубанская атака работает вхолостую.

Матч с “Химками” стал для краснодарцев первым “большевым” за 5 туров. В копилке “Чертаново” нулевых ничьих уже не меньше, чем у “Чайки”. Прогнозируем вариант ТМ (2.5) за 1.70.

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