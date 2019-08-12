Прогноз редакции на матч Факел — Армавир

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Два аутсайдера, “Факел” и “Армавир”, получают возможность, набрав три очка, одним махом резко отдалиться от нижней пятерки. Воронежцы стартовали из рук вон плохо: 5 очков в 7 турах, при немаловажной оговорке, что все матчи, кроме двух, “сине-белые” провели на своем поле. Лишь с пятой попытки удалось добыть победу (в игре с “Мордовией”), и вот — скорая возможность закрепить успех. “Лисы” из Армавира пока чередуют гостевые игры с домашними, и на чужих полях их добыча минимальна: очко в трех матчах. Правда, оппоненты были как на подбор: “Томь”, “Шинник”, “Торпедо”.
“Факел” (4-5-1): Ермаков — Микушин, Лихачев, Хайманов, Мастерной — Дмитриев, Красильниченко, Рябокобыленко, Гладышев, Мазуров — Косянчук
Не сыграют: —
“Армавир” (4-4-2): Матюша — Кутин, Концедалов, Мирошниченко, Тен — Безлихотнов, Замалиев, Гурфов, Лучикян — Калмыков, Иванченко
Не сыграют: —
В Нижнем Новгороде “Факел” был неплох, но, тем не менее, “огнеопасные” не смогли избежать третьего поражения в четырех матчах (и четвертого — со старта чемпионата). В свою очередь, “бело-оранжевые” в минувшие выходные сумели разжиться второй победой. Однако оба успеха пришлись на домашние поединки.
В последние годы соперники на официальном уровне пересекались четырежды. Минимальное преимущество за “Факелом”: две победы против одной.
Матчи последних двух туров оба соперника синхронно заканчивали со счетом 2:1 (победы дома и, соответственно, поражения на выезде). На то, что в очной встрече будет забито не менее 2-х мячей, "Париматч" дает хороший коэффициент. Ставим на вариант ТБ (2) за 1.81.
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