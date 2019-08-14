Прогноз и ставки Томь — Химки (14.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Томь — Химки (14.08.19)

«Томь» — «Химки». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

В восьмом туре чемпионата ФНЛ встретятся «Томь» и «Химки» 14 августа, мы предлагаем свой вариант прогноза. Гости не проигрывают в семи встречах кряду. Удастся ли продлить серию?
Томь

«Томь» в прошлом туре потерпела поражение от «Ротора» (0:1), который идет на второй строчке. Тем самым, «сибиряки» прервали серию из шести беспроигрышных матчей. Сейчас «томичи» располагаются на пятой позиции с 14 баллами в активе. На родной арене «зелено-белые» также действуют превосходно, проиграв лишь в одной из пяти встреч.

Нападающие Павел Киреенко и Максим Житнев забили пять мячей на двоих.

Прогноз редакции на матч Томь — Химки

Не очень легко завидовать “Томи”: только-только состоялась тяжелая битва с “Ротором”, и сразу второй подряд центральный матч тура — теперь против “Химок”. Благо для томичей, обе встречи с лидерами-конкурентами они проводят у себя дома, так что хотя бы без дальних вояжей по необъятной матушке-России на этом отрезке обошлось. “Сибиряки” изрядно разочаровали содержанием и результатом игры против команды Меньщикова; но что тогда говорить о “Химках”? Атакующий задор первых туров сменился двумя довольно унылыми гостевыми ничьими. И матч в Томске — не самая легкая возможность вновь разжиться тремя выездными очками.

Ориентировочные составы на матч Томь — Химки:

“Томь” (4-2-3-1): Вавилин — Запрягаев, Эдиев, Шумских, Пенчиков — Шалаев, Талалай — Казанков, Калинский, Киреенко — Житнев

Не сыграют:

“Химки” (4-4-2): Лантратов — Тихий, Данилкин, Гапон, Филин — Полярус, Натфуллин, Трошечкин, Корян — Кухарчук, Скворцов

Не сыграют: С. Алиев

Прогноз на матч Томь — Химки:

Низкая зрелищность поединка против “Ротора” — это полбеды, в конце концов, это же ФНЛ. Но атакующая беспомощность “зелено-белых”, особенно во втором тайме — повод для беспокойства. “Красно-черные”, честно говоря, также испытывают проблемы в передней линии, особенно на контрасте с матчами июля. Простые цифры: в первых двух гостевых поединках команда Талалаева отличилась 9 раз, в двух следующих — лишь однажды.

Удивительна статистика встреч между этими командами: учитывая предположительно одинаковый уровень, слишком уж явное преимущество она рисует в пользу Томичей. “Томь” выиграла у “Химок” 9 последних матчей из 11-ти, причем без разницы — дома или в гостях, на уровне ФНЛ или в элите. Вооружившись коэффициентами “Париматч”, ставим на хозяев с форой (0) за 2.03.

Сделать ставку без риска
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз и ставки Динамо Киев — Брюгге (13.08.19)
Прогноз Медведев — Эдмунд (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Йокерит — СКА (14.08.19)
Прогноз Бертенс — Уильямс (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Балтика — Нижний Новгород (14.08.19)
Прогноз Медведев — Эдмунд (13.08.19), ставки и коэффициенты
«Селтик» — «ЧФР Клуж». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Халлешер» — «Вольфсбург». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Энерги — Бавария (12.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Гётеборг — Фалькенберг (12.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты ЛАСК — Базель (13.08.19)
«Викинг» — «Сарпсборг 08». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Бертенс» — «Уильямс». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Синякова — Векич (13.08.19)
«Копенгаген» — «Црвена Звезда». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name