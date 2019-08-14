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Прогноз и ставки Балтика — Нижний Новгород (14.08.19)

«Балтика» — «Нижний Новгород». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 8-й тур.

«Балтика» (Калининград) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород).

Стадион: «Калининград», Калининград. 14.08.2019. 20:00 (МСК).

Судья: Игорь Панин

Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы, матчем которых завершится программа 8-го тура.

Форма «Балтики»

Калининградцы представляют собой бескомпромиссную команду, которая единственная из всех во всем чемпионате еще ни разу не играла вничью – 2 победы и 5 поражений.

Стоит отметить, что оба раза «Балтика» выиграла в гостях, тогда как на своем стадионе порадовать зрителей набранными очками пока не смогла, забив один мяч. Конечно, в предстоящей встрече она будет стараться исправить такое положение вещей.

Впрочем, у калининградцев ряд проблем. У команды нет постоянного спонсора, низкая посещаемость не окупает аренду новой арены, а дисквалификация тренера за оскорбление судьи, и отсутствие его на кромке поля, не добавляет уверенности его подопечным.

Форма «Нижнего Новгорода»

Нижегородцы неудачно стартовали, набрав только одно очко в первых четырех турах. Но затем команда разыгралась – две домашние победы, одна из которых над «Торпедо», а также выездная ничья с «Чайкой», позволили команде перебраться из зоны вылета поближе к середине турнирной таблицы.

Тем не менее, состав у команды Дмитрия Черышева один из самых сильных в лиге, поэтому текущее 12 место устраивать нижегородцев никак не должно. Большие надежды команда возлагает на форварда Портнягина, который забил 4 из 6 ее мячей в нынешнем сезоне. На него надеется и главный тренер, который в случае неблагоприятного результата во встрече с «Балтикой», вполне может быть уволен.

История встреч «Балтики» и «Нижнего Новгорода»

Команды сыграли между собой в общей сложности 4 матча в рамках ФНЛ. Соперники выиграли по одной игре, еще две их встречи завершились вничью. В минувшем сезоне нижегородцы были сильнее в гостях 2:1, а в ответной встрече голов команды не забивали – 0:0.

Интересные факты о матче «Балтика» — «Нижний Новгород»

В 3 из 4 последних очных встречах в ФНЛ «Балтика» не проигрывала;

В 4 последних выездных встречах «Нижнего Новгорода» забивалось не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Балтика» – «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» после провального старта стал стабильно набирать очки, тогда как на плечи «Балтики» свалилось много проблем различного характера. Скорее всего, команде уготована борьба за выживание. Амбиции нижегородцев повыше, поэтому они не должны терять очков в этой встрече. В качестве первой ставки порекомендуем чистую победу гостей. БК «





Прогноз редакции на матч Балтика — Нижний Новгород

Интригующее противостояние на финише 8-го тура нас ожидает в Калининграде: “Балтика”, только что крупно выигравшая в Саранске, принимает явно приободрившийся “Нижний Новгород”. До прошлого тура команда Калешина проиграла пять матчей из шести — тем неожиданнее был ее внушительный успех в выездной встрече. Что касается одного из главных фаворитов сезона, в последних трех турах “НН” набрал 7 очков — ровно в семь раз больше, чем во всех предыдущих матчах. “Горожане” явно идут на поправку!

Ориентировочные составы на матч Балтика — Нижний Новгород:

“Балтика” (4-5-1): Помазан — Кузьмин, Плопа, Наилсон, Тишкин — Макарчук, Кашчелан, Причиненко, Чочиев, Альшин — Маркин

Не сыграют: —

“Нижний Новгород” (4-1-4-1): Сысуев — Хозин, Абрамов, Федорив, Морозов — Сапета — Голышев, Комолов, Чудин, Ставпец — Салугин

Не сыграют: —

Прогноз на матч Балтика — Нижний Новгород:

По-своему “Балтике” повезло: “Мордовия” сейчас в жесточайшем кризисе, и саранский клуб попал “балтийцам” под горячую руку. И все-таки не будем умалять достоинств самого западного клуба ФНЛ, тем более что Евгений Калешин вновь не сумел собрать даже два десятка игроков для заявки. Благо, вернулся в строй Жиронкин. Плюс уже дебютировал опытнейший легионер Кашчелан, поколесивший по Европе и поигравший в РПЛ.

“Нижний Новгород” добыл две трудовые победы дома (над “Торпедо” и “Факелом”), между ними откатав нули с почти непробиваемой “Чайкой”. Четвертая команда прошлого сезона прибавляет от игры к игре, и место в середине таблицы для нее — явно не предел. “Париматч” на победу гостей дает коэфф 2.14, так что мы рискнем поставить на вариант П2.

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