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«Стабек» — «Волеренга». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Стабек — Волеренга

“Стабек” находится в зоне вылета чемпионата Норвегии, но в середине этой недели сможет почувствовать себя командой, которая выступает в еврокубках, ведь им предстоит провести перенесенный матч против “Волеренги”. А вот гости могли бы в следующем сезоне и по-настоящему выступить в квалификации Лиги Европы, если бы не провалилась на этом отрезке сезона. Подопечные Ронни Дейла отстают от третьего места на восемь очков, а в Норвегии это последняя строчка, которая дарует выход на международную арену. Не верится, даже учитывая возможную победу в этом поединке, что коллективу из Осло удастся добиться такого результата.

Ориентировочные составы на матч Стабек — Волеренга:

“Стабек” (4-4-2): Сандберг — Мое, Демидов, Аманква, Ханче-Олсен — Касси, Скайт, БОхинен, Эрнандез — Браатен, Брайнхилдсен

Не сыграют: —

“Волеренга” (4-5-1): Клаэссон — Адекугбе, Насберг, Бьордаль, Хуарез — Шала, Леквен, Хорн Махр, Вильялмссон, Доннум — Финне

Не сыграют: Толлас, Мишель

Прогноз на матч Стабек — Волеренга:

В этом сезоне “Стабек” выиграл лишь четырежды, один из раз из которых случился за последние пять матчей. Зато под конце первенства хозяева приободрились, ведь им грозит вылет и они начали забивать. Во всех последних пяти турах футболисты Яна Йонссона сумели отличиться. Несмотря на то, что в этот раз они считаются явными фаворитами, мы рискнем и поставим на один гол с их стороны. На домашней арене всегда легче да и мотивации у владельцев “Неддеруда” будет побольше. Рекомендуем выбрать в этом поединке ставку “обе забьют” с коэффициентом 1,67

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Стабек

Нет побед на протяжении четырёх матчей кряду, конечно не в оптимальной форме подойдет к этому противостоянию. Однако, отступать некуда Стабек уже в зоне понижения и оттуда надо выбираться. На данном отрезке Чемпионата всё зависит от данного коллектива, если одержит победу сможет из 14 позиции на 11 место. Запредельная мотивация будет у этого клуба и постарается здесь заработать три очка.

Волеренга

Прервалась безпроигрвшная серия команды Волеренга, в крайнем матче пропустила от аутсайдера 3 гола, в итоге потерпела поражение. На данный момент Волеренга расположилась на 6 позиции, до топ-3 отстает на 8 очков. Однако, если терять очки с такими противниками, как Сарпсборг и Стремсгодсет, то до зоны ЛЕ точно не добраться. В отличии от домашних матчей на выезде Волеренга очень плохо играет в защите. Из 8 гостевых матчей в 6 Волеренга теряла очки.

Прогноз

В отличии от букмекеров, считаю, что здесь шансы равны. Стабек дома пропускает в разы меньше, чем Волеренга в гостевых матчах. Стабек дома в 6 из 8 матчей добывал очки. С учетом всех соревнований в 3 из 5 очных встреч Стабек дома и Волеренга на выезде, клуб Стабек обыгрывал нынешнего противника. Поддержка болельщиков и мотивация сыграют свою роль, вероятнее всего хозяева не уступят.

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