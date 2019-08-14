Прогноз, ставки и коэффициенты Луч — Чайка (14.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Луч — Чайка (14.08.19)

«Луч Владивосток» — «Чайка Песчанокопское». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

14 августа «Луч» примет в своих стенах «Чайку» в восьмом туре ФНЛ, мы подготовили прогноз. Гости не побеждают в четырех встречах кряду. Удастся ли прервать серию?
Луч-Энергия

«Луч» в данный момент располагается на 11-й строчке чемпионата с восьмью баллами в активе. В двух последних матчах «тигры» потерпели поражение от «Спартака-2» (2:4) и «Торпедо» (0:1). На родной территории «приморцы» действуют неуверенно, проиграв в трех из четырех предыдущих играх.

Лучший бомбардир команды Саид Алиев в этом сезоне забил четыре мяча.

Прогноз редакции на матч Луч-Энергия — Чайка

Неутомимая ФНЛ уже второй раз проводит тур среди недели. И, к слову говоря, в шестом случае из восьми тур Первой лиги стартует на Дальнем Востоке — в частности, в кости к “Лучу” отправилась “Чайка”. Для безвестного представителя Ростовской области это первый сверхдальний перелет в профессиональной истории; но, если клуб намерен задержаться на этом уровне, к подобным путешествиям нужно привыкать. Надо сказать, “тигры” на своем поле этим летом выглядят более чем посредственно. А дерзкий новичок в первых трех гостевых матчах не проигрывал и не пропускал! Правда, все это случилось в Ростове.

Ориентировочные составы на матч Луч — Чайка:

“Луч” (4-2-3-1): Котляров — Абазов, Марущак, Ботака-Иобома, Магадиев — Насадюк, Стеклов — Гордиенко, С. Алиев, Носов — Кутьин

Не сыграют:

“Чайка” (4-4-2): Арапов — Дубовой, Вяткин, Бычков, Демченко — Машнев, Леонтьев, Глушков, Коржунов — Белоус, Подбельцев

Не сыграют: Шаров

Прогноз на матч Луч — Чайка:

Из пяти домашних матчей подопечные Хузина сумели выиграть лишь один, и сразу в трех уступили. Примечательно, что во всех случаях по три очка из Владивостока увозили представители Москвы либо Подмосковья. В этот раз соперник из другого региона, к тому же абсолютный дебютант первого дивизиона — почему бы не замахнуться на победу? Но не все так просто: коллектив из Песчанокопского в большинстве поединков сезона наотрез отказывается пропускать. Даром что сам почти не забивает.

5 из 7 матчей текущего чемпионата с участием "Чайки" приносили не более одного забитого мяча. Прогноз: ТМ (2) за 1.81, а поставить на этот или другой вариант можно на сайте "Париматч".

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«Луч Владивосток» — «Чайка Песчанокопское». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

14 августа «Луч» примет в своих стенах «Чайку» в восьмом туре ФНЛ, мы подготовили прогноз. Гости не побеждают в четырех встречах кряду. Удастся ли прервать серию?
Луч-Энергия

«Луч» в данный момент располагается на 11-й строчке чемпионата с восьмью баллами в активе. В двух последних матчах «тигры» потерпели поражение от «Спартака-2» (2:4) и «Торпедо» (0:1). На родной территории «приморцы» действуют неуверенно, проиграв в трех из четырех предыдущих играх.

Лучший бомбардир команды Саид Алиев в этом сезоне забил четыре мяча.

«Луч» — «Чайка». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 8-тур.
«Луч» — «Чайка».
Стадион: «Динамо», Владивосток.
14.08.2019. 12:00 (МСК).

Ни те ни другие, по факту, ни за что не борются. РПЛ не для этих ребят, делить им нечего.

«Луч»: свои задачи

Неплохо стартовала команда. Играли, боролись парни. Что произошло потом? Откуда 2 поражения подряд от молодежи из «Спартака-2» и московского «Торпедо»? 2 неудачи подряд сильно подпортили турнирное положение «Луча», и прямо сейчас коллектив из Владивостока отстает от четвертого места на 7 очков. Разница небольшая, но учитывая высокую конкуренцию в верхней части таблицы в ФНЛ, вряд ли подопечные Рустема Хузина рассчитывают на повышение в классе. Главная цель «Луча» — не вылететь в ПФЛ. Пока они с ней справляются.

«Чайка»: все впереди

Уникальная ситуация, сельская, в прямом смысле этого слова, команда рвется покорять российский футбол. Да, до Премьер-Лиги пока очень далеко, но в перспективе эти ребята способны побороться за элиту. Стартовала «Чайка» неважно. В 7 первых турах команда забила лишь 2 гола, набрав только 7 очков. Тем не менее пока парни Дмитрия Воецкого вне зоны вылета. Впереди еще 30 туров, так что свои баллы «Чайка» набрать успеет.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставка


Луч — Чайка 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Фаворитом предстоящей игры букмекеры считают «Луч», оценивая вероятность успеха хозяев коэффициентом около 2,2. Подопечные Рустема Хузина не могут похвастаться стабильной игрой и закономерно занимают 11-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ. У «Чайки» все складывается еще хуже. Команда из Песчанокопского является самой нерезультативной в лиге на данный момент – в 7 матчах только 2 забитых гола. Как итог, к 8-му туру ФНЛ, подопечные Дмитрия Воецкого занимают лишь 15-е место в турнирной таблице. Котировки на успех гостей в предстоящем поединке, находятся в районе 3,5.  

 

Результаты при подобных коэффициентах

«Чайка» при схожей линии на выезде делила очки с «Мордовией» (0:0), а «Луч» при похожих котировках еще не проводил матчей на своем поле.

 

Статистика для ставок

Как уже упоминалось, «Чайка» на данный момент самая не результативная команда в ФНЛ – в 7 матчах ростовчанам удалось забить только 2 гола. В 5 из 7 предыдущих встречах в ФНЛ подопечные Дмитрия Воецкого покидали поле без забитого гола в активе, поэтому стоит рассмотреть пари на такой результат и в предстоящем поединке за коэффициент около 2,3.

 

А вот «Лучу» с большой вероятностью удастся огорчить вратаря соперника минимум 1 раз. Футболисты дальневосточной команды забивали в 4 из 5 последних матчах в ФНЛ на своем поле. Котировки на гол «Луча» в ближайшей встрече в районе 1,4. 

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