Прогноз редакции на матч Спартак 2 — Текстильщик

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Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва 2 — Текстильщик (14.08.19)

Спартак-2 — Текстильщик 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Спартак-2» подходит к этой встрече в статусе фаворита по мнению букмекеров – коэффициент на победу хозяев около 1,9. Красно-белые находятся в хорошей форме и в 7 прошедших матчах ФНЛ проиграли лишь однажды (3 победы, 3 ничьи). «Текстильщик» букмекеры считают аутсайдером матча – котировки на успех гостей в районе 4,3. Подопечные Дениса Бояринцева не могут похвастаться стабильной игрой и перед стартом тура занимают место в зоне вылета. Но все же в игре «Текстильщика» есть и положительные моменты – в 6 последних матчах в ФНЛ команда покидала поле с забитыми мячами в активе.

Статистика для ставок

Стоит рассчитывать, что «Текстильщику» удастся забить гол и в предстоящем поединке. Команда забивала минимум 1 мяч в 12 последних выездных встречах в ФНЛ и ПФЛ. Гол подопечных Дениса Бояринцева в этой игре букмекеры оценивают коэффициентом около 1,7.

«Спартак-2» в 5 из 6 предыдущих домашних матчах в ФНЛ забивал минимум 2 мяча в ворота своих соперников. Пари на такую результативность команды в ближайшей встрече можно взять за котировку в районе 2,1.

Ставки на игроков

Сразу три футболиста лидируют в гонке лучших бомбардиров ФНЛ с 5 мячами в активе. Среди них нападающий «Спартака-2» Александр Руденко. Можно ожидать, что и в ближайшей игре форвард продолжит свою голевую активность.

«Спартак 2» — «Текстильщик». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

Мы подготовили свой прогноз на матч между «Спартаком-2» и «Текстильщиком», который состоится 14 августа. Хозяева не проигрывают на протяжении четырех матчей. Удастся ли продлить серию?

Спартак-2

«Спартак-2» не проиграл в четырех последних матчах, что помогло подняться на шестую строчку чемпионата, заработав 12 баллов. В прошлом туре «красно-белые» разошлись миром с «Авангардом» (2:2), который идет на 13-й позиции. На родной арене «гладиаторы» действуют превосходно, не проиграв в пяти играх подряд.

Лучший бомбардир команды Александр Руденко забил пять мячей в этом сезоне.

Прогноз редакции на матч Спартак 2 — Текстильщик

Московский “Спартак-2”, несмотря на фактическое отсутствие турнирных задач и перманентные проблемы с составом, в домашнем матче против “Текстильщика” расценивается как фаворит. На это есть ряд причин: и скромный статус команды из Иваново, вернувшейся в Д1 спустя 11 лет, и отнюдь не звездный состав гостей, и посредственные результаты подопечных Бояринцева. Добавим сюда фактор родного поля. а также нестабильную, но достаточно качественную игру в исполнении молодых спартаковцев.

Ориентировочные составы на матч Спартак-2 — Текстильщик:

“Спартак-2” (4-4-2): Акмурзин — Маслов, Петрунин, Сазонов, Воропаев — С. Бакаев, Бакалюк, Игнатов, Данилин — Руденко, Нимели

Не сыграют: Тюнин

“Текстильщик” (4-5-1): Смирнов — Маричев, Фомин, Н. Радченко, Шилов — Горюшкин, Сидоров, Гайдуков, Юрченко, Мухаметзянов — А. Радченко

Не сыграют: Алексеев

Прогноз на матч Спартак Москва 2 — Текстильщик:

Доселе команды на профессиональном уровне пересекались лишь раз: 5 лет назад в группе “Запад” Профессиональной футбольной лиги. Результаты вышли нетривиальными: обмен гостевыми победами, да не минимальными, а 2:0 (в пользу “Текстильщика”) и 3:0. Впрочем, это уже имеет мало отношения к нынешнему дню.

Новичок ФНЛ не покидает столицу: домашний матч против Шинника проводил именно в Москве. Что касается выездных показателей команды Бояринцева, то здесь собран полный комплект: победа над “Нефтехимиком”, ничья в Краснодаре, а также два минимальных поражения — от сильных “Томи” и “Ротора”. “Спартак Москва-2” до сей поры дома сыграл дважды: боевая ничья с “Хабаровском”, уверенная победа над “Нижним Новгородом”.

Большинство из упомянутых матчей были результативны — в атаку соперники играть умеют. Прогноз: ТБ (2) за 1.66, поставить можно на сайте “Париматч”.

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«Спартак-2» — «Текстильщик». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 8-тур.

«Спартак-2» — «Текстильщик».

Стадион: «Академия Спартак», Москва.

14.08.2019. 17:30 (МСК).

«Спартак» он и в Африке «Спартак». Даже в первенстве ФНЛ. Ждем уверенной победы хозяев поля.

«Спартак-2»: через тернии к звездам

Да, коллектив Виктора Булатова не сможет подняться в РПЛ. Ни при каких обстоятельствах. Однако для молодых парней в команде приоритет совсем другой. За последнее время из второй команды в основную перешло очень много человек. Это отличная мотивация для молодежи пахать изо дня в день. Каждый новый матч — это шанс доказать, что именно ты достоин представлять «Спартак» в Премьер-Лиге. Москвичи проиграли лишь один раз за 7 туров, но лучшие времена еще впереди. Булатов, верим!

«Текстильщик»: печальная история

Команда только выкарабкалась из ПФЛ. Естественно, ни о какой Премьер-Лиге сейчас и речи не идет. Сохранение прописки в ФНЛ — это уже крутой результат для ивановцев. Правда, до него еще очень и очень долго. Прямо сейчас «Текстильщик» делит очки с последним местом в чемпионате, и перспективы команды тают с каждым новым матчем. Ничего хорошего коллектив Дениса Бояринцева не ждет. Коуч приедет в Москву, чтобы уступить своему бывшему клубу.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

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