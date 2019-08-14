Прогноз и ставки Йокерит — СКА (14.08.19)

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Прогноз и ставки Йокерит — СКА (14.08.19)

Йокерит

«Йокерит» провел две товарищеские встречи по окончании сезона. Финны в начале августа обыграли «Нефтехимик» из Нижнекамска и чуть позже сломили сопротивление новосибирской «Сибири».

СКА

СКА плохо стартовал в межсезонном турнире в Сочи. «Армейцы» уступили в дебютной игре хозяевам турнира, затем ведя в три шайбы по ходу матча отдали преимущество и саму победу в целом рижским «Динамовцам», в третьем матче в виде исключения крупно обыграли «локомотив» и закончили турнир СКА поражением от «Авангарда».

Прогноз

Совсем плохое впечатление о себе оставили 2армейцы». Можно наверное было от них ожидать тяжелого вкатывания. Но в сочи что то СКа слишком 2подкачали». Всего одна победа. Плюс, ведя с большим преимуществом над рижским «динамо» умудрились питерцы отдать им викторию. Да, товарищенский матч с одной стороны, но тем не менее такое преимущество разбазаривать над аутсайдером такая команда как СКА не имеет права. В итоге пролучилось обыграть лишь ярославцев. Покинули в межсезонье команду такие лидеры как Гусев и Дацюк. Пришли новые игроки. такие как такчев и кемпайнен из «Салавата Юлаева». И конечно же нельзя не отметить Кагарлицкого. Но понятно что потребуется время для того чтобы сыграть новый состав. Также у двухкратного чемпиона КХЛ сменился тренерский штаб. Можно сказать что СКА с нового сезона практически команда с чистого листа. «йокерит2 в свою очередь усилися также некоторыми классными хоккеистами. В частности пришли Контиола, Мозер. И конечно же усилиась вратарская линия во главе с Ниеми, который имеет клосальный опыт выступлений в НХЛ. пока в своем товарищеском цикле «йокерит» неплох. плючс, будут играть при своей публике, что конечно «шутов2 должно натсроить на очень ожесточенную битву. Также отмечу что для финнов «армейцы2 один из главных в лиге раздражителей, поэтому думаю что «шуты2 постараются со СКА в данном матче по биться за победу. Ну и учитывая в какой непонятной форме сейчас располагается СКА у «Йокерита» как по мне шансы на викторию в этом конкретном матче не чуть не хуже, чем у самого Санкт-петербурга. Поэтому рискну предположить, что при своих болельщиках «йокерит2 не уступит «армейцам», но на всякий случай подстрахуюсь плюсовой форой.

Прогноз на
матч
«Йокерит» – СКА 14 августа

«Шуты» в предстоящем сезоне будут представлять собой грозную силу на Западе. В предыдущие годы ахиллесовой пятой была мягкотелость в решающих играх. В предсезонке никак не проверить, насколько успешна оказалась работа в этом направлении. Но матчи с соперниками, подобными СКА, отчасти прольют свет на этот вопрос.

«Йокерит» обладает мощным по меркам КХЛ составом, который способен проходить первый раунд плей-офф. В весеннем противостоянии с московским «Динамо» финнов сгубило то, что они сбились на максимальное упрощение. Вброс в зону атаки, постоянные броски с периметра без особой остроты. По летним матчам уже видно, что от такой философии «шуты» отходят. Насколько далеко – покажет время.

Основные проблемы СКА – раздутый ростер и новый тренерский подход. Алексей Кудашов наверняка сделает ставку на дисциплину, которая сузит рамки для творчества, а это серьезный удар по всему атакующему потенциалу команды. Вратарская линия питерцев тоже далеко небезгрешна. Уже сейчас аналитики говорят о том, что любой вратарь из системы может спокойно заменить Магнуса Хеллберга. Швед – хороший, добротный кипер, но совсем не звезда. В предстоящем сезоне красно-синие уже не будут казаться столь непобедимыми. Подтверждение тому – проваленный турнир в Сочи.

Исход

Но в первом домашнем матче после каникул у питерцев должно взыграть самолюбие. Не смотря на все существующие проблемы, СКА до сих пор входит в топ-4 команд лиги по силе состава. Чисто на эмоциях, после не лучших результатах и при своих трибунах они могут обыграть «Йокерит». Здесь стоит даже чуть-чуть рискнуть и заиграть пари на победу красно-синих в основное время. Кэф в БК «Леон» – 2,04.

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